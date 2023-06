Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tarifbindung in Deutschland lag 2022 bei 49 Prozent

Mit 49 Prozent war im Jahr 2022 knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, bestanden deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. Die höchste Tarifbindung gab es in den Sektoren Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung mit 100 Prozent. Die Sektoren mit der geringsten Tarifbindung im Jahr 2022 waren Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (11 Prozent), Gastgewerbe (20 Prozent), Kunst, Unterhaltung und Erholung (21 Prozent).

Bericht: Durchsuchung in Deutschland wegen Anschlags auf Nord-Stream-Pipelines

Im Zuge der Ermittlungen zum Anschlag auf die Nord-Stream-Erdgaspipelines im vergangenen September haben Ermittler in Deutschland einem Medienbericht zufolge eine Wohnung durchsucht. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf den Generalbundesanwalt berichteten, identifizierte das Bundeskriminalamt (BKA) eine Frau als Zeugin, ihre Wohnung sei Ende Mai durchsucht worden. Dem Bericht zufolge soll sie die ehemalige Lebensgefährtin eines Ukrainers sein, dem eine Beteiligung an dem Anschlag vorgeworfen werde.

Schweizer Parlament stimmt gegen Waffentransfer an die Ukraine

Das Schweizer Parlament hat gegen ein Gesetz gestimmt, das Drittstaaten die Weitergabe von in der Schweiz produzierten Rüstungsgütern an die Ukraine erlaubt hätte. Der Nationalrat in Bern votierte mit 98 zu 75 Stimmen gegen den als "Lex Ukraine" bekannt gewordenen Gesetzentwurf. Angesichts der russischen Invasion ist eine Diskussion über die traditionelle strikte Neutralität der Schweiz entbrannt. Trotz massiven Drucks seitens Kiew und seiner Unterstützerstaaten weigert sich die Schweiz, Ländern im Besitz von in der Schweiz hergestellten Waffen deren Ausfuhr in die Ukraine zu erlauben.

Kongress verhindert Zahlungsausfall der USA in letzter Minute

Der US-Kongress hat den drohenden Zahlungsausfall der Regierung in nahezu letzter Minute verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat für die Aussetzung der Schuldenbremse bis Anfang 2025. Ohne Aussetzung des Schuldenlimits hätte den USA schon ab Montag erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit gedroht. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Senatsentscheidung als einen "großen Gewinn" für die US-Bürger.

Biden stürzt auf Bühne bei Air-Force-Graduiertenfeier

US-Präsident Joe Biden ist bei einer Graduiertenfeier der US-Luftwaffe mitten auf der Bühne gestürzt. Der 80-Jährige stolperte bei der Zeremonie in der Luftwaffenakademie in El Paso County im Bundesstaat Colorado über einen schwarzen Sandsack, als er die Bühne verlassen wollte. Ein Offizier und Personenschützer halfen Biden auf die Beine, der Präsident deutete dann auf den Sandsack.

Russland und China stellen Erweiterung der Brics-Gruppe in Aussicht

Russland und China haben eine Erweiterung der Gruppe der sogenannten Brics-Staaten in Aussicht gestellt. Bei einem Treffen der Außenminister der derzeitigen Mitgliedsstaaten im südafrikanischen Kapstadt erklärte der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow, "mehr als ein Dutzend" Staaten hätten Interesse bekundet. Der chinesische Vize-Außenminister Ma Zhaoxu erklärte, sein Land erwarte, dass weitere Staaten sich der "großen Familie" der Brics anschlössen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Apr +0,8% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Apr PROGNOSE: +0,4% gg Vm

Schweden 1Q Leistungsbilanz Überschuss 88,6 Mrd SEK

Brasilien Handelsbilanz Mai Überschuss 11,4 Mrd USD (Apr: Überschuss 8,2 Mrd USD)

Südkorea BIP 1Q revidiert +0,3% (vorläufig: +0,3%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 1Q revidiert +0,9% (vorläufig: +0,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +3,3% (PROG: +3,3%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +0,3% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Mai +3,9% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

