Kostenschub durch Erzeugerpreise lässt im Februar weiter nach

Die jährliche Inflationsrate bei den deutschen Erzeugerpreisen ist im Februar zum fünften Mal in Folge gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Preise auf der Erzeugerstufe um 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Januar hatte die Rate bei 17,6 Prozent gelegen, im Dezember bei 21,6 Prozent, im November bei 28,2 Prozent und im Oktober bei 34,5 Prozent. Der Höchststand war im August und September mit jeweils 45,8 Prozent gemessen worden.

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im Januar

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Januar gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte sich der Auftragsbestand um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 1,2 Prozent höher.

Ifo: Mehr Stornierungen im Wohnungsbau - Erwartungen auf Tiefststand

Im deutschen Wohnungsbau sind aufgrund der hohen Zinsen und steigenden Baukosten im Februar mehr Aufträge storniert worden als zu Jahresbeginn. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge fielen die Geschäftserwartungen zudem auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung. Im Februar meldeten demnach 14,3 Prozent der Unternehmen abgesagte Aufträge, nach 13,6 Prozent im Januar.

EZB und andere Zentralbanken bieten täglich Dollar-Liquidität an

Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere große Zentralbanken werden ab sofort vorerst täglich Dollar-Liquidität über 7-tägige Refinanzierungsgeschäfte anbieten. Wie die EZB mitteilte, handelt es sich um die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Federal Reserve und die Schweizerische Nationalbank. Die Geschäfte werden im Rahmen der bestehenden US-Dollar-Swap-Linien abgewickelt und sollen bis mindestens Ende April fortgeführt werden.

Chinas Notenbank hält LPR-Referenzzins für Bankkredite konstant

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent.

Xi und Putin loben vor Treffen in Moskau gute Beziehungen

Xi Jinping und Wladimir Putin haben vor dem Besuch des chinesischen Staatschefs in Moskau ihre soliden Beziehungen hervorgehoben. In einem Gastbeitrag für die russische Zeitung "Russian Gazette" beschrieb Xi seinen Staatsbesuch am Montag als "Reise der Freundschaft, Kooperation und des Friedens". Putin lobte in einem Beitrag für die chinesische "Volkszeitung" Chinas Bereitschaft, eine "konstruktive Rolle" bei der Beendigung des Ukraine-Konflikts zu spielen.

KCNA: Kim leitete Manöver zur "Simulation von atomarem Gegenangriff"

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat Staatsmedien zufolge am Wochenende ein Militärmanöver zur "Simulation eines atomaren Gegenangriffs" geleitet. Dazu habe auch der Abschuss einer Rakete gehört, die mit der Attrappe eines Atomsprengkopfes ausgestattet gewesen sei, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

March 20, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)