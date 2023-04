Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Erzeugerpreise sinken im März deutlicher als erwartet

Der Inflationsdruck auf Produzentenseite in Deutschland hat im März stärker als erwartet abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent und lagen um 7,5 (Februar: 15,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von minus 0,4 und plus 10,1 Prozent prognostiziert.

Deutsche Ausfuhren in Drittstaaten sinken im März um 4,4 Prozent

Die deutschen Exporte in die Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) sind im März gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 4,4 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 59,3 Milliarden Euro exportiert. Das waren 8,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Deutscher Auftragsbestand steigt im Februar um 0,5 Prozent

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Februar gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat erhöhte er sich um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 0,9 Prozent höher. Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Februar gegenüber Januar um 0,3 Prozent und die aus dem Ausland um 0,6 Prozent.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent. Der unveränderte LPR wurde vom Markt weithin erwartet, nachdem die PBoC am Montag den wichtigsten Leitzins - den Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität, der für die Preisgestaltung der LPR verwendet wird - konstant gelassen hatte.

Beige Book: US-Wirtschaftsaktivität zuletzt wenig verändert

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Neun Bezirke meldeten entweder keine oder nur eine geringfügige Veränderung, während drei Bezirke ein leichtes Wachstum meldeten, wie aus dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Auch die Erwartungen für das künftige Wachstum blieben weitgehend unverändert: in zwei Bezirken verschlechterten sich die Aussichten. Die Verbraucherausgaben wurden im Allgemeinen als stagnierend bis leicht rückläufig eingeschätzt, wobei weiterhin von einem moderaten Preisanstieg berichtet wurde.

Australien plant größten Umbau der Zentralbank seit Jahrzehnten

Australien will in Reaktion auf Kritik einer zu trägen Entscheidungsfindung der Zentralbank weitreichende Änderungen an deren Arbeitsweise vornehmen. Finanzminister Jim Chalmers sagte, dass die Entscheidungsträger der RBA nun achtmal im Jahr zusammenkommen werden, um die Zinssätze festzulegen, statt wie bisher auf elf Sitzungen. Die größte Änderung besteht zudem darin, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) einen geldpolitischen Ausschusss einführen soll, der Parallelen zum Aufbau der Bank of Canada und der Bank of England aufweist.

US-Republikaner legen in Schuldenstreit Gesetzentwurf vor

Im Schuldenstreit in den USA haben die oppositionellen Republikaner einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Gegenzug für eine Anhebung der Schuldenobergrenze massive Ausgabenkürzungen vorsieht. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, sagte am Mittwoch bei der Vorstellung des Gesetzes, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden "die Ausgaben der Regierung beschränken, das Geld der Steuerzahler sparen und zu Wirtschaftswachstum führen".

Scholz drückt bei Diskussion um EU-Reform aufs Tempo

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und einer möglichen EU-Erweiterung Schnelligkeit bei Reformen des Staatenbündnisses angemahnt. Auch nach der "Zeitenwende" müsse die "Handlungsfähigkeit der EU" sichergestellt werden, sagte Scholz am Mittwoch nach einem Treffen mit Portugals Regierungschef António Costa in Lissabon. Es sei klar, "dass das Reformprozesse und Entscheidungsprozesse mit sich bringt" erläuterte Scholz. "Diesen Fragen müssen wir uns jetzt widmen."

Gewerkschaft warnt vor schwerer Krise im Wohnungsbau

Die IG BAU warnt vor einer schweren Krise im Wohnungsbau. Die Bedingungen für den Neubau von Wohnungen seien in Deutschland so schlecht "wie noch nie seit dem letzten Weltkrieg", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Robert Feiger in einem Interview der Augsburger Allgemeinen anlässlich des "Wohnungsbautages" an diesem Donnerstag. Der Wohnungsbau leide unter den hohen Baukosten, hohen Zinsen und vor allem auch hohen Hürden "durch Gesetze und Verordnungen, durch Auflagen und Vorschriften".

EU-Behörden zwiegespalten über Gefahr durch Chemikalie Bisphenol A

Zwei Überwachungsgremien der EU sind am Mittwoch zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen über die gesundheitlichen Gefahren durch die Chemikalie Bisphenol A (BPA) gekommen, die in Plastikverpackungen und -behältern vorkommt. Während die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Chemikalie nach einer Neubewertung durch Experten drastisch einschränken will, sieht die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) eine Gefahr nicht wissenschaftlich nachgewiesen.

Streiks auf mehreren Flughäfen begonnen

Auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf sowie Köln/Bonn haben am Donnerstag zweitägige Warnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. Der Flughafen Hamburg teilte mit, am Donnerstag und Freitag seien keine Abflüge möglich, rund ein Drittel der Ankünfte sei gestrichen. Geplant waren demnach 308 Flüge, betroffen seien rund 80.000 Reisende.

Florida verbietet Unterricht über sexuelle Orientierung für alle Klassen

Der US-Bundesstaat Florida hat ein umstrittenes Verbot von Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität auf alle Schulklassen ausgeweitet. Der zuständige Bildungsrat des konservativ regierten Bundesstaates stimmte am Mittwoch für die Maßnahme, die ein 2022 beschlossenes und von Kritikern als "Don't Say Gay" (Sag nicht schwul) bezeichnetes Gesetz erweitert.

Kubas Präsident Díaz-Canel für zweite Amtszeit wiedergewählt

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel ist vom Ein-Parteien-Parlament des kommunistischen Karibikstaates für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der 62-Jährige wurde am Mittwoch mit 97,66 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, wie Parlamentspräsident Esteban Lazo verkündete. Díaz-Canel war der einzige Kandidat.

Mindestens 85 Tote und über 300 Verletzte bei Massengedränge im Jemen

Bei einem Massengedränge im Jemen sind nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens weitere 322 Menschen seien bei dem Tumult während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa verletzt worden, teilte am Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter des Sicherheitsapparats der Rebellen mit. Unter den Toten seien Frauen und Kinder.

JAPAN

Exporte März +4,3% (PROGNOSE: +2,4%) gegenüber Vorjahr

Importe März +7,3% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz März Defizit 754,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 1,2 Bill JPY)

Exporte nach China März -7,7% gg Vorjahr

Exporte nach Asien März -1,1% gg Vorjahr

Exporte in die USA März +9,4% gg Vorjahr

MALAYSIA

Verbraucherpreise März +3,4% (PROG: +3,6%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März +0,1% gg Vormonat

NEUSEELAND

1Q Verbraucherpreise +1,2% (PROGNOSE: +1,8%) gg Vorquartal

1Q Verbraucherpreise +6,7% (PROGNOSE: +7,2%) gg Vorjahr

