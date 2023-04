Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed-Protokoll: Mitglieder besorgt über Bankenturbulenzen

Die Notenbanker der Federal Reserve waren sich auf ihrer Sitzung am 21. bis 22 März wenige Tage nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank einig, dass die Turbulenzen im Bankensektor das US-Wirtschaftswachstum verlangsamten. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, waren sie sich aber nicht sicher, wie stark dies geschehe. Die zwölf stimmberechtigten Mitglieder des Zinsausschusses der Fed "sind sich einig, dass die jüngsten Entwicklungen wahrscheinlich zu einer Verschärfung der Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen führen und die Wirtschaftstätigkeit, die Einstellung von Arbeitskräften und die Inflation belasten werden, aber dass das Ausmaß dieser Auswirkungen ungewiss ist", heißt es weiter.

Chinas Exporte steigen im März unerwartet

Die chinesischen Exporte sind im März unerwartet um 14,8 Prozent gestiegen und haben damit eine seit Oktober andauernde Talfahrt beendet. Die Ausfuhren übertrafen damit die Erwartungen bei weitem. Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten im Konsens einen Rückgang von 7,0 Prozent prognostiziert, nach einem Rückgang von 6,8 Prozent in den beiden Monaten Januar und Februar, wie aus den Daten der Allgemeinen Zollverwaltung vom Donnerstag hervorgeht.

Destatis bestätigt HVPI-Teuerung von 7,8 Prozent für März

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März wie erwartet stark nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lag um 7,8 (Februar: 9,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Destatis bestätigte damit wie erwartet die Ergebnisse der vorläufigen Veröffentlichung. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte um 0,8 Prozent auf Monats- und 7,4 (8,7) Prozent auf Jahressicht, was ebenfalls den Ergebnissen der ersten Veröffentlichung entsprach. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) stiegen mit einer Jahresrate von 5,8 (5,7) Prozent.

Deutscher Inlandstourismus im Februar um 40 Prozent über Vorjahr

Die Aktivität im deutschen Inlandstourismus hat im Februar deutlich über dem von der Corona-Pandemie verminderten Niveau des Vormonats gelegen, aber noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gab es im Februar 26,4 Millionen Gästeübernachtungen - 40,4 Prozent mehr als im Februar 2022, aber 11,7 Prozent weniger als im Februar 2020.

Trump verklagt ehemaligen Anwalt Cohen auf 500 Millionen Dollar Schadensersatz

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Klage gegen seinen einstigen Anwalt Michael Cohen eingereicht. In der am Mittwoch bei einem Bezirksgericht in Florida eingereichten Klageschrift wirft Trump Cohen die Verletzung des Anwaltsgeheimnisses sowie einer Vertraulichkeitsvereinbarung vor und fordert 500 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Sein ehemaliger Anwalt habe "Unwahrheiten" über den Ex-Präsidenten verbreitet, die Trumps Ruf "großen Schaden" zugefügt hätten, heißt es in der Klageschrift.

Syrischer Außenminister besucht erstmals seit zwölf Jahren Saudi-Arabien

Erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor zwölf Jahren hat ein syrischer Außenminister Saudi-Arabien besucht. Faisal Mekdad landete am Mittwoch in Dschiddah, um mit seinem saudiarabischen Amtskollegen Faisal bin Farhan zu sprechen, wie das saudiarabische Außenministerium mitteilte. Demnach ging es dabei um "die notwendigen Schritte zur Erreichung einer vollständigen politischen Lösung der syrischen Krise".

Seoul: Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Donnerstag eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete mit mittlerer oder größerer Reichweite sei 1.000 Kilometer weit geflogen, teilte das südkoreanische Militär mit. Anschließend sei sie im Ostmeer gelandet, das auch als Japanisches Meer bekannt ist. Südkoreanische und US-Geheimdienste analysierten die Einzelheiten.

Biden dringt auf Ende politischen Patts in Nordirland

US-Präsident Joe Biden hat die Parteien in Nordirland zu einem Ende der politischen Blockade in dem britischen Landesteil aufgefordert. Wichtigstes Ziel müsse sein, "Frieden zu wahren", sagte Biden am Mittwoch bei einer Rede an der Ulster-Universität in Belfast. Er hoffe, die nordirische Regierung und das Parlament würden "bald wiederhergestellt".

Industrieproduktion Feb -0,2% gg Vm; -3,1% gg Vj

Industrieproduktion Feb PROG: +0,2% gg Vm, -3,7% gg Vj

Industrieproduktion Jan rev -0,5% gg Vm, -3,2% gg Vj

BIP Feb unverändert gg Vormonat, +0,5% gg Vorjahr

BIP 3 Mon per Feb +0,1% gg Vorquartal, +0,4% gg Vorjahr

NIEDERLANDE

Inflationsrate März 4,4% - CBS

Inflationsrate Feb war 8,0% - CBS

