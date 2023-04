Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Auftragseingang im Februar viel höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Februar weitaus besser als erwartet entwickelt - vor allem aufgrund vieler Großaufträge. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stiegen die gesamten Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 4,8 Prozent und lagen um 5,7 (Januar: 12,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert. Das für Januar vorläufig gemeldete Plus von 1,0 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich im Februar ein monatlicher Zuwachs von 1,2 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Februar um 1,5 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Februar gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Der für Januar gemeldete monatliche Anstieg von 0,2 Prozent wurde auf minus 0,6 Prozent revidiert.

Neuseeländische Notenbank überrascht mit deutlicher Zinserhöhung

Trotz Anzeichen für eine Rezession hat die neuseeländische Notenbank die Zinsen abermals kräftig erhöht. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hob den Leitzins auf 5,25 Prozent von 4,75 Prozent an. Ökonomen hatten mit einer Erhöhung auf 5,00 Prozent gerechnet. Die australische Notenbank hatte am Vortag eine Zinspause eingelegt.

Mester sieht weitere Fed-Zinserhöhungen

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen noch weiter erhöhen muss, um die Inflation zu senken. "In meiner Modellprojektion bewegt sich die Geldpolitik dieses Jahr weiter ins restriktive Territorium, um die Inflation auf einen Pfad Richtung 2 Prozent zu bringen", sagte Mester in einer Rede in New York. Sie sieht den Leitzins bei über 5 Prozent.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,0 Millionen Barrel nach minus 5,9 Millionen eine Woche zuvor.

Kanada eröffnet Untersuchung zu Unternehmen hinter ChatGPT

Kanada hat eine Untersuchung zum US-Unternehmen OpenAI eröffnet, das hinter dem Chatbot ChatGPT steht. Die Untersuchung sei infolge einer Beschwerde über die mutmaßliche "Sammlung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten ohne Zustimmung" eingeleitet worden, erklärte das Büro des kanadischen Datenschutzbeauftragen am Dienstag. "Wir müssen mit dem rasanten technologischen Fortschritt Schritt halten - und ihm sogar voraus sein", fügte Datenschutzbeauftrager Philippe Dufresne hinzu.

Richter: Prozess in New York gegen Trump könnte Anfang 2024 beginnen

Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York wegen einer Schweigegeldaffäre könnte im Januar 2024 beginnen. Das sagte der zuständige Richter Juan Merchan am Dienstag bei der Anklageverlesung, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Trump wurde nach dem Gerichtstermin ohne Auflagen freigelassen. Der Ex-Präsident hatte in dem Gerichtssaal in allen 34 Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert, wie die AFP-Journalistin berichtete. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump eine Fälschung von Unternehmensdokumenten vor. Die Anwälte des Ex-Präsidenten sprachen von einer "traurigen" Anklage.

FRANKFREICH

Industrieproduktion Feb +1,2% gg Vm

Industrieproduktion Feb PROGNOSE: +0,8% gg Vm

Industrieproduktion Jan rev -1,4% (vorl: -1,9%) gg Vm

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise März +7,6% gg Vorjahr (PROG +8,0%)

Verbraucherpreise Kernrate März +8,0% gg Vorjahr

THAILAND

Verbraucherpreise März +2,83% gg Vorjahr (PROG +3,2%)

