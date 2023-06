Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im Mai um 1,0 Prozent

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im Mai spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, erhöhten sich die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent auf 59,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Exporte um 1,5 Prozent.

Steuereinnahmen legen im Mai deutlich zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai um 8,5 Prozent gestiegen und haben damit ihren Abwärtstrend der Vormonate gestoppt. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Zum deutlichen Plus trug im Wesentlichen ein Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer im Vorjahr bei", erklärte das Ministerium. Die Einnahmeentwicklung werde bei der Lohnsteuer weiterhin spürbar durch die steuerlichen Entlastungen, insbesondere durch das Inflationsausgleichsgesetz zur Vermeidung der sogenannten kalten Progression, bestimmt. Der Bund verbuchte im Mai 9,0 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 24,5 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 28,4 Milliarden Euro um 11,0 Prozent mehr an Steuern ein.

Spahn: Heizungsgesetz über Sommerpause neu erarbeiten

Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) hat das Verfahren zur Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes kritisiert und von der Regierungskoalition gefordert, das Gesetz über die Sommerpause neu zu erarbeiten. "Wir machen Anhörungen auf einem alten Stand. Jeder weiß, dieses Habecksche Gesetz hat keine Mehrheit im Bundestag und trotzdem wird hier das Verfahren einfach weitergeführt", sagte Spahn dem Nachrichtensender Phoenix. "Diese Koalition sollte einfach in der Sommerpause in Ruhe ein neues, gutes Gesetz erarbeiten und dann können wir das auch vernünftig beraten."

Powell: Fed dürfte Zinsen in nächsten Monaten erhöhen

Die Federal Reserve wird ihre Zinsen nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen. "Fast alle (FOMC-Mitglieder) erwarten, dass es angemessen sein wird, die Zinssätze bis zum Ende des Jahres etwas weiter anzuheben", sagte Powell in der vorbereiteten Stellungnahme für eine Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Bei der Sitzung in der vergangenen Woche habe man es angesichts des Ausmaßes der bereits vorgenommenen Zinsschritte für angemessen gehalten, den Leitzins unverändert zu lassen, um dem Offenmarktausschuss FOMC die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Informationen zu sammeln und deren Implikationen für die Geldpolitik zu bewerten.

Fed/Goolsbee: Vor weiterer Zinserhöhung Inflation noch genauer prüfen

Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, die US-Wirtschaft habe sich so stark verlangsamt wie erwartet. Die Zentralbank müsse die Wirtschaft und die Inflation aber noch genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheiden könne. "Ich habe noch nicht entschieden, wie die Zinsentscheidung in mehr als einem Monat ausfallen soll", sagte Goolsbee in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Brasiliens Zentralbank belässt Leitzins bei 13,75 Prozent

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins konstant gehalten, milderte jedoch ihren Ton hinsichtlich ihrer Bemühungen zur Eindämmung der Inflation. Der geldpolitische Ausschuss beließ den Selic-Leitzins bei 13,75 Prozent, wo er seit August 2022 nach einer Reihe von Zinserhöhungen zur Abschwächung der Inflation liegt.

US-Repräsentantenhaus gibt grünes Licht für Handelsvereinbarung mit Taiwan

Das US-Repräsentantenhaus in Washington hat am Mittwoch eine Vereinbarung zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zu Taiwan gebilligt. In der US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert geht es um eine Harmonisierung der Zollkontrollen, die Verbesserung von Regulierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen gegen Korruption. Die Vereinbarung muss nun vom US-Senat bestätigt werden, dessen Zustimmung als sicher gilt. Schon im Vorfeld hatte China eine Warnung ausgesprochen.

Russland: Brücke zur Krim durch ukrainischen Angriff beschädigt

Eine Brücke zur Krim ist russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff beschädigt worden. Die Tschongar-Brücke, die die von Moskau annektierte Halbinsel mit der südlichen Region Cherson im Süden der Ukraine verbindet, sei in der Nacht getroffen worden, teilte der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, am Donnerstag auf Telegram mit. Es habe keine Opfer gegeben, die Schäden würden derzeit begutachtet, erklärte er und rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Der russische Gouverneur in Cherson sprach hingegen von mehreren beschädigten Brücken.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Juni 101 (Juni: 99)

Frankreich/Geschäftsklima Mai PROGNOSE: 99

Norwegen Apr Arbeitslosenquote bereinigt 3,4%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)