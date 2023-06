Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed hält Leitzins konstant, weitere Erhöhungen aber möglich

Die US-Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet konstant gelassen. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge beschloss das Federal Open Market Committee (FOMC) bei der aktuellen Sitzung, den Schlüsselzins in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent zu belassen. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. Die geldpolitischen Zügel könnten aber dieses Jahr weiter angezogen werden, denn die Notenbanker signalisierten, dass sie zu einer Zinserhöhung im nächsten Monat neigen, falls sich die Wirtschaft und die Inflation nicht stärker abkühlen. Die meisten Ratsmitglieder rechnen in den neuen Projektionen mit zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr.

VP Bank: Fed signalisiert weitere Leitzinserhöhungen

Die deutlich nach oben geschraubten Leitzinsprojektionen sind aus Sicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, die große Überraschung bei der Sitzung der US-Notenbank. "Die Fed möchte trotz Zinserhöhungspause keineswegs den Eindruck einer zu lockeren Notenbank erwecken", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Die US-Währungshüter möchten stattdessen signalisieren, dass sie bereit sind, weiter zu handeln."

LBBW: Fed hält sich Option für weitere Anhebungen offen

Die Fed hält sich die Option weitere Zinsanhebungen offen, urteilt Analyst Elmar Völker von LBBW Research. "Die neuen Leitzinsprojektionen zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl der Währungshüter mindestens eine, im Median sogar zwei zusätzliche Zinsanhebungen bis Ende 2023 für angemessen hält. Falls der US-Jobmotor weiterhin unter Volldampf läuft, haben die Befürworter einer weiteren Anhebung auf der nächsten Sitzung gute Karten."

Commerzbank: Fed deutet weitere Zinsschritte an

Die Commerzbank konstatiert, dass die Fed - wie allgemein erwartet - eine Pause bei den Zinserhöhungen eingelegt hat. "Allerdings gaben die aktualisierten Projektionen der Sitzungsteilnehmer und die Ausführungen Powells in der Pressekonferenz ein deutliches Signal, dass die Fed möglicherweise noch nicht am Zinsgipfel angelangt ist", schreiben die beiden Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar.

Chinas Zentralbank senkt wichtigen Referenzzins

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzinssatz zum ersten Mal seit August gesenkt. Dieser Schritt war von vielen erwartet worden, da Peking angesichts der sich eintrübenden Wachstumsaussichten die politische Unterstützung zur Ankurbelung der Wirtschaft verstärkt. Die People's Bank of China (PBoC) nahm den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite im Volumen von 237 Milliarden Yuan (30,6 Milliarden Euro) an die Finanzinstitute des Landes von 2,75 Prozent auf 2,65 Prozent zurück.

Chinas Wirtschaftsaktivität kühlt sich im Mai ab

Das Wachstum des chinesischen Konsums und der Industrieproduktion hat sich im Mai abgekühlt, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Erholung an Schwung verliert. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den chinesischen Konsum, stiegen im Mai um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 18,4 Prozent im April, so das Nationale Amt für Statistik. Das Ergebnis verfehlte das von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartete Wachstum von 13,1 Prozent.

Japans Exportwachstum schwächt sich im Mai ab

Japans Exportwachstum hat sich im Mai verlangsamt, was vor allem auf einen Rückgang der Lieferungen nach Asien und China zurückzuführen ist. Die Exporte stiegen im Mai laut Daten des Finanzministeriums im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent und damit schwächer als im April (2,6 Prozent). Vom Datenanbieter Factset befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang der Exporte um 1,1 Prozent gerechnet.

Israel: Opposition setzt Teilnahme an Kompromiss-Gesprächen zu Justizreform aus

Die beiden wichtigsten Oppositionsführer in Israel, Jair Lapid und Benny Gantz, haben ihre Teilnahme an Gesprächen mit der Regierung über einen Kompromiss zu deren umstrittener Justizreform ausgesetzt. Nach der gescheiterten Wahl von zwei Parlamentsabgeordneten in ein Gremium zur Richterernennung erklärte Lapid, er und Gantz würden "ohne die Einsetzung dieses Gremiums nicht zu Präsident Isaac Herzog gehen", der seit Monaten zwischen beiden Seiten vermittelt.

Bürgermeister von Miami bewirbt sich um Präsidentschaftskandidatur

Der Bürgermeister von Miami im US-Bundesstaat Florida, Francis Suarez, bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Dies geht aus am Mittwoch von der Bundeswahlbehörde veröffentlichten Dokumenten hervor. Der 45-Jährige wird voraussichtlich am Donnerstag in einer Rede vor Unterstützern offiziell seine Bewerbung verkünden.

Australien will Bau neuer russischer Botschaft in Parlamentsnähe stoppen

Australien will nach Angaben von Premierminister Anthony Albanese den Bau einer neuen russischen Botschaft in unmittelbarer Nähe zum Parlament in Canberra stoppen. Grund seien Risiken für die nationale Sicherheit, sagte Albanese am Donnerstag vor Journalisten. "Die Regierung hat sehr klare Sicherheitshinweise erhalten, was das Risiko durch eine neue russische Botschaft so nah am Parlament angeht."

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Exporte Mai +0,6% (PROGNOSE: -1,1%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Mai -9,9% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Mai Defizit 1,3725 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,352 Bill JPY)

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Apr +5,5% (PROG: +3,0%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Apr -5,9% gg Vj

Indonesien Exporte Mai 21,72 Mrd USD

Indonesien Importe Mai 21,28 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Mai Überschuss 0,44 Mrd USD (PROG Überschuss 2,80 Mrd USD)

Neuseeland/BIP 1Q sb -0,1% (PROG: -0,1%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 1Q +2,2% (PROG: +2,6%) gg Vorjahr

