Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Januar wider Erwarten

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Januar wider Erwarten gestiegen. Dabei sanken die Inlandsaufträge, während die Auslandsaufträge zulegten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die gesamten Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen um 10,9 (Dezember: 9,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 1,0 Prozent prognostiziert. Das für Dezember vorläufig gemeldete Plus von 3,2 Prozent wurde auf 3,4 Prozent revidiert.

Commerzbank: Aufträge auf niedrigem Niveau stabil

Der Zuwachs der Industrieaufträge im Januar sei zwar eine positive Überraschung, urteilt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen, allerdings gebe es keine Anzeichen dafür, dass sie bald spürbar zulegen würden. "Alles in allem bleibt damit wohl festzustellen, dass sich die Auftragseingänge zuletzt nach einer kräftigen Abwärtsbewegung im größten Teil des vergangenen Jahres stabilisiert haben, sich dabei aber weiter auf einem niedrigen Niveau befinden", schreibt Solveen in einem Kommentar.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Januar um 0,2 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Januar leicht gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Der für Dezember gemeldete monatliche Rückgang von 1,7 Prozent wurde auf 1,5 Prozent revidiert.

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Dezember um 2,5 Prozent

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Dezember kalender-, saison- und preisbereinigt 2,5 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im November. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, betrug das nominale Minus ebenfalls 2,5 Prozent. Trotz dieser Rückgänge waren die Umsätze verglichen mit dem Vorjahresmonat real 4,7 Prozent und nominal 7,8 Prozent höher.

Ifo-Institut sieht überzogene Preisanhebungen in manchen Branchen

Manche Unternehmen haben nach einer Untersuchung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung auch im vierten Vierteljahr 2022 ihre Verkaufspreise stärker erhöht als es durch die Entwicklung der Einkaufspreise angelegt war. "Diese Firmen haben die Lage genutzt, um ihre Gewinne kräftig zu steigern. Das gilt vor allem für Unternehmen im Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie im Baugewerbe", sagte der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung in Dresden, Joachim Ragnitz. In der Land- und Forstwirtschaft, die im Sommer zu den Inflationsgewinnern gezählt habe, hätten dagegen zuletzt die steigenden Kosten verstärkt durchgeschlagen.

Chinas Exporte schrumpfen zum Jahresauftakt weniger stark als erwartet

Chinas Exporte sind im Januar und Februar 2023 zwar wegen der Nachfrageschwäche weiter gesunken, allerdings nicht so stark wie erwartet. Nach Daten der chinesischen Zollbehörde gingen in den ersten beiden Monaten des Jahres die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent zurück, verglichen mit einem Rückgang von 9,9 Prozent im Dezember. Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 9 Prozent gerechnet. Die Zollbehörde veröffentlicht die Handelsdaten für die ersten beiden Monate des Jahres zusammen, um Verzerrungen durch das chinesische Neujahrsfest, das in diesem Jahr in den Januar fiel, auszuschließen.

Australische Notenbank erhöht Leitzins erneut um 25 Basispunkte

Die australische Notenbank hat den Leitzins das zehnte Mal in Folge angesichts einer zu hohen Inflation angehoben. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, wurde der offizielle Leitzins von 3,35 Prozent im Februar auf 3,60 Prozent erhöht. Das ist der höchste Stand seit mehr als zehn Jahren. Die RBA kündigte an, dass die Inflation möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht habe und das Lohnwachstum begrenzt sei.

Medien: Bundesregierung will bei 5G-Ausbau Komponenten von Huawei und ZTE verbieten

Die Bundesregierung will Berichten zufolge die Nutzung von bestimmten Komponenten chinesischer Hersteller beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes verbieten. Den Mobilfunkfirmen solle es verboten werden, bestimmte Steuerelemente der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE einzubauen, berichteten mehrere Medien, darunter Zeit Online, NDR und WDR sowie Spiegel Online und das Handelsblatt. Das Verbot soll demnach auch Bauteile betreffen, die von den Anbietern bereits verbaut worden sind - was die Unternehmen zu einer Umrüstung zwingen würde.

