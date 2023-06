Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt im April leicht - Bau stützt

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat im April etwas zugenommen, wobei vor allem das Bauhauptgewerbe stützte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,7 Prozent prognostiziert. Allerdings war nach Veröffentlichung von Daten zum Industrieumsatz eher eine schwächere Produktion erwartet worden. Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 1,6 (März: 2,3) Prozent.

ING: Deutsches BIP könnte auch im zweiten Quartal sinken

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski ist nach der Veröffentlichung deutscher Konjunkturdaten für April nicht optimistisch, dass es im zweiten Quartal zu einer Konjunkturerholung kommen wird. "Wenn die Wirtschaft in den nächsten beiden Monaten nicht mehr Schwung aufnimmt, könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im zweiten Quartal sinken", schreibt Brzeski einem Kommentar zum leichten Anstieg der Produktion im produzierenden Sektor.

OECD rechnet mit langsamem Aufschwung - senkt deutsche Prognosen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet mit einer insgesamt langsamen Erholung von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Kriegs gegen die Ukraine und hat ihre Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft 2023 und 2024 kaum verändert. Wie sie in ihrem aktuellen Wirtschafsausblick schreibt, rechnet sie für 2023 mit einem Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7 (März-Prognose: 2,6) Prozent und für 2024 unverändert mit 2,9 Prozent Wachstum.

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige tiefer im Minus

Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verschlechtert. Die aktuelle Ifo-Befragung für dieses Segment, der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige, sank im Mai nicht saisonbereinigt auf minus 8,6 Punkte von minus 3,2 Zählern im April. "Die Sorgenfalten bei den Geschäftsleuten vertiefen sich", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Im Moment kommen zu wenig neue Aufträge herein."

Knapp ein Drittel des eingespeisten Stroms stammt aus Windkraft

Der im ersten Quartal 2023 in Deutschland erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste Strom stammte zu knapp einem Drittel (32,2 Prozent) aus Windkraft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, hatte Windkraft trotz eines Rückgangs um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2020 wieder den höchsten Anteil an der Stromeinspeisung.

Chinas Exporte sacken im Mai überraschend deutlich ab

Die chinesischen Exporte sind im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich abgesackt. Chinas Ausfuhren sanken im vergangenen Monat um 7,5 Prozent - und lagen damit deutlich unter den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die im Konsens mit einem Rückgang von nur 1,0 Prozent gerechnet hatten. Im April waren die Exporte überraschend kräftig um 8,5 Prozent gestiegen.

Lindner: Generationenkapital startet wahrscheinlich im vierten Quartal

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geht davon aus, dass die Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente - das sogenannte Generationenkapital - Ende 2023 startet. "Wir reden wahrscheinlich über das letzte Quartal dieses Jahres. Ich rechne damit, dass die Gesetzgebung dann abgeschlossen ist und die ersten 10 Milliarden Euro fließen können", sagte er dem Portal Web.de News. Dies könne aber nur der erste Schritt sein, um das Rentensystem zukunftsfest zu machen. "Wir werden auch in der privaten Altersvorsorge den Kapitalmarkt stärker für die Menschen nutzbar machen", sagte Lindner.

Scholz beschwört nach Abendessen mit Macron deutsch-französische Freundschaft

Nach seinem Arbeitsessen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die enge Freundschaft der beiden Nachbarstaaten beschworen. "Unsere Länder verbindet eine unzertrennliche Freundschaft", erklärte Scholz im Onlinedienst Twitter auf Deutsch und auf Französisch. "Gemeinsam gehen wir die Herausforderungen dieser Tage und unserer Zeit an." Scholz hatte für das Essen seinen Wohnort Potsdam gewählt.

Schwedens höchstes Gericht segnet Auslieferung von PKK-Unterstützer ab - Bericht

Schwedens oberstes Gericht hat einem Medienbericht zufolge grünes Licht für die Auslieferung eines Unterstützers der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an die Türkei gegeben. Das Gericht legt die Entscheidung über die Zukunft des Mannes damit in die Hände der schwedischen Regierung, wie die Zeitung Aftonbladet berichtete. Bei der Auslieferung handelt es sich um eine der Kernforderungen Ankaras für die Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts.

Selenskyj: Zerstörung von Staudamm hat keine Auswirkungen auf Gegenoffensive

Die teilweise Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Auswirkungen auf die Gegenoffensive seines Landes zum Zurückdrängen der russischen Armee. "Die Explosion des Damms hat nicht die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigt, seine eigenen Gebiete von der Besatzung zu befreien", versicherte der Staatschef im Onlinedienst Telegram.

Selenskyj: Waffenruhe würde nicht zum Frieden führen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Gespräch mit dem Friedensbeauftragten von Papst Franziskus eine Waffenruhe in der Ukraine als nicht zielführend abgelehnt. Selenskyj habe betont, dass "eine Feuerpause und ein Einfrieren des Konflikts nicht zu Frieden führen wird", erklärte die Präsidentschaft. Der ukrainische Präsident und der italienische Kardinal Matteo Zuppi hätten "humanitäre Beziehungen zwischen der Ukraine und dem Heiligen Stuhl" besprochen.

Wasserstand in Flutgebieten steigt nach Zerstörung des Kachowka-Damms weiter

Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist am Mittwoch der Wasserstand in den flussabwärts des Damms gelegenen Flutgebieten am Ufer des Dnipro weiter angestiegen. Am schwierigsten sei die Lage im Viertel Korabel in der Großstadt Cherson, erklärte der stellvertretende Kabinettschef des ukrainischen Präsidenten, Oleksij Kuleba. Das Wasser habe dort einen Stand von 3,5 Metern erreicht, mehr als 1.000 Häuser seien überflutet.

Blinken spricht in Saudi-Arabien Menschenrechtsprobleme an - US-Regierungskreise

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Gespräch mit dem saudi-arabischen Kronprinzen und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman nach Angaben aus Washington seine Sorge über Menschenrechtsverletzungen zum Ausdruck gebracht. Aus US-Regierungskreisen hieß es nach dem Treffen im saudi-arabischen Dschiddah, Blinken und bin Salman hätten eine "offene, freimütige Diskussion" geführt, bei dem der US-Chefdiplomat sowohl "allgemein" als auch "mit Blick auf spezielle Probleme" über Menschenrechte gesprochen habe.

Iran eröffnet Botschaft in Saudi-Arabien nach sieben Jahren wieder

Nach siebenjähriger Schließung hat der Iran seine Botschaft in Saudi-Arabien wieder eröffnet. Es sei ein "wichtiger Tag in den Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Königreich Saudi-Arabien", sagte der stellvertretende iranische Außenminister Aliresa Bigdeli bei einer Zeremonie. "Die Zusammenarbeit zwischen den Ländern tritt in eine neue Ära ein."

Ex-Gouverneur Christie will bei US-Präsidentschaftswahl antreten

Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, Chris Christie, will bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten. Der zum scharfen Kritiker gewordene früherer Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump reichte bei der US-Bundeswahlkommission die erforderlichen Unterlagen für eine Kandidatur ein, wie auf der Seite der Behörde zu sehen war.

