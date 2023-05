Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Hohe Inflation zehrt Lohnwachstum in Deutschland auf

Die hohe Inflation hat das Lohnwachstum für die Beschäftigten in Deutschland zum Jahresbeginn mehr als aufgezehrt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Reallöhne im ersten Quartal 2023 um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Nominallöhne stiegen dabei im ersten Quartal um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Es handelte sich um den höchsten gemessenen Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe 2008. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 8,3 Prozent.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Mai

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Mai auf 98,3 Punkte nach 100,2 im April gesunken. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland habe abgenommen, erklärte das Institut. "Weniger Neuaufträge und steigende Unsicherheit lösen Zurückhaltung bei den Unternehmen aus", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Auch im zuletzt positiv gestimmten Dienstleistungssektor nimmt die Vorsicht zu."

Schweizer Wirtschaft wächst im ersten Quartal solide

Die schweizerische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2023 ein solides Wachstum erzielt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 0,9 Prozent höher. Die Prognose hatte nur 0,7 Prozent betragen.

Stark-Watzinger will LNG-Terminals für Wasserstoff nutzen

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will die Flüssiggasterminals (LNG) fit machen für den perspektivischen Einsatz von Wasserstoff. "LNG-Terminals sind ein wichtiger Beitrag, um Deutschlands Energieversorgung souveräner und sicherer zu machen. Daher müssen wir schon jetzt dafür sorgen, dass die geplanten neuen LNG-Terminals auch zukunftsfähig sind", sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wirtschaftsweise Schnitzer lehnt Habeck-Plan für Industriestrompreis ab

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kritisiert, einen vergünstigten Stromtarif für die Industrie anzubieten. "Ich halte den geplanten Industriestrompreis für heikel", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn wir jetzt die Strompreise nicht massiv subventionieren, wird es einen Strukturwandel geben, ja - aber das ist an sich nicht schlecht." Wenn man immer nur versuche, die aktuelle Wirtschaftsstruktur zu erhalten, sei das nicht sehr zukunftsgerichtet.

Nato-Staaten und Partnerländer halten Luftwaffen-Manöver in Nordeuropa ab

Im Norden Europas hat am Montag ein großes Luftwaffen-Manöver von Nato-Staaten und Partnerländern begonnen. Wie die finnische Luftwaffe mitteilte, nehmen mehr als ein Dutzend Länder an der knapp zweiwöchigen Übung teil. Rund 150 Flugzeuge starten und landen demnach in Finnland, Norwegen und Schweden. An der "Arctic Challenge Exercise", die seit 2013 alle zwei Jahre von den nordischen Ländern ausgerichtet wird, nehmen in diesem Jahr neben den Gastgeberländern auch die Niederlande, Belgien, Großbritannien, Italien, Kanada, Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Dänemark, Tschechien und die USA teil.

Scholz gratuliert Erdogan zur Wiederwahl

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Wiederwahl gratuliert und ihn nach Berlin eingeladen. Die beiden Politiker hätten bei einem Telefonat am Montag vereinbart, "die Zusammenarbeit zwischen beiden Regierungen mit frischem Elan anzugehen und sich früh zu gemeinsamen Schwerpunkten abzustimmen", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.

Djir-Sarai (FDP) fordert Ende des EU-Beitrittsprozesses für Türkei

Nach dem Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert die FDP, den EU-Beitrittsprozess der Türkei für gescheitert zu erklären. "Der EU-Beitrittsprozess muss beendet werden", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Diese türkische Regierung ist Lichtjahre von Europa entfernt." Das Land befinde sich seit Jahren auf einem autoritären Kurs. "Menschen- und Bürgerrechte werden systematisch eingeschränkt, und die wirtschaftliche Lage ist desolat. Dieser Kurs wird sich fortsetzen."

Wahlbeobachter von OSZE und Europarat üben Kritik an Umständen der Türkei-Wahl

Nach der Stichwahl um die Präsidentschaft der Türkei haben internationale Wahlbeobachter Kritik an den Umständen des Urnengangs geäußert. Der zweite Wahlgang habe in einem Umfeld stattgefunden, das "in vielerlei Hinsicht nicht die Bedingungen für demokratische Wahlen" biete, erklärte Frank Schwabe (SPD), Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und Teil der gemeinsamen Wahlbeobachtungsmission mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Ukraine: Deutschland könnte Eurofighter zu "Kampfjet-Koalition" beisteuern

Der ukrainische Verteidigungsminister, Oleksij Resnikow, schlägt eine deutsche Unterstützung der sogenannten Kampfjet-Koalition mit Eurofighter-Kampfjets vor. "Wenn Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim Eurofighter zusammenlegen würden, wäre das ein wichtiger Schritt", sagte Resnikow den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gebe ja bereits eine internationale Koalition aus Kampfpanzern mit dem Kernmodell des deutschen Leopard 2 sowie Abrams aus den USA und britischen Challengern. "Genauso könnten wir eine Kampfjet-Koalition mit dem Kernmodell F-16 sowie Eurofightern und Gripen bilden", sagte Resnikow.

Polen verhängt Sanktionen gegen 365 Belarussen

Polen hat neue Sanktionen gegen 365 Belarussen verhängt. Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau sind 159 Abgeordnete, Dutzende Richter, Vertreter örtlicher Behörden, Sportler und regierungstreue Journalisten von den Sanktionen betroffen. Demnach dürfen sie nicht mehr nach Polen und in den Schengenraum einreisen, zudem werden ihre Vermögen eingefroren.

China lehnt Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin ab

China hat einen US-Vorschlag für ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder am Rande der Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialogue in Singapur offiziell abgelehnt. Das teilte das Pentagon mit. "China hat uns informiert, dass es unsere Einladung von Anfang Mai für ein Treffen von Minister Austin mit Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu in Singapur diese Woche abgelehnt hat", so das Pentagon. Das Ministerium hob in seiner Stellungahme die Bedeutung offener Kanäle hervor, "um sicherzustellen, dass aus Wettbewerb kein Konflikt" wird.

KCNA: Nordkorea bestätigt Start von Spionagesatellit im Juni

Nordkorea will den Staatsmedien zufolge im Juni einen Spionagesatellit ins All schießen. Dieser werde benötigt, um militärische Bewegungen der USA und ihrer Verbündeten in Echtzeit zu verfolgen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf einen ranghohen Militärvertreter.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 1Q BIP +0,8% gg Vorjahr

Schweden 1Q BIP +0,6% gg Vorquartal

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +0,2% gg Vorjahr

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +0,1% gg Vorquartal

Schweden Apr Handelsbilanz Defizit 2,7 Mrd SEK

Schweden Apr Exporte 162,1 Mrd SEK

Schweden Apr Importe 164,8 Mrd SEK

Japan/Arbeitslosenquote Apr 2,6% (PROG: 2,7%)

