Lindner warnt im Haushaltsstreit vor hoher Zinslast

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Haushaltsstreit vor der stark steigenden Zinslast des Bundes gewarnt. Debatten um ein Aussetzen der Schuldenbremse im kommenden Jahr halte er vor diesem Hintergrund für "ökonomisch verfehlt", sagte Lindner der Bild-Zeitung. Gleichzeitig pochten führende SPD-Mitglieder der Regierungskoalition, wie etwa SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, trotz der Schuldenbremse auf Ausgaben für soziale Projekte und Verteidigung.

Vattenfall: EU-Strommarktreform soll Investitionen, Flexibilität fördern

Der Energieversorger Vattenfall hat Vorschläge zu einer Weiterentwicklung des EU-Strommarktdesigns vorgestellt. Die Anregungen zielen darauf ab, die Stromversorgung angesichts des steigenden Anteils erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung und die damit notwendigen Anpassungen am Stromnetz innerhalb der Europäischen Union (EU) durch Investitionen zu sichern. Kern der Vorschläge sind ein stärkerer Fokus auf Investitionen in Stromerzeugnisse anstatt feste Obergrenzen bei Energiepreisen und Erlösen sowie mehr Flexibilität bei den privaten und betrieblichen Stromverbrauchern.

Hoffnungen auf Einigung über Nordirland-Protokoll steigen

Die Hoffnungen auf eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien über die mit Nordirland verbundenen Handelsfragen haben starken Auftrieb bekommen. Beide Seiten kündigten kurzfristig einen Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Großbritannien an, bei dem über das Nordirland-Protokoll beraten werden soll. Das Büro des britischen Premierministers Rishi Sunak erklärte, von der Leyen reise zu "abschließenden Gesprächen" an.

Planungen für Manöver von USA, Deutschland und Polen

Die Streitkräfte der USA, Deutschlands und Polens wollen offenbar bald ein gemeinsames Manöver in Polen abhalten. Zwar wolle er dies "jetzt" noch nicht bestätigen, es gebe aber entsprechende Überlegungen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Das wäre ein "sehr deutliches" Signal in das Nato-Bündnis hinein, aber auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin : "Diese Nato ist längst nicht so schwach, wie er geglaubt hat", sagte Pistorius. "Sie ist viel stärker." Zudem sei sie "viel einiger" als vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Schweden Jan Einzelhandelsumsatz -0,1% gg Vormonat

Schweden Jan Einzelhandelsumsatz -7,5% gg Vorjahr

