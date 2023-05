Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang stürzt im März ab

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im März weitaus schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 10,7 Prozent und lagen um 11,0 (Februar: 6,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 2,0 Prozent prognostiziert. Das für Februar vorläufig gemeldete Plus von 4,8 Prozent wurde auf 4,5 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im März um 2,9 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent. Der für Februar gemeldete monatliche Anstieg von 1,5 Prozent wurde bestätigt.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Februar um 0,9 Prozent

Der Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im Februar gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er damit um 6,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Ifo: Geschäftserwartungen in der Chemie hellen sich weiter auf

Die chemische Industrie blicken mit mehr Zuversicht in die Zukunft. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts hat sich das Geschäftsklima in der chemischen Industrie im April aufgehellt und stieg auf minus 3,1 Punkte, nach minus 10,5 im März. Vor allem die Erwartungen haben sich demnach verbessert und erreichten mit 13,3 Punkten den höchsten Wert seit Dezember 2021. Die aktuelle Lage dagegen beurteilten die Unternehmen noch überwiegend als schlecht.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im April gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 56,4 (März: 57,8) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

World Gold Council: Nachfrage nach Gold bleibt stark

Die Sorge um den Zustand der Weltwirtschaft und die Gesundheit des Bankensektors hält die Nachfrage nach Gold aufrecht, wobei Zentralbanken und Investoren einem Bericht des World Gold Council (WGC) zufolge bestrebt sind, ihre Bestände an dem Edelmetall zu erhöhen. Die Gesamtnachfrage nach Gold stieg im ersten Quartal auf 1.174 Tonnen, was einem Anstieg von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wenn man die außerbörslichen Goldkäufe einbezieht, erklärte der WGC in einem neuen Bericht über die Entwicklung der Goldnachfrage.

Australische Notenbank wegen Anhalten der Inflation besorgt

Die Reserve Bank of Australia sieht zwar den Höhepunkt der Inflation als erreicht, befürchtet aber ein Anhalten der Teuerung, was weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnte. In ihrer jüngsten geldpolitischen Erklärung teilte die australische Zentralbank mit, dass die Inflationserwartungen zwar mit einer Rückkehr des Preisdrucks auf das Zielniveau bis Mitte 2025 übereinstimmen, eine Fortsetzung dieses Prozesses aber noch nicht gesichert ist.

Frankreichs Außenministerin reist kommende Woche zu Nahost-Gesprächen nach Berlin

Angesichts zunehmender Gewalt im Nahost-Konflikt reist die französische Außenministerin Catherine Colonna kommende Woche zu Gesprächen nach Berlin. Die Ministerin werde dort am 11. Mai mit ihren Kollegen aus Deutschland, Jordanien und Ägypten über eine "Wiederaufnahme des Dialogs" zwischen Israelis und Palästinensern beraten, der den Beziehungen "wieder eine politische Perspektive geben" solle, erklärte Außenamtssprecherin Anne-Claire Legendre.

US-Vizepräsidentin mahnt "moralische Verantwortung" von Technologieriesen bei KI an

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei einem Treffen mit Spitzenvertretern führender Technologiekonzerne vor den Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) gewarnt. Die bei der KI-Entwicklung in den USA federführenden Unternehmen hätten "eine ethische, moralische und rechtliche Verantwortung, die Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten", sagte Harris bei dem Treffen mit den Chefs von Google, Microsoft, OpenAI und Anthropic im Weißen Haus.

Frankreich/Industrieproduktion März -1,1% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb rev +1,4% (vorl: +1,2%) gg Vm

Schweiz Apr Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweiz Apr Verbraucherpreise +2,6% (PROGNOSE: +2,8%) gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Apr +7,9% gg Vorjahr

Indonesien BIP 1Q +5,03% gg Vorjahr (PROG +4,95%)