Auch Tschechien will der Schweiz alte Leopard-2-Panzer abkaufen

Neben Deutschland will auch Tschechien der Schweiz alte Leopard-2-Panzer abkaufen. Das sagte die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd am Montag im Fernsehsender SFR. Angaben dazu, wie viele Panzer die Regierung in Prag kaufen wolle, machte sie nicht. Die Schweiz sei bereit, nach einem entsprechenden Beschluss des Parlaments eine gewisse Anzahl an Leopard-Panzern abzugeben, sagte Amherd mit Blick auf die Anfragen aus Deutschland und Tschechien. Die Bundesregierung hatte die Schweiz Ende Februar um die Genehmigung für einen Rückkauf stillgelegter Leopard-Panzer durch den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall gebeten. Wie viele Panzer Rheinmetall kaufen wolle, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin nicht mit.

Kilicdaroglu tritt als Kandidat der türkischen Opposition gegen Erdogan an

Ein Bündnis aus sechs türkischen Oppositionsparteien hat sich auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Mai geeinigt. Die Allianz schickt den Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, ins Rennen gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan, wie der Vorsitzende der Saadet-Partei, Temel Karamollaoglu, in Ankara ankündigte. "Kemal Kilicdaroglu ist unser Präsidentschaftskandidat", verkündete Karamollaoglu im Beisein der Vorsitzenden der fünf anderen Parteien, darunter auch Kilicdaroglu.

Kanada untersucht mögliche Einmischung Chinas in Wahlen

Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau hat die Ernennung eines unabhängigen Sonderberichterstatters zur Untersuchung einer mutmaßlichen Einmischung Chinas in die vergangenen beiden Parlamentswahlen seines Landes angekündigt. Der Sonderberichterstatter werde "fachkundige Empfehlungen zur Bekämpfung von Einmischungen und zur Stärkung unserer Demokratie" abgeben, sagte Trudeau. Zudem habe er den parlamentarischen Ausschuss für nationale Sicherheit und Nachrichtendienste beauftragt, eine Untersuchung der ausländischen Einmischung in Kanadas Wahlen einzuleiten.

Chinesischer Präsident prangert angebliche "Unterdrückung" durch die USA an

Chinas Präsident Xi Jinping hat nach Angaben von Staatsmedien eine "Unterdrückung" seines Landes durch die USA angeprangert. Die westlichen Länder hätten China unter US-Führung "rundum abgeschottet, eingekreist und unterdrückt, was die Entwicklung unseres Landes vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt hat", sagte Xi laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in einer Rede vor Delegierten der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes in Peking.

Nordkorea wirft USA "absichtliche" Verschärfung der Spannungen vor

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, die Spannungen in der Region durch gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea "absichtlich" anzuheizen. "Trotz unserer wiederholten Warnungen verschärfen die USA die Situation absichtlich weiter", teilte das nordkoreanische Außenministerium in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung mit. Das Ministerium bedaure "zutiefst das unverantwortliche und besorgniserregende Muskelspiel der USA und Südkoreas", hieß es in der Erklärung vom Montag.

Japan scheitert erneut mit H3-Rakete

In Japan ist erneut der Start einer Rakete modernster Bauart ins Weltall gescheitert. Nach Angaben der Weltraumbehörde Jaxa musste die Rakete des Typs H3 am Dienstag nach ihrem zunächst erfolgreichen Start um 10.37 Uhr (Ortszeit) zerstört werden. "Der Zerstörungsbefehl wurde an H3 übermittelt, da es keine Möglichkeit gab, die Mission zu erfüllen", teilte die Jaxa mit. Angaben zu den Ursachen des erneuten Fehlschlags machte die Behörde zunächst nicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/Arbeitslosenquote Feb 2,1% (Jan: 2,2%)

Südkorea BIP 4Q revidiert -0,4% (vorläufig: -0,4%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 4Q revidiert +1,3% (vorläufig: +1,4%) gg Vorjahr

Südkorea BIP 2022 revidiert +2,6% (vorläufig: +2,6%) gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Feb +8,6% gg Vorjahr (PROG +8,9%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Feb +7,8% gg Vorjahr

Thailand Verbraucherpreise Feb +3,79% gg Vorjahr (PROG +4,1%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)