Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tarifverdienste in Deutschland steigen 2022 um 2,2 Prozent

Die Tarifverdienste in Deutschland sind nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahresdurchschnitt 2022 um 2,2 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem Index der tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen hervor. Die Tarifverdienste ohne Sonderzahlungen stiegen 2022 um 1,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die Verbraucherpreise um 6,9 Prozent.

Takata: Bank of Japan sollen lockeren geldpolitischen Kurs beibehalten

Hajime Takata, Vorstandsmitglied bei der Bank of Japan (BoJ), ist der Ansicht, die Notenbank sollte ihre lockere Geldpolitik fortsetzen, weil die Inflation wahrscheinlich unter die 2-Prozent-Zielmarke fallen wird. "Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der wir prüfen sollten, ob wir einen nachhaltigen positiven Kreislauf von Wirtschaft und Preisen erreichen können", sagte Takata. "Wir müssen die geldpolitische Lockerung geduldig fortsetzen und gleichzeitig die Auswirkungen einer groß angelegten Lockerung auf das Funktionieren des Marktes im Auge behalten."

Lindner bekräftigt Nein der FDP zum kompletten Verbrenner-Aus

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Nein der FDP zu einem kompletten Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 bekräftigt "Es ist unser Ziel, dass in Deutschland auch nach 2035 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden", sagte der FDP-Parteichef den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Neu zugelassene Verbrennerfahrzeuge würden nach 2035 allerdings eine Ausnahme bleiben und müssten mit Öko-Sprit betrieben werden. Ein Verbot, wie es die EU-Kommission derzeit plant, lehnte er ab: Weltweit werde diese Technologie weiter eine große Rolle spielen, "das technologische Knowhow muss in einem Exportland wie Deutschland deshalb erhalten bleiben".

Habeck plant gedeckelte Strompreise für Industrie

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat für die Industrie einen staatlich gedeckelten "Dekarbonisierungsstrompreis" in Aussicht gestellt - allerdings erst in einigen Jahren. "Wir müssen wohl noch ein paar Jahre überbrücken, bis hierfür genug preiswerte Energie verfügbar ist", sagte Habeck der WirtschaftsWoche. Schrittweise solle Unternehmen "Überschussstrom" zugänglich gemacht werden, etwa Windstrom, der nicht über die Netze abtransportiert werden kann. Wichtig seien dann auch Direktverträge, die Unternehmen mit Wind- oder Solarparks abschließen könnten.

Berliner SPD will Koalitionsverhandlungen mit CDU aufnehmen

Die Berliner SPD will Verhandlungen mit der CDU zur Bildung einer neuen Landesregierung aufnehmen. Das entschied der SPD-Landesvorstand mit 25 zu zwölf Stimmen bei einer außerordentlichen Sitzung, wie Kevin Hönicke, Beisitzer im Landesvorstand auf Twitter mitteilte. "Wir haben mit der CDU festgetellt, dass es sehr große Schnittmengen gibt", sagte die amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Anschluss an die Abstimmung.

Verhärtete Fronten zwischen Kosovo und Serbien nach Gesprächen in Brüssel

Nach Gesprächen zwischen Spitzenpolitikern des Kosovo und Serbiens über eine Normalisierung der Beziehungen scheinen die Fronten zwischen den beiden EU-Aspiranten verhärtet. Kosovos Regierungschef Albin Kurti warf dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic im Onlinedienst Twitter Wortbruch vor. Vucic hatte sich zuvor gegen die Umsetzung einzelner Punkte eines von der EU entworfenen Friedensplans für die beiden Staaten ausgesprochen.

EU-Kommission will Munitionsherstellung hochfahren

Die EU-Kommission will die Munitionsherstellung in Europa deutlich steigern. Wie der Spiegel berichtet, will die Behörde von Ursula von der Leyen den Mitgliedsländern am Donnerstag einen Plan vorlegen, der nicht nur die Munitionsversorgung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion, sondern auch die Befüllung der Vorräte in den EU-Ländern sicherstellen soll.

US-Senat stimmt in Streit um Rentenfonds gegen Biden

In einem Streit um die Ausgestaltung von Rentenfonds hat der US-Senat gegen Präsident Joe Biden gestimmt - und damit das erste Veto des Staatschefs in seiner Amtszeit wahrscheinlich gemacht. Obwohl das Oberhaus des US-Kongresses eigentlich von Bidens Demokraten kontrolliert wird, konnten die Republikaner einen Sieg davontragen: Mehrere demokratische Senatoren stimmten mit den Republikanern oder enthielten sich.

IEA: CO2-Ausstoß erreichte 2022 neuen Rekordwert

Die energiebedingten CO2-Emissionen sind im Jahr 2022 erneut um 0,9 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 36,8 Milliarden Tonnen gestiegen. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) mitteilte, liegt der Wert unter den Erwartungen, da der Aufschwung grüner Energiequellen teilweise den höheren Verbrauch von Öl und Kohle ausglich. Die energiebedingten Emissionen seien damit jedoch auf einem "unhaltbaren Wachstumskurs" und trieben den Klimawandel weiter an, erklärte die IEA weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Handelsbilanz Feb Überschuss 2,84 Mrd USD (Jan: Überschuss 2,72 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)