Deutsches BIP sinkt im 1Q um 0,3 Prozent - technische Rezession

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 entgegen den bisherigen Annahmen geschrumpft, wodurch sie sich angesichts des schon im vierten Quartal verzeichneten Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer sogenannten technischen Rezession befindet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das BIP gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent und lag preis- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals.

GfK: Deutsches Konsumklima steigt nur verhalten

Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt eine durchwachsene Entwicklung. Während die Einkommenserwartung zulegt, müssen sowohl Anschaffungsneigung als auch Konjunkturerwartung leichte Einbußen hinnehmen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juni einen Anstieg ihres Indikators für das Konsumklima auf minus 24,2 Zähler von revidiert minus 25,8 (zunächst: minus 25,7) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum achten Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 24,8 Punkte erwartet.

Ifo-Exporterwartungen sinken im Mai spürbar

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im Mai merklich verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen fielen auf 1,8 Punkte von 6,5 Punkten im Vormonat. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022. "Die weltweiten Zinserhöhungen schlagen langsam auf die Nachfrage durch", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der deutschen Exportwirtschaft fehlt die Dynamik."

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe vom Wohnungsbau gebremst

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im März saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent gegenüber dem Februar gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang um 20,1 Prozent niedriger. Dies ist besonders auf den Wohnungsbau zurückzuführen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Ratingagentur Fitch stellt USA wegen Schuldenstreits unter Beobachtung

Die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbewertung AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren, wie Fitch mitteilte. Zur Begründung verwies die Ratingagentur auf den politischen Streit in Washington, der derzeit trotz eines "sich schnell nähernden" möglichen Zahlungsausfalls eine Anhebung der Schuldenobergrenze verhindere. Fitch erklärte, nach wie vor von einer Lösung im Schuldenstreit vor dem "Tag X" - dem Tag der Zahlungsunfähigkeit - auszugehen.

Biden bietet in Schuldenstreit zusätzliche Defizitsenkung an

Im Streit um eine Anhebung der US-Schuldengrenze hat Präsident Joe Biden den oppositionellen Republikanern eine weitere Reduzierung des Haushaltsdefizits um eine Billion Dollar über zehn Jahre angeboten. Finanzministerin Janet Yellen sagte, Bidens im März vorgelegter Haushaltsplan sehe bereits eine Defizitsenkung um 3 Billionen Dollar über zehn Jahre vor. In seinen Verhandlungen mit den Republikanern habe der Präsident Vorschläge unterbreitet, die auf "eine zusätzlich Billion Dollar" Defizitreduzierung hinauslaufen würden.

Fed-Protokoll: Weitere Zinserhöhungen sind vielleicht nicht nötig

Die US-Notenbanker waren bei ihrer Sitzung am 3. Mai geteilter Meinung über die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte. Mehrere Fed-Vertreter sagten laut dem Sitzungsprotokoll, weitere Zinserhöhungen seien möglicherweise nicht erforderlich. In ihrer Diskussion über die geldpolitischen Aussichten sagten "mehrere" Notenbanker, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, könne "eine weitere Straffung der Politik nach dieser Sitzung nicht erforderlich sein". Nur "einige" sagten, sie hielten eine weitere Straffung der Politik für "wahrscheinlich".

Fed-Gouverneur Waller erwartet weitere Zinserhöhungen

Nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller ist die Arbeit der US-Notenbank noch nicht beendet und weitere Zinserhöhungen sind wahrscheinlich. Waller nannte die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft und die nach wie vor grassierende Inflation als Gründe für eine weitere Erhöhung. Die Entscheidung, ob die Zinsen bereits im Juni angehoben werden oder erst bei der Fed-Sitzung im Juli, sei weiterhin offen, sagte er auf einem Wirtschaftsgipfel im kalifornischen Santa Barbara.

Bank of Korea hält an Zinssatz fest - Wachstumsprognose gesenkt

Die Zentralbank Südkoreas hat zum dritten Mal in Folge ihre Zinssätze unverändert gelassen sowie ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Die Bank of Korea beließ wie allgemein erwartet den Referenzzinssatz unverändert bei 3,50 Prozent und setzte damit ihre Pause bei der Zinserhöhungskampagne zur Inflationsbekämpfung fort. Es wird davon ausgegangen, dass die Zentralbank allmählich auf die Unterstützung des Wachstums umschwenkt, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Inflation abschwächt, die Wirtschaft aber an Schwung verliert.

