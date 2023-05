Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisauftrieb in NRW lässt im Mai deutlich nach

Der Inflationsdruck in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat im Mai spürbar nachgelassen. Wie das Statistische Landesamt berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 5,7 (Vormonat: 6,8) Prozent. Im Vergleich zum April sank der Preisindex um 0,2 Prozent und damit erstmals wieder seit Dezember 2022. Gegenüber April 2023 verringerten sich im Mai insbesondere die Preise für die kombinierte Personenbeförderung (minus 31,1 Prozent) durch die Einführung des Deutschlandtickets.

Deutsche Importpreise sinken im April stärker als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im April stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 7,0 Prozent registriert. Das ist der stärkste Preisrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat seit Oktober 2009. Die befragen Ökonomen hatten nur ein Minus von 5,6 Prozent erwartet.

Erwerbstätigkeit in Deutschland im April stabil

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im April stabil entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen von Destatis stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 15.000 Personen (0,0 Prozent) und damit in geringerem Umfang als in den Vormonaten. Im Februar und März war die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat noch um 56.000 beziehungsweise 57.000 Personen gestiegen.

Ifo-Institut: Einzelhandel verzeichnet weniger Lieferengpässe

Die Lieferengpässe haben im deutschen Einzelhandel im Mai nachgelassen. In einer Umfrage des Ifo-Instituts meldeten 41,3 Prozent der Befragten Knappheiten, nach 45,7 Prozent im April. Insgesamt belasten aber die hohen Preissteigerungen die Nachfrage nach Gütern, so das Münchner Institut. "Der Anteil der Einzelhändler, der von Lieferproblemen betroffen ist, hat sich seit Jahresbeginn stetig verringert", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. "Dennoch bleibt die Geschäftslage bei vielen eingetrübt. Weniger Verbraucherinnen und Verbraucher gehen in die Läden und sie sparen wegen der Inflation beim Einkauf."

Frankreichs HVPI-Inflation sinkt im Mai stärker als erwartet

Die französische Inflation hat im Mai stärker nachgelassen als erwartet. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung sank auf 6,0 von 6,9 Prozent im April, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 6,5 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent.

Chinas Industrie- und Dienstleistungssektor trübt sich weiter ein

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,8 (April: 49,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 Punkten prognostiziert. Der Wert lag damit den zweiten Monat in Folge unter der 50er-Marke.

Union legt in Sonntagsfrage zu

Die Union kann ihren Vorsprung als stärkste politische Kraft erneut leicht ausbauen. Im aktuellen INSA-Meinungstrend für die Bild-Zeitung gewinnen CDU/CSU (28 Prozent) einen halben Prozentpunkt hinzu. Der größte Verlierer ist Bündnis90/Die Grünen (13 Prozent) - sie müssen einen Prozentpunkt abgeben. Die AfD (18 Prozent) verbessert sich um einen Prozentpunkt und erzielt ihr bestes Ergebnis seit fast fünf Jahren. Die Linke (4,5 Prozent) büßt einen halben Prozentpunkt ein und fällt damit unter die Fünf-Prozent-Hürde. SPD (20,5 Prozent) und FDP (8,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.

Ukraine und Verbündete planen Friedensgipfel ohne Russland

Die Ukraine und ihre Verbündeten planen ein Gipfeltreffen führender Politiker aus aller Welt unter Ausschluss Russlands. Ziel sei es, Unterstützung für Kiews Bedingungen zur Beendigung des Krieges zu gewinnen, so europäische Diplomaten und ein ukrainischer Präsidentenberater. Die Pläne für ein Treffen seien zwar noch vorläufig, würden aber von europäischen Staats- und Regierungschefs wie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nachdrücklich unterstützt. Befürworter der Zusammenkunft würden sich für die Teilnahme von Ländern einsetzen, die sich auf die Seite Russlands gestellt oder es abgelehnt haben, zum Krieg Stellung zu beziehen.

IAEA-Chef "ermutigt" durch Reaktion auf "Prinzipien" für Akw Saporischschja

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat die Reaktionen Russlands und der Ukraine auf "konkrete Prinzipien" zum Schutz des Atomkraftwerks Saporischschja begrüßt. "Wir sind ermutigt durch die bekundete Unterstützung für unsere Arbeit, darunter die fünf Prinzipien, die ich heute dargelegt habe"; sagte Grossi vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dies sei "ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es um den Schutz und die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja geht". Vornehmlich gehe es darum, "dass es keinen Angriff von der oder auf die Anlage geben soll", sagte der Diplomat.

Nordkorea: Militärischer Spionagesatellit "ins Meer gestürzt"

Nordkorea hat am Mittwoch den misslungenen Start einer Trägerrakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten bekanntgegeben. Sie sei "ins Meer gestürzt", meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. "Die neue Satelliten-Trägerrakete 'Cheollima-1' ist im Westmeer versunken", meldete die Agentur unter Verwendung der koreanischen Bezeichnung für das Gelbe Meer. Das Projektil habe "wegen eines unnormalen Starts des zweistufigen Motors seinen Schwung verloren".

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Industrieproduktion Apr -0,4% (PROG: +1,5%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +5,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr +4,8% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)