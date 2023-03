Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im Januar stärker als erwartet - Bau stützt

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Januar deutlich besser als erwartet entwickelt, was vor allem an einer starken Erholung der Bauproduktion lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion insgesamt gegenüber dem Vormonat um 3,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um nur 1,5 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich sank die Produktion um 1,6 (Dezember: minus 3,3) Prozent.

LBBW: Echtes Lebenszeichen von deutscher Industrie

LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch betrachtet den unerwartet deutlichen Anstieg der deutschen Produktion im Januar und die Aufwärtsrevision des Vormonatswerts als "echtes Lebenszeichen von der Industrie". "Besonders erfreulich ist zudem, dass die Produktion in den energieintensiven Branchen deutlich (um 6,8 Prozent) zulegen konnte, obgleich hierfür der Rückgang zum Vorjahresmonat noch besonders deutlich ausfällt", schreibt er in einem Kommentar. Zahlen wie diese könnten das Szenario einer Winter-Rezession in Frage stellen.

VP Bank: Daten aus deutscher Industrie dürften sich eintrüben

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, rechnet nach dem Anstieg von Industrieproduktion, Auftragseingang und Exporten im Januar mit einer Eintrübung der Lage in Deutschland. "Dass sich die guten Daten in der Industrie fortsetzen, ist unwahrscheinlich", schreibt Gitzel in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Anstieg der Produktion im produzierenden Sektor. Störungsfreier laufende Lieferketten gäben der Industrieproduktion zwar Unterstützung, doch auf der anderen Seite werde der schwache Auftragseingang des Vorjahres zunehmend zu einer Belastung für den Ausstoß im verarbeitenden Gewerbe.

Deutsche Einzelhändler verbuchen Umsatzrückgang im Januar

Die Umsätze der deutschen Einzelhändler sind im Januar wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, reduzierten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 2,0 Prozent prognostiziert. Nominal betrug das Umsatzminus 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel ein reales Umsatzminus von 6,9 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 2,8 Prozent.

Union Investment: Deutscher Konsum im Sinkflug

Union-Investment-Chefvolkswirt Jörg Zeuner sieht den deutschen Einzelhandelsumsatz nach dem abermaligen Rückgang im Januar in einem anhaltenden Sinkflug. "Viele Verbraucher mussten zuletzt den Gürtel enger schnallen. Die jüngsten Lohnabschlüsse zeigen zwar vergleichsweise hohe Zuwächse, reichen aber nicht aus, um die Belastungen aus der gestiegenen Teuerung abzufedern", schreibt Zeuner in einem Kommentar. Seiner Ansicht nach wird das deutlich gestiegene Preisniveau vieler Dienstleistungen und Güter noch länger den Konsum bremsen.

Schweizer Präsident bekräftigt in New York Neutralität seines Landes

Die Schweiz hat angesichts des Ukraine-Kriegs ihre in der Verfassung verankerte Neutralität bekräftigt und sich hinsichtlich etwaiger Waffenlieferungen in die Ukraine weiterhin unnachgiebig gezeigt. "In Anbetracht unseres rechtlichen Rahmens in der Schweiz sind Waffenexporte nicht möglich", sagte Präsident Alain Berset in New York vor Journalisten. "Für die Regierung und den Bundesrat müssen und wollen wir diesen Rechtsrahmen beibehalten."

Tausende in Georgien demonstrieren gegen Gesetz gegen "ausländische Agenten"

In Georgien haben tausende Menschen gegen ein Gesetzesvorhaben gegen "ausländische Agenten" demonstriert, das aus ihrer Sicht Medien und Nichtregierungsorganisationen einschüchtern soll. Wie auf Bildern des unabhängigen Fernsehsenders Pireli TV zu sehen war, versammelten sich die Demonstranten vor dem Parlament in Tiflis, nachdem dieses dem umstrittenen Gesetz in erster Lesung zugestimmt hatte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Menge ein.

