Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeitenden steigt im Mai leicht an

Die Zahl der Kurzarbeitenden ist im Mai geringfügig gestiegen, bleibt aber insgesamt niedrig. Demnach waren im Mai 144.000 Menschen in Kurzarbeit, ein leichter Anstieg gegenüber den 140.000 im Februar, so die Schätzungen des Ifo-Instituts auf Grundlage der eigenen Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Besonders im Bau- und Industriesektor wurden mehr Menschen in Kurzarbeit geschickt. "Die Kurzarbeit spielt in der aktuellen wirtschaftlichen Schwächephase keine bedeutende Rolle", sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link. Der Anteil an den Beschäftigten blieb bei 0,4 Prozent.

Kubicki sieht Heizungsgesetz auf "einem guten Weg"

FDP-Vize Wolfgang Kubicki zeigt sich am Sonntagabend optimistisch, dass der Streit um das Gebäudeenergiegesetz bald beigelegt sein könnte. Zwar werde noch verhandelt, aber "wir befinden uns auf einem wirklich guten Weg", sagt er in der ZDF-Sendung "Berlin Direkt". Es sei positiv, dass in den Gesprächen nun die Technologieoffenheit beim verpflichtenden Einbau von klimafreundlichen Heizungen durchgesetzt worden sei und Pelletheizungen nicht verboten werden sollen. "Wir werden morgen (Montag) sehen, ob es zu einem Ergebnis geführt hat, so dass wir das im Bundestag in erster Lesung beraten können", sagte Kubicki. Aber Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit.

Erneuerbare Energien als Heizquelle auf dem Vormarsch

In neuen Wohngebäuden kommen erneuerbare Energien immer stärker als Heizquelle zum Einsatz. Drei Viertel (74,7 Prozent) der im Jahr 2022 fertiggestellten Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien beheizt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg dieser Anteil gegenüber dem Jahr 2021 um 4 Prozentpunkte. Im Jahr 2015 hatte er noch bei 61,5 Prozent gelegen.

Kiews Vize-Außenminister bittet Deutschland um deutlich mehr Panzer

Angesichts der Zerstörung von durch westliche Verbündete gelieferten Panzern bei russischen Angriffen werden in der Ukraine erneut Rufe nach einer stärkeren Unterstützung insbesondere aus Deutschland laut. "Die ukrainische Armee braucht am dringendsten viel mehr westliche Kampfpanzer, Schützenpanzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge", sagte der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk dem Berliner Tagesspiegel. Aus seiner Sicht sei die Bundeswehr in der Lage, mehr als die bereits gelieferten 18 Stück aus ihrem Bestand von mehr als 300 zur Verfügung zu stellen. Die aktuelle Zahl könne "verdreifacht werden, ohne die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu gefährden".

IAEA will selbst Wasserstand von Kachowka-Stausee messen

Angesicht von Diskrepanzen bei den gemeldeten Daten zur Wasserhöhe im ukrainischen Kachowka-Stausee hat die Atomenergiebehörde IAEA gefordert, selbst Messungen vor Ort vornehmen zu können. Ständig im Atomkraftwerk von Saporischschja präsente IAEA-Inspekteure müssten Zugang zu dem Stausee erhalten um klären zu können, warum es "bedeutende Unterschiede" bei den Messungen verschiedener Einrichtungen gebe, erklärte die Atomenergiebehörde. Er hoffe, dass seine Mitarbeiter "sehr bald" Zugang bekämen, um die Lage unabhängig bewerten zu können, betonte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Pro-Europäer laut Hochrechnung bei Parlamentswahl in Montenegro knapp vorn

Die pro-europäische Partei Europa Jetzt liegt laut inoffiziellen Hochrechnungen bei der Parlamentswahl in Montenegro knapp in Führung. Wie das Meinungsforschungsinstitut Zentrum für Demokratischen Übergang mitteilte, holte Europa Jetzt 26 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf dem zweiten Platz landete demnach die DPS von Ex-Präsident Milo Djukanovic mit 23 Prozent. Die restlichen Stimmen verteilen sich auf zahlreiche Kleinparteien.

Trump kündigt öffentlichen Auftritt nach Gerichtstermin am Dienstag an

Der frühere US-Präsident Donald Trump will wenige Stunden nach seinem Gerichtstermin am Dienstag öffentlich Stellung nehmen. Trump werde am Abend (Ortszeit, 02.15 MESZ) in seinem Golfclub in New Jersey auftreten, kündigte sein Wahlkampfteam am Sonntag an. Für Dienstagnachmittag ist Trump zu einem Gerichtstermin in Miami im US-Bundesstaat Florida vorgeladen.

China baut aktives Atomwaffenarsenal aus - Bericht

China hat einem Bericht zufolge sein Arsenal an einsatzfähigen Atomwaffen im vergangenen Jahr ausgebaut. Zwar sinke die Gesamtzahl der Atomwaffensprengköpfe weltweit weiter, erklärte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri anlässlich der Veröffentlichung seines jährlichen Berichts zu dem Thema. Doch sei die Zahl der nutzbaren Atomsprengköpfe 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - insbesondere in China, hieß es weiter.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)