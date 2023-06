Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Mai auf 6,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Mai deutlich gesunken, was vor allem an rückläufigen Benzinpreisen und dem Start des 49-Euro-Tickets lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,3 (Vormonat: 7,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31 Mai. Die Ursache für den seit März unterdurchschnittlichen Preisauftrieb der Energie binnen Jahresfrist ist insbesondere ein Basiseffekt aufgrund der starken Preisanstiege im Vorjahr infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Übernachtungszahlen erreichen fast wieder Niveau vor Corona

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im April 40,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 12,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das Vorkrisenniveau wurde fast wieder erreicht: Gegenüber April 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen nur noch um 0,2 Prozent niedriger.

Chinas Zentralbank senkt Reverse-Repo-Satz

Chinas Zentralbank hat ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2,00 auf 1,90 Prozent gesenkt und stellt damit 2 Milliarden Yuan (circa 260 Millionen Euro) über ihre siebentägigen Repos zur Verfügung. Der Schritt kam, nachdem Notenbankchef Yi Gang kürzlich sagte, dass die Zentralbank "antizyklische" Anpassungen verstärken und die Finanzierungskosten für die Wirtschaft weiter senken werde. Jüngste Wirtschaftsdaten haben gezeigt, dass Chinas pandemische Erholung nach einem starken Aufschwung zu Beginn des Jahres ohne staatliche Anreize an Fahrt verloren hat.

Scholz: Putin hat die Einigkeit der Europäer unterschätzt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Entscheidung zum Einmarsch in die Ukraine die Einigkeit der Europäer unterschätzt. "Deutschland, Frankreich und Polen stehen eng an der Seite der Ukraine", sagte Scholz in Paris bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda. Die Ukraine werde nach Kräften unterstützt, auch mit Waffen - "und wir tun das so lange wie es nötig ist".

Macron: Ukrainische Gegenoffensive kann Monate dauern

Die ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Truppen kann nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron "mehrere Wochen oder Monate" dauern. "Wir hoffen, dass sie so siegreich wie möglich ist, damit danach eine Verhandlungsphase unter guten Bedingungen eingeleitet werden kann", sagte Macron zu Beginn eines Treffens mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Paris.

Ukraine meldet Rückeroberung weiterer Ortschaften und Geländegewinne bei Bachmut

Die Ukraine hat im Zuge ihrer Gegenoffensive nach eigenen Angaben weitere Erfolge erzielt und inzwischen sieben Dörfer von den russischen Streitkräften zurückerobert. "Sieben Siedlungen wurden befreit", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im Onlinedienst Telegram. Die Ortschaften Lobkowo, Lewadne und Nowodariwka in der Region Saporischschja im Süden des Landes sowie das Dorf Storoschewe in der ostkrainischen Region Donezk seien wieder unter ukrainischer Kontrolle.

Junge Menschen verklagen US-Bundesstaat Montana wegen Klimaschäden

In den USA hat ein historischer Prozess begonnen, in dem Kinder und junge Erwachsene den Bundesstaat Montana wegen Verletzung ihres Rechts auf eine "saubere und gesunde Umgebung" verklagen. Der Fall "Held v. Montana" wird landesweit aufmerksam verfolgt, weil er ähnliche Prozesse nach sich ziehen könnte - nachdem frühere Klagen noch vor der Verhandlung abgewiesen worden waren.

Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und Außenminister treten zurück

Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Mexiko haben der Außenminister und die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt ihren Rücktritt angekündigt, um sich auf die Spitzenkandidatenkür der regierenden Morena-Partei konzentrieren zu können. Er wolle sich "ab heute einer anderen sehr wichtigen Aufgabe widmen", sagte Außenminister Marcelo Ebrard. Kurz zuvor verkündete Claudia Sheinbaum ihren Rücktritt und sagte, sie wolle "die erste Frau in der Geschichte Mexikos werden, die das Schicksal der Nation bestimmt".

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Apr +52.000, Quote 3,8%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Apr +6,5%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Apr +7,2%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Apr PROGNOSE: +7,0%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Mai -13.600