Wagner-Chef: Söldnergruppe hat Kontrolle über gesamten Osten Bachmuts

Die russische Söldnergruppe Wagner hat nach eigenen Angaben den "östlichen Teil" der seit Monaten heftig umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut eingenommen. Seine Einheiten hätten "den gesamten östlichen Teil von Bachmut eingenommen, alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, der die Stadt in zwei Hälften teilt", sagte der Chef der Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, in einer Audiobotschaft. Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe nimmt im bereits seit Monaten andauernden Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle ein. Der Druck auf die ukrainischen Truppen hat in der Industriestadt jüngst stark zugenommen.

Selenskyj warnt vor "freier Bahn" für russische Truppen nach Donezk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Falle einer Einnahme der heftig umkämpften Stadt Bachmut durch die russische Armee vor "freier Bahn" für weitere Eroberungen Russlands in der Ostukraine gewarnt. "Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten", sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN. Die russischen Truppen hätten dann "freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk".

Präsidentenberater weist Berichte über Beteiligung Kiews an Nord-Stream-Sprengungen zurück

Die Ukraine hat Berichte über eine mögliche Beteiligung an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im September zurückgewiesen. Die Ukraine habe "nichts mit dem Vorfall in der Ostsee zu tun und hat keine Informationen über 'pro-ukrainische Sabotagegruppen'", schrieb der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Moskau hält an Ziel der Eroberung von Bachmut fest

Moskau hat eine Eroberung der heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut als entscheidend für den Fortgang der russischen Offensive bezeichnet. "Diese Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt (für die Linien) der Verteidigung der ukrainischen Soldaten im Donbass", sagte Verteidigungsministers Sergej Schoigu. Kiew kündigte unterdessen Rache für die in einem Video zu sehende mutmaßliche Hinrichtung eines ukrainischen Kriegsgefangenen an. Das Auswärtige Amt nannte das Video "schockierend".

US-Regierung begrüßt parteiübergreifenden Gesetzesvorschlag zu Tiktok-Verbot

Die US-Regierung hat einen parteiübergreifenden Gesetzesvorschlag zum Verbot der umstrittenen Video-App Tiktok begrüßt. Das Weiße Haus begrüße den "von dem demokratischen Senator Mark Warner und seinem republikanischen Kollegen John Thune eingebrachten Gesetzentwurf", sagte der nationale Sicherheitsberater, Jake Sullivan. Er erlaube es den USA, "bestimmte ausländische Staaten daran zu hindern, technologische Dienste in einer Weise zu nutzen, die die vertraulichen Daten der Amerikaner und unsere nationale Sicherheit bedroht".

USA weisen Chinas Vorwurf der "Unterdrückung" zurück

Die US-Regierung hat die Vorwürfe aus Peking zurückgewiesen, die Vereinigten Staaten unterdrückten die Volksrepublik. "Es gibt bei unserer Herangehensweise an diese äußerst wichtige Beziehung nichts, das irgendjemanden annehmen lassen sollte, dass wir einen Konflikt wollen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, mit Blick auf China in Washington.

Australischer Regierungschef reist zu Besuch in die USA

Der australische Regierungschef Anthony Albanese will zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden in die USA reisen. Er werde in Kürze Präsident Biden in den USA treffen, um dort Einzelheiten zu einem bilateralen Atom-U-Boot-Abkommen bekannt zu geben, sagte Albanese in Sydney, ohne nähere Angaben zu Zeitpunkt und Dauer der Reise zu machen. Das Abkommen soll dem verstärkten Einfluss Chinas im Südpazifik entgegenwirken.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Jan nsb Defizit 1,976 Bill JPY (PROG: Defizit 818,3 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Jan nsb Defizit 1,976 Bill JPY; +240,5% gg Vj

US/Verbraucherkredite Jan plus 14,8 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Dez revidiert plus 10,6 Mrd USD (vorl: plus 11,6 Mrd USD)