EZB/Lagarde: Die Währungsunion ist ein Prozess

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss sich nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf neue Herausforderungen einstellen. Lagarde sagte bei der Feier anlässlich des 25-järigen Bestehens der EZB: "Wie ich kürzlich sagte, wird es angesichts der sich verändernden Geopolitik, des digitalen Wandels und des drohenden Klimawandels weitere Herausforderungen geben, denen sich die EZB stellen muss. Wir müssen weiterhin für Stabilität sorgen in einer Welt, die alles andere als stabil ist."

Scholz würdigt Rolle der EZB für die Bewahrung des Euro

Die Bewahrung des Euro in Zeiten großer Krisen gehört nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz zu den größten Leistungen der Europäischen Zentralbanken (EZB). "Auch wenn viele gewettet haben, dass der Euro scheitern würde, hat die EZB zu ihrem Wort gestanden und ihr Mandat erfüllt", sagte Scholz bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen der EZB und verwies darauf, dass der damalige EZB-Präsident Mario Draghi 2008 dazu nur wenige Worte habe sprechen müssen. "Der Euroraum ist in der Lage, seine Währung gegen alle Herausforderungen zu verteidigen. Der Euro ist unumkehrbar", sagte Scholz.

Massive nächtliche russische Luftangriffe auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Donnerstag erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Russland habe "Kiew erneut aus der Luft angegriffen", schrieb der Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Der Luftalarm in der Stadt habe mehr als drei Stunden gedauert. "Der Angriff war massiv", erklärte Popko weiter weiter. Russland greife "in mehreren Wellen" an, mit Pausen zwischen den Drohnenattacken. "Nach vorläufigen Informationen" seien auch in dieser Nacht im Iran hergestellte Schahed-Drohnen eingesetzt worden. Die Luftabwehr habe jedoch sämtliche Marschflugkörper zerstört.

Cleverly fordert bei Besuch in Brasilien Sitz des Landes im UN-Sicherheitsrat

Der britische Außenminister James Cleverly hat bei einem Besuch in Brasilien einen Sitz des größten südamerikanischen Landes im UN-Sicherheitsrat gefordert. Das "weltweite Machtgefüge" habe sich nach Süden verlagert, sagte Cleverly vor Journalisten in Brasília. Dies sei "eine Realität, die sich in einer Reihe von internationalen Institutionen, einschließlich der UNO, widerspiegeln" müsse.

Ron DeSantis verkündet US-Präsidentschaftsbewerbung für 2024

Mit einem holprigen Start ist der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, in das Präsidentschaftsrennen 2024 eingestiegen. "Ich kandidiere als Präsident, um unser großartiges amerikanisches Comeback anzuführen", schrieb der erzkonservative Politiker im Kurzbotschaftendienst Twitter. In einem ersten Wahlkampfvideo sagte der 44-jährige innerparteiliche Rivale von Ex-Präsident Donald Trump : "Wir brauchen den Mut zu führen und die Stärke zu gewinnen."

IEA: Investitionen in Solarenergie übertreffen erstmals Ölsektor

Die Investitionen in die Solarenergie sind nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr auf dem besten Weg, erstmals die Ausgaben für die Ölförderung zu übertreffen. Dies ist das beste Beispiel für die wachsende Kluft zwischen der boomenden Finanzierung erneuerbarer Energien und der stagnierenden Industrie für fossile Brennstoffe. Es werde erwartet, dass in diesem Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar pro Tag in die Solarenergie investiert wird, mehr als die Gesamtausgaben, die für neue Upstream-Ölprojekte erwartet werden, teilte die IEA in ihrem jährlichen Bericht über weltweite Energieinvestitionen mit.

Singapur BIP 1Q rev. bereinigt -0,4% gg Vorquartal (vorläufig -0,7%)

Singapur BIP 1Q rev. +0,4% gg Vorjahr (vorläufig +0,1%)

