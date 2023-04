Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Harker: Fed sollte Zinsen auf über 5% anheben und dann abwarten

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt angedeutet, bevor einer Zinspause gelegt werden sollte. Seit März vergangenen Jahres hat die US-Notenbank ihren Leitzins von nahezu Null auf eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent angehoben. "Meiner Meinung nach, und das habe ich auch öffentlich gesagt, müssen wir die Zinssätze auf über 5 Prozent bringen und dann eine Weile dort verharren", sagte Harker.

Goolsbee mahnt bei Fed-Zinserhöhungen zur Vorsicht

Der neue Präsident der Chicagoer Federal Reserve, Austan Goolsbee, mahnt angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) und der daraus resultierenden Belastung des US-Finanzsystems zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen. Goolsbee, der im Januar das Amt bei der Chicagoer Fed übernommen hat, sagte, die US-Notenbank solle mit "Vorsicht und Geduld" vorgehen, bis sie das Ausmaß des Schadens am Finanzsystem feststellen kann.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,5 Millionen Barrel nach minus 4,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

Anteil Erneuerbarer an weltweiter Stromproduktion erreicht neuen Rekord

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der weltweiten Stromproduktion hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord erreicht. Wind- und Solarstrom kamen zusammengenommen auf einen Anteil von 12 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Global Electricity Review 2023 der britischen Denkfabrik Ember hervorgeht. Kohle ist demnach weiterhin die wichtigste Quelle elektrischer Energie, die Experten gehen jedoch davon aus, dass fossile Energieträger ihren Höhepunkt erreicht haben.

USA betonen nach durchgesickerten Geheimdokumenten Unterstützung für die Ukraine

Nach dem Durchsickern von US-Geheimdokumenten haben die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine betont. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Dienstag (Ortszeit), er habe mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba gesprochen und "unsere anhaltende Unterstützung für die Ukraine und ihre Bemühungen, ihre territoriale Integrität, ihre Souveränität und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen, bekräftigt".

Russland vermeldet Test neuartiger ballistischer Interkontinental-Rakete

Russland hat nach eigenen Angaben eine neuartige interkontinentale Rakete getestet. Eine "Kampfbesatzung" habe am Dienstag eine "ballistische Interkontinentalrakete eines mobilen bodengestützten Raketensystems" vom im Grenzgebiet zwischen Russland und Kasachstan gelegenen Testgelände Kapustin Jar gestartet, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Das russische Verteidigungsministerium machte keine genaueren Angaben zum verwendeten Raketentyp, erklärte aber, Zweck der Übung sei es gewesen, "fortschrittliche Kampfausrüstung für ballistische Interkontinentalraketen zu testen".

New Yorker Staatsanwalt Bragg verklagt republikanischen Abgeordneten

Nach der Anklage des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat Manhattans leitender Oberstaatsanwalt Alvin Bragg einen republikanischen Abgeordneten verklagt. Bragg warf dem Abgeordneten Jim Jordan in der am Dienstag (Ortszeit) eingereichten Klage einen "beispiellos dreisten und verfassungswidrigen Angriff" auf die Strafverfolgung des 76-jährigen Trump vor. Jordan steht dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses vor.

Chile macht Weg frei für 40-Stunden-Woche

Das Parlament in Chile hat am Dienstag eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 45 auf 40 Stunden gebilligt. Damit machte das Land den Weg frei für eine der kürzesten Arbeitswochen in Lateinamerika und schließt sich Ecuador und Venezuela an - den aktuell einzigen Staaten in der Region, in denen die Menschen 40 Stunden in der Woche arbeiten.

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Feb -4,5% (PROG: -7,8%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Feb +9,8% gg Vj

