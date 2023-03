Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisauftrieb im Großhandel lässt fünften Monat in Folge nach

Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat im Februar weiter nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die jährliche Steigerungsrate auf 8,9 Prozent. Die Rate war damit das fünfte Mal in Folge rückläufig. Im Januar hatte sie bei 10,6 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Großhandelspreise im Februar um 0,1 Prozent.

Inflation beeinflusst 2022 deutschen Privatkonsum stark

Die hohe Inflation hat im Jahr 2022 stark das Konsumverhalten privater Haushalte beeinflusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland in jeweiligen Preisen um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die preisbereinigten Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland lagen dagegen nur um 3,4 Prozent über denen des Vorjahrs. Die Differenz zwischen den beiden Ergebnissen spiegelt die hohen Preissteigerungen für private Haushalte wider.

Verbände fordern von Bund und Ländern mehr Tempo bei Planungsverfahren

Vor dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in Berlin haben vier große deutsche Branchenverbände von der Bundesregierung und den Landesregierungen die zügige Umsetzung der vorgesehenen Planungsbeschleunigung gefordert. Die Augsburger Allgemeine zitiert aus einem gemeinsamen Schreiben der Verbände, das die Klimaziele der Ampel-Regierung unerreichbar seien, wenn in diesem Monat nicht die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Halbierung der Dauer bei Planungsverfahren beschlossen werde.

Kommunen warnen vor Konflikten wegen Wasserknappheit

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund dringt für den Fall von Wasserknappheit in Deutschland auf eine Priorisierung bei der Verteilung von Wasser. "Gerade mit Blick auf zunehmende Hitze- und Dürreperioden müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam klare Leitlinien für den Umgang mit Wasserknappheit entwickeln", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt. Vor diesem Hintergrund sei die "Nationale Wasserstrategie" zu begrüßen, die die Bundesregierung an diesem Mittwoch im Kabinett verabschieden will.

Fed erwägt schärfere Regeln für mittelgroße Banken - Kreise

Nach dem Zusammenbruch zweier Kreditinstitute überdenkt die US-Notenbank eine Reihe ihrer eigenen Vorschriften für mittelgroße Banken und erweitert möglicherweise die Beschränkungen, die derzeit nur für die größten Wall-Street-Unternehmen gelten. Nach Angaben einer Person, die mit den jüngsten Überlegungen der US-Aufsichtsbehörden vertraut ist, werden eine Reihe strengerer Kapital- und Liquiditätsanforderungen sowie Schritte zur Verschärfung der jährlichen "Stresstests" geprüft, mit denen die Fähigkeit der Banken bewertet wird, eine hypothetische Rezession zu überstehen.

Chinas Wirtschaftstätigkeit erholt sich zu Jahresbeginn moderat

Die Wirtschaftstätigkeit in China hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt, wobei das Wachstum der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze hinter den Markterwartungen zurückblieb. Darin zeigen sich die Nachwirkungen der strengen Covid-Restriktionen des Landes. Die Industrieproduktion stieg im Januar und Februar um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 1,3 Prozent im Dezember, wie die Statistikbehörde mitteilte. Das Wachstum war damit geringer, als die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen mit 2,8 Prozent erwartet hatten.

Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert

Chinas Notenbank hat wichtige Refenzzinzsätze erneut unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte später im März ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der Zinssätze für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) berechnet wird.

Südkorea stößt Riesen-Investitionsprogramm für Hightech-Branche an

Die südkoreanische Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol hat eine weitere Initiative zur Weiterentwicklung der Hightech-Industrie des Landes angekündigt. Bis 2026 sollen mehr als 400 Milliarden Dollar private Gelder in Schlüsselsektoren fließen, darunter die Halbleiterbranche. Die Initiative wurde auf einem wirtschaftspolitischen Treffen mit Ministern und Unternehmenschefs in Seoul angekündigt.

Heftiger Schlagabtausch zwischen Washington und Moskau nach US-Drohnenabsturz

Der Absturz einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer hat die wegen des Ukraine-Kriegs ohnehin starken Spannungen zwischen Washington und Moskau nochmals verschärft. Die US-Regierung machte Russland für den Absturz verantwortlich und bestellte den russischen Botschafter in Washington ein. Moskau seinerseits bestritt, für den Absturz der Drohne vom Typ MQ-9 Reaper verantwortlich zu sein.

Syriens Machthaber Assad zu Besuch bei Putin in Moskau

Syriens Machthaber Baschar al-Assad ist zu seinem ersten offiziellen Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau seit fast zwei Jahren eingetroffen. Dem Kreml zufolge ist für Mittwoch ein Gespräch zwischen Assad und Putin geplant, bei dem es unter anderem um "Aussichten auf eine abgestimmte Vorgehensweise bei der Bewältigung der Situation in und um Syrien" gehen soll.

Russische Armee feuert bei Bachmut Phosphorbomben ab

Bei russischen Angriffen nahe der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut sind nach Beobachtung von AFP-Journalisten Phosphorbomben eingesetzt worden. Wie die Reporter berichteten, wurden am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Abstand von fünf Minuten zwei Geschosse über einer Straße am südlichen Ausgang der rund 15 Kilometer von Bachmut entfernten Ortschaft Tschassiw Jar abgefeuert.

Honduras will diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen

Honduras will in einer politischen Kehrtwende diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen - und wird damit die Verbindungen zu Taiwan kappen müssen. Sie habe das Außenministerium angewiesen, "die Aufnahme offizieller Beziehungen mit der Volksrepublik China zu organisieren", erklärte Präsidentin Xiomara Castro im Online-Dienst Twitter. Die Regierung in Taiwan warnte vor einer "falschen Entscheidung" und einer "Falle Chinas".

Japans Parlament schließt niemals erschienenen Abgeordneten aus

Als Youtube-Star wurde er ins japanische Parlament gewählt - nun muss der Abgeordnete Yoshikazu Higashitani gehen, weil er niemals zu Sitzungen erschien. Der 51-Jährige wurde als erster Abgeordneter seit mehr als 70 Jahren vom Parlament ausgeschlossen. Er war zuvor seit seiner Wahl im Juli vergangenen Jahres nicht einmal im Parlament erschienen.

Schweden Feb Verbraucherpreise +1,1% gg Vormonat

Schweden Feb Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,9% gg Vormonat

Schweden Feb Verbraucherpreise +12,0% gg Vorjahr

Schweden Feb Verbraucherpreise PROGNOSE: +11,7% gg Vorjahr

Indonesien Exporte Feb 21,40 Mrd USD

Indonesien Importe Feb 15,92 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Feb Überschuss 5,48 Mrd USD (PROG Überschuss 3,00 Mrd USD)

