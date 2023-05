Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im April auf 7,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April leicht abgenommen, was vor allem an einem Basiseffekt bei den Energiepreisen lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 7,6 (Vormonat: 7,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. April. Die Ursache für den seit März unterdurchschnittlichen Preisauftrieb der Energie binnen Jahresfrist ist insbesondere ein Basiseffekt aufgrund der starken Preisanstiege im Vorjahr infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

IMK: Beschleunigter Inflationsrückgang in zweiter Jahreshälfte

Der Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, hat die Details der Inflationsdaten für April als "erfreulich" bezeichnet. Zwar seien Nahrungsmittel in der im Jahresvergleich gemessenen Inflationsrate immer noch der größte Inflationstreiber gewesen, doch zum ersten Mal seit rund zwei Jahren seien im Monatsvergleich die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel saisonbereinigt gefallen. "Das macht Hoffnung, dass auch bei der Lebensmittelinflation der Höhepunkt jetzt klar hinter uns liegt", sagte er. "Die deutsche Inflation insgesamt dürfte nun in den kommenden Monaten im Trend weiter fallen, mit einem beschleunigten Rückgang in der zweiten Jahreshälfte", sagte der Ökonom voraus.

EZB/Schnabel: Kein Zweifel an weiterem Zinserhöhungsbedarf

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel weiter straffen. "Es bestehen auf Basis der heutigen Daten keine Zweifel daran, dass wir mehr tun müssen, um die Inflation auf unser Ziel von 2 Prozent zu senken", sagte Schnabel bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Schnabel zufolge ist die Wirkung der bisherigen Zinserhöhungen um 375 Basispunkte schon deutlich bei den Kreditzinsen zu spüren und ein wenig bei der Kreditvergabe, aber noch nicht in der Realwirtschaft, wo sie ihre eigentliche Bremswirkung auf Aktivität und Inflation entfalten solle.

Saudi-Arabien und Syrien kündigen Ende diplomatischer Eiszeit an

Nach elf Jahren diplomatischer Eiszeit haben Saudi-Arabien und Syrien die Wiederereröffnung ihrer diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land angekündigt. Zunächst gab das saudiarabische Außenministerium in einer am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Mitteilung die Wiederaufnahme der Arbeit seiner diplomatischen Delegation in Damaskus bekannt. Kurz darauf meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana die gleiche Absicht der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad.

Treffen bringt keine Fortschritte im Streit um US-Schuldengrenze

US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sind auch nach einem Treffen im Weißen Haus uneins über die Schuldenobergrenze. Sie erzielten kaum Fortschritte bei der Abwendung des ersten Zahlungsausfalls in der Geschichte der USA, legten aber Pläne für eine neue Gesprächsrunde fest. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben tiefe Ausgabenkürzungen als Gegenleistung für die Anhebung der Schuldenobergrenze gefordert. Biden und die Demokraten im Kongress sind der Meinung, dass die Schuldenobergrenze ohne Vorbedingungen angehoben werden sollte, und bezeichneten die Haltung der Republikaner angesichts der drohenden Frist im Juni als unverantwortlich.

Trump wegen sexuellen Missbrauchs zu Millionen-Schmerzensgeld verurteilt

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll zu fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld und Schadenersatz verurteilt worden. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in New York urteilten am Dienstag, Trump habe Carroll 1996 "sexuell missbraucht" und später verleumdet. Den Vorwurf der Vergewaltigung wiesen die neun Geschworenen aber zurück. Mit dem Urteil in dem viel beachteten Zivilprozess wird Trump erstmals wegen Vorwürfen der sexuellen Gewalt rechtlich belangt.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr +1,0% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr +6,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Apr PROG: +0,9% gg Vm, +6,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März waren +0,6% gg Vm, +6,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Apr +1,1% gg Vm, +6,4% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)