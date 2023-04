Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Britischer Inflationsdruck im März höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Großbritannien ist im März höher als erwartet gewesen. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, stiegen sowohl die Verbraucher-, und die Einzelhandelspreise als auch die Erzeugerpreise stärker als erwartet. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 10,1 (Februar: 10,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,5 und 9,8 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise erhöhten sich um 0,9 Prozent auf Monats- und 6,2 (6,2) Prozent auf Jahressicht. Volkswirte hatten Raten von nur 0,6 und 5,9 Prozent erwartet.

Ifo-Institut: Stimmung in der Chemie hellt sich weiter auf

Das Ifo-Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich im März nach Angaben des Instituts weiter aufgehellt. Es stieg auf minus 10,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten minus 17,9 im Februar, wie sich aus der Umfrage des Ifo-Instituts ergebe. Verbessert haben sich demnach vor allem die Geschäftserwartungen. Sie hätten erstmals seit März 2022 einen Wert über null erreicht. Auch die aktuelle Lage beurteilten weniger Unternehmen als schlecht. "In wichtigen Abnehmerbranchen wie Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Autoindustrie und Bauhauptgewerbe scheint sich die Konjunktur zu stabilisieren", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland steigt deutlich

Die Zahl der in Deutschland beantragten Regelinsolvenzen hat im März deutlich zugenommen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 13,2 Prozent, nachdem sie im Februar um 10,8 Prozent gestiegen war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Die Insolvenzstatistik bildet nur Geschäftsaufgaben ab, die im Zuge eines Insolvenzverfahrens ablaufen, nicht jedoch solche aus anderen Gründen beziehungsweise vor Eintritt akuter Zahlungsschwierigkeiten.

Deutscher Gastgewerbeumsatz sinkt im Februar um 2,7 Prozent

Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im Februar gesunken. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging er gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent zurück, lag aber um 12,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das Niveau des von der Corona-Pandemie unbeeinflussten Februar 2019 wurde um 15,2 Prozent verfehlt.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel nach plus 0,5 Millionen eine Woche zuvor.

Gewerkschaft ruft zu Bahn-Streik am Freitag auf

Bei der Deutschen Bahn steht für diese Woche Freitag erneut ein Streik an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft angesichts der stockenden Tarifgespräche ihre Mitglieder in allen rund 50 Unternehmen zum Arbeitskampf auf. "Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen. Das ist nicht akzeptabel", so die EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch laut Mitteilung. Die Arbeit soll in der Zeit von 3.00 bis 11.00 Uhr niedergelegt werden.

Polen installiert elektronisches Überwachungssystem an Grenze zu Kaliningrad

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski hat am Dienstag die Installation eines elektronischen Überwachungssystems an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad angeküdigt. "Wir werden alles, was an der Grenze geschieht, überwachen können", sagte Kaminski. Polen will entlang der 200 Kilometer langen und momentan mit Stacheldraht gesicherten Grenze demnach rund 3.000 Kameras und Bewegungssensoren installieren.

US-Senat: Credit Suisse hat Nazi-Vergangenheit nicht untersucht

Die Schweizer Großbank Credit Suisse, die derzeit von der UBS übernommen wird, hat versäumt, Vorwürfen nachzugehen, sie habe Mitgliedern der Nationalsozialistischen Partei vor und nach dem Zweiten Weltkrieg Bankkonten zur Verfügung gestellt. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des US-Senats. Die Bank habe auch die Ergebnisse eines externen Anwalts ignoriert, den sie mit der Überwachung einer internen Untersuchung der Angelegenheit beauftragt hatte.

Lawrow wirbt in Venezuela für gemeinsamen Widerstand gegen den Westen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei seiner Lateinamerika-Reise zum gemeinsamen Widerstand gegen angebliche Erpressungsversuche des Westens aufgerufen. "Es ist notwendig, unsere Kräfte zu bündeln, um den Erpressungsversuchen und dem illegalen einseitigen Druck des Westens zu begegnen", sagte Lawrow am Dienstag (Ortszeit) in Caracas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem venezolanischen Außenminister Yván Gil. Mit Blick auf die USA nannte Lawrow eine "multipolare Welt" als Ziel.

Nordkorea verkündet Fertigstellung seines ersten militärischen Spionage-Satelliten

Nordkorea hat nach Angaben von Machthaber Kim Jong Un die Entwicklung seines ersten militärischen Spionage-Satelliten abgeschlossen. Kim habe daher grünes Licht für einen Test des "militärischen Spionagesatelliten Nr. 1" gegeben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Ein Termin wurde nicht genannt. Kim habe den Satellitenstart "zum geplanten Datum" angeordnet, hieß es lediglich.

GROßBRITANNIEN

Erzeugerpreise (Output) März +0,1% gg Vm; +8,7% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) März PROG: -0,1% gg Vm; +8,7% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) März +0,2% gg Vm; +7,6% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) März PROG: -0,2% gg Vm; +7,0% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)