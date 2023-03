Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Credit Suisse will sich bis zu 50 Mrd Franken von der SNB leihen

Die Credit Suisse holt sich Hilfe von der Schweizer Notenbank. Sie werde sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizerische Nationalbank (SNB) leihen, teilte das Institut, dessen Aktien am Vortag ein Viertel ihres Wertes eingebüßt haben, in der Nacht zum Donnerstag mit. Die Credit Suisse nannte die Entscheidung eine "entschiedene Maßnahme, um die Liquidität präventiv zu stärken". Damit unterstütze man den notwendigen Umbau der Bank, um sich stärker an den Kundenbedürfnissen auszurichten.

Lindner: Stabilität des deutschen Finanzsystems nicht in Gefahr

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems durch die Kurseinbrüche bei der Schweizer Credit Suisse und mehreren US-Banken nicht gefährdet. "Wir können sehr klar sagen: Das deutsche Kreditwesen - private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute - ist stabil", sagte Lindner in der ARD-Sendung "Maischberger".

Ifo-Chef Fuest sieht Gefahr für globales Finanzsystem durch SVB-Pleite

Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA birgt nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest "auf jeden Fall" Gefahren für die Stabilität des globalen Finanzsystems. "Es ist ja fast klassisch, wenn in Phasen eines starken Zinsanstiegs das Problem entsteht, dass die Finanzstabilität in Gefahr gerät", sagte der Chef des Münchner Ifo-Instituts der Mediengruppe Bayern.

Moskau nennt US-Spionage als Ursache für Drohnenvorfall

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat seinem US-Kollegen Lloyd Austin gegenüber nach Angaben aus Moskau die vermehrten nachrichtendienstlichen Tätigkeiten Washingtons gegen Russland als eine Ursache für den Drohnenvorfall über dem Schwarzen Meer genannt. Schoigu habe Austin gesagt, dass "verstärkte nachrichtendienstliche Tätigkeiten gegen die Interessen der Russischen Föderation" sowie die "Nichteinhaltung des Flugbeschränkungsgebiets" zu dem Vorfall geführt hätten, erklärte das Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme nach einem Telefonat der beiden Minister.

USA drohen mit Tiktok-Verbot, wenn Gründer nicht verkaufen - Kreise

Die US-Regierung verlangt von den chinesischen Tiktok-Eigentümern, dass ihre Anteile an der Video-Sharing-App verkaufen - andernfalls müssten sie mit einem Verbot der App in den USA rechnen, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Ausschuss für ausländische Investitionen in den USA (Cfius) - eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe des Bundes, die die nationalen Sicherheitsrisiken bei grenzüberschreitenden Investitionen überwacht - habe die Forderung nach dem Verkauf vor kurzem gestellt, hieß es.

Seoul: Nordkorea feuert Interkontinentalrakete ab

Kurz vor dem Besuch des südkoreanischen Präsidenten in Japan hat Nordkorea nach Angaben aus Seoul eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Sie sei im Gebiet Sunan am nördlichen Stadtrand Pjöngjangs abgeschossen worden, teilte Südkoreas Generalstab mit. Die Rakete flog demnach rund 1.000 Kilometer weit. Aus Tokio hieß es, die Rakete habe eine maximale Höhe von über 6.000 Kilometern erreicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Jan +9,5% (PROG: +1,8%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Jan +4,5% gg Vj

Japan/Exporte Feb +6,5% (PROGNOSE: +7,1%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Feb +8,3% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Feb Defizit 897,7 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 1,069 Bill JPY)

Neuseeland/BIP 4Q sb -0,6% (PROG: -0,2%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 4Q +2,2% (PROG: +3,3%) gg Vorjahr

March 16, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)