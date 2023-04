Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Zentralbank lässt Zinssätze für Banken unverändert

Die chinesische Zentralbank hat am Montag mehr Liquidität zu unveränderten Zinssätzen ins Finanzsystem gepumpt. Das deutet darauf hin, dass sie an den aktuellen Leitzinsen in diesem Monat festhalten könnte. Die People's Bank of China (PBOC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität 170 Milliarden Yuan (22,5 Milliarden Euro) Liquidität zu einem Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

BDI: Wirtschaftliche Dynamik nimmt nur verhalten Fahrt auf

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Prognose für das Exportwachstum im laufenden Jahr auf 2 Prozent verdoppelt, rechnet aber nur mit einer insgesamt verhaltenen wirtschaftlichen Dynamik. Der Verband appellierte zudem an die Bundesregierung, den deutschen Industriestrompreis auf ein europäisch wettbewerbsfähiges Niveau abzusenken. Die aktuell hohen Energiepreise belasteten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und führten zu einem Rückgang des deutschen Weltmarktanteils, so der BDI. "Die wirtschaftliche Dynamik in unserem Land ist aktuell noch ausgesprochen gering", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm zum Auftakt der Hannover Messe.

VDMA bekräftigt Prognose für Produktionsrückgang in 2023

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hat seine Prognose für die Produktion in der Branche bekräftigt und geht angesichts der globalen Konjunkturabkühlung inflationsbereinigt von einem Rückgang um real 2 Prozent für 2023 aus. Bereits im Dezember war der VDMA von einer Abnahme in dieser Größenordnung ausgegangen.

ZVEI erhöht 2023 Prognose für Elektro- und Digitalindustrie

Die Unternehmen der deutschen Elektro- und Digitalindustrie blicken nach dem guten Geschäftszahlen zu Jahresbeginn mit mehr Zuversicht auf das Gesamtjahr 2023 und erwarten nun ein Produktionsplus von 1 bis 2 Prozent. Im Januar hatte der ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie noch mit einer schwarzen Null bei der realen Produktion gerechnet. Die Branche profitiere von den Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung , so der Verband.

US-Kriegsschiff durchquert nach chinesischem Manöver Straße von Taiwan

Wenige Tage nach einem großangelegten Militärmanöver Chinas nahe Taiwan hat ein US-Kriegsschiff die Straße von Taiwan passiert. Der Zerstörer "USS Milius" habe das Meeresgebiet am Sonntag in einem "Routine-Transit" durchquert, erklärte die US-Kriegsmarine. Es war der erste US-Marineeinsatz in den Gewässern zwischen China und Taiwan seit Januar.

Bericht: Stark-Watzinger kandidiert als stellvertretende FDP-Vorsitzende

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wird auf dem FDP-Bundesparteitag diese Woche für einen der drei Vizeposten der Partei kandidieren. Dafür werde die derzeitige FDP-Vize Nicola Beer auf ihre Kandidatur verzichten, wie der Spiegel berichtete. Die 54-jährige Stark-Watzinger, die auch hessische FDP-Landesvorsitzende ist, will mit ihrer Kandidatur für die Parteispitze nicht nur den Themen Wissenschaft und Bildung in der Partei ein stärkeres Gewicht verleihen, sondern auch vor den hessischen Landtagswahlen im Oktober ein Signal setzen.

Tausende demonstrieren gegen die Regierung in Prag

Tausende Menschen haben am Sonntag in Tschechien gegen die Regierung demonstriert. Die Demonstranten forderten den Rücktritt der Mitte-rechts-Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala, der sie vorwerfen, sich mehr um das Schicksal der Ukraine als um das Wohlergehen ihrer Bürger zu kümmern.

Scholz kündigt Beitritt Indonesiens zu Klimaclub an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den baldigen Beitritt Indonesiens zum Klimaclub angekündigt, in dem sich Staaten mit besonders ehrgeizigen Zielen beim Kampf gegen die Erderwärmung zusammenschließen. Er freue sich "außerordentlich", dass Indonesien diesem "offenen, kooperativen Klimaclub in wenigen Tagen beitreten" werde, sagte Scholz am Sonntagabend im Beisein des indonesischen Präsidenten Joko Widodo bei der Eröffnung der Hannover Messe. Indonesien ist in diesem Jahr Gastland.

Fast 100 Zivilisten bei Kämpfen zwischen Armee und Miliz im Sudan getötet

Am dritten Tag der Kämpfe zwischen der Armee und der Miliz RSF im Sudan ist die Zahl der Toten auf fast 100 angestiegen. "Die Zahl der Todesopfer in der Zivilbevölkerung, die seit Beginn der Kämpfe am Samstag zu beklagen sind, ist auf 97 gestiegen", erklärte die örtliche Ärztegewerkschaft am Montag. Demnach enthält die Bilanz nicht alle Opfer, da viele aufgrund von Transportschwierigkeiten nicht in Krankenhäuser gebracht werden konnten. Hunderte von Zivilisten seien bei den Zusammenstößen zudem verletzt worden, erklärte die Gewerkschaft.

INDONESIEN

Exporte März 23,50 Mrd USD

Importe März 20,59 Mrd USD

Handelsbilanz März Überschuss 2,91 Mrd USD (PROG Überschuss 4,30 Mrd USD)

