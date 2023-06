Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwächster Anstieg der Erzeugerpreise seit Januar 2021

Der Preisdruck durch die deutschen Erzeugerpreise hat im Mai weiter nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte um 1,0 Prozent höher als im Mai des Vorjahres. Das ist der geringste Anstieg binnen Jahresfrist seit Januar 2021. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 1,7 Prozent erwartet. Im April hatte die jährliche Steigerung noch 4,1 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die deutschen Erzeugerpreise um 1,4 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet.

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im April

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 2,3 Prozent niedriger. Im Dreimonatsvergleich war der durchschnittliche Auftragsbestand von Februar bis April um 1,0 Prozent niedriger als in den vorigen drei Monaten.

Chinas Notenbank senkt LPR-Referenzzins für Bankkredite

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt. Wie die chinesische Notenbank mitteilte, wurden der einjährige LPR auf 3,55 (3,65) und der fünfjährige LPR auf 4,20 (4,30) Prozent reduziert. Es ist erste Senkung der Sätze seit August 2022. Sie soll die sich verlangsamende wirtschaftliche Erholung des Landes unterstützen.

Scholz empfängt Chinas Regierungschef Li zu Essen im Kanzleramt

Vor den 7. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Chinas Ministerpräsident Li Qiang sowie andere Mitglieder der beiden Regierungen in Berlin bereits miteinander ausgetauscht. Scholz empfing Li am Montagabend im Bundeskanzleramt. Auf dem Programm stand ein gemeinsames Abendessen. Das Bundesfinanzministerium teilte im Onlinedienst Twitter mit, Ressortchef Christian Lindner (FDP) habe am Montag produktive Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen Liu Kun geführt.

Frankreich will mit Belgien, weiteren Ländern Boden-Luft-Raketen kaufen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die gemeinsame Anschaffung einer Raketenabwehr mit mehreren weiteren europäischen Ländern angekündigt. Frankreich, Belgien, Estland, Ungarn und Zypern hätten sich auf den gemeinsamen Kauf von Flugabwehrraketen vom Typ Mistral geeinigt, sagte Macron in Paris. Damit dürfte Macron Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor den Kopf stoßen, der sich seinerseits für den Aufbau eines europäischen Raketenabwehrschirms eingesetzt hatte.

"Partygate": Britische Abgeordnete stimmen Sanktionen gegen Johnson zu

Die Mitglieder des britischen Unterhauses haben dem Bericht des Parlamentsausschusses zugestimmt, demzufolge der ehemalige Premierminister Boris Johnson das Parlament hinsichtlich der Partys an seinem Amtssitz während des Corona-Lockdowns belogen hat. Damit billigten die Abgeordneten die in dem Bericht vorgesehenen Sanktionen, darunter ein Parlamentsverbot für den konservativen Ex-Politiker. Der Bericht wurde von 354 Abgeordneten angenommen, nur sieben stimmten dagegen.

Ukraine meldet massive russische Angriffe auf Kiew und andere Städte

Russland hat in der Nacht ukrainischen Angaben zufolge erneut massive Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte geflogen. "Neue massive Luftangriffe auf die Hauptstadt", erklärte die zivile und militärische Verwaltung Kiews im Onlinedienst Telegram. Es gebe bisher keine Informationen über Verletzte oder Zerstörungen, hieß es weiter. Den Angaben zufolge wurde die Stadt in mehren Wellen aus verschiedenen Richtungen mit Kampfdrohnen angegriffen. Der Luftalarm habe drei Stunden gedauert. In der westukrainischen Stadt Lwiw trafen russische Drohnen nach Angaben des örtlichen Verwaltungschefs Maksym Kosyzkyj "kritische Infrastruktur".

VAE und Katar eröffnen Botschaften im jeweils anderen Land wieder

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar eröffnen ihre diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land wieder. "Die Vereinigten Arabischen Emirate und der Staat Katar haben die Wiederherstellung der diplomatischen Vertretungen in den beiden Ländern angekündigt", berichtete die offizielle Nachrichtenagentur der VAE, WAM.

Iran wirft 20 Ländern Unterstützung der landesweiten Proteste vor

Ein iranischer Geheimdienstmitarbeiter beschuldigt 20 Länder, darunter Deutschland und die USA, die landesweiten Proteste unterstützt zu haben, die auf den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini gefolgt waren. "Ermittlungen des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden haben ergeben, dass rund 20 Länder in die Aufstände eingebunden waren", sagte der Chef des Dienstes, General Mohammad Kasemi, in einem von staatlichen Medien veröffentlichten Interview.

Biden begrüßt Verlauf von Blinkens Besuch in China

US-Präsident Joe Biden hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des China-Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken gezeigt. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Biden bei einem Besuch in Kalifornien. Blinken habe bei seinen Gesprächen in Peking hervorragende Arbeit geleistet. Zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs in Peking war Blinken von Staats- und Parteichef Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes empfangen worden.

US-Justizminister stattet Internationalem Strafgerichtshof Besuch ab

US-Justizminister Merrick Garland hat dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag einen seltenen Besuch abgestattet. Das 2002 geschaffene Gericht veröffentlichte im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Video eines Treffens von Garland mit Chefankläger Karim Khan und dem Präsidenten des Gerichts, Piotr Hofmanski. Die USA gehören dem IStGH nicht an, sie haben das Rom-Statut über die Gründung des Tribunals nie ratifiziert.

Studie: Himalaya-Gletscher schmelzen 65 Prozent schneller als in letzter Dekade

Die Gletscher im Himalaya, die fast zwei Milliarden Menschen mit Wasser versorgen, schmelzen nach Angaben von Wissenschaftlern wegen des Klimawandels schneller als je zuvor. Laut einem Bericht des Internationalen Zentrums für Integrierte Entwicklung von Bergregionen (ICIMOD) schmolzen die Gletscher zwischen 2011 und 2020 um 65 Prozent schneller als im vorhergehenden Jahrzehnt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Handelsbilanz Überschuss 4,341 Mrd CHF

Schweiz Mai Exporte 22,348 Mrd CHF

Schweiz Mai Importe 18,007 Mrd CHF

