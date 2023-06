Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April gesunken

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im April saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent gegenüber dem März gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang um 10,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der nominale Auftragseingang lag im April mit einem Volumen von 8,0 Milliarden Euro trotz der deutlich gestiegenen Baupreise nur 1,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Preise für Wohnimmobilien sinken mit Rekordrate

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im ersten Quartal 2023 um durchschnittlich 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum 4. Quartal 2022 waren Wohnimmobilien um durchschnittlich 3,1 Prozent günstiger.

Fed-Gouverneurin: Mehr Zinserhöhungen notwendig

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hat sich für weitere Zinserhöhungen zur Drosselung der Inflation ausgesprochen. "Wir sehen weiterhin eine unerwartet hohe Inflation", sagte sie bei einer Veranstaltung in Cleveland. "Es ist immer noch Arbeit zu erledigen, um die Inflation zu drücken", fügte sie hinzu. Sie schlug damit in dieselbe Kerbe wie Fed-Chairman Jerome Powell, der in seiner Anhörung vor dem US-Kongress ebenfalls gesagt hatte, dass höhere Raten wahrscheinlich sind.

Mexikanische Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 11,25 Prozent

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins die zweite Sitzung in Folge unverändert bei 11,25 Prozent belassen, da die Inflation weiter nachlässt. Die Notenbank erklärte, dass sie den Zinssatz zunächst unverändert lassen will. Die Entscheidung wurde vom fünfköpfigen Direktorium einstimmig getroffen. Der Inflationsdruck habe in vielerlei Hinsicht nachgelassen, und ein Disinflationsprozess sei im Gange, auch wenn die Aussichten "kompliziert und unsicher" blieben, so die Zentralbank.

Bis zu 350 Euro mehr im Monat für Beschäftigte der Süßwarenindustrie

Rund 60.000 Beschäftigte der deutschen Süßwarenindustrie bekommen künftig bis zu 350 Euro mehr Monatslohn. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, einigten sich ihre Vertreter mit dem Bundesverband der Süßwarenindustrie auf einen neuen Tarifvertrag. Dem Tarifabschluss waren mehr als 60 Warnstreiks mit tausenden Teilnehmenden vorangegangen.

Vertreter Serbiens und des Kosovo verweigern direktes Treffen in Brüssel

Bei neuen Vermittlungsbemühungen der Europäischen Union zwischen Serbien und dem Kosovo haben die Vertreter beider Konfliktparteien direkte Gespräche miteinander abgelehnt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell traf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und den Regierungschef des Kosovo, Albin Kurti, in Brüssel zu getrennten Beratungen. Anschließend forderte Borrell erneut Neuwahlen im Nordkosovo mit Beteiligung der serbischen Minderheit, "weil dies der Kern des Problems" sei.

Brüssel fordert von Twitter Einhaltung von EU-Regeln gegen Falschinformationen

Die EU-Kommission drängt Twitter zur Einhaltung der neuen Regeln zum Umgang mit Falschinformationen und anderen ungewollten Inhalten auf der Plattform. Er habe bei einem Treffen mit Twitter-Eigentümer Elon Musk am Donnerstag in Kalifornien bei besonders kritischen Bereichen insistiert, dass schädliche Inhalte sofort entfernt werden müssen, sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton. Twitter habe noch bis zum 25. August Zeit, um sich auf die neuen Regeln einzustellen.

Modi und Biden pochen auf "territoriale Integrität" der Ukraine

US-Präsident Joe Biden und der indische Premierminister Narendra Modi haben bei einem Treffen in Washington auf die territoriale Integrität der Ukraine gedrungen. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Biden und der zu einem Staatsbesuch in die USA gereiste Modi mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, es müssten "internationales Recht, die Prinzipien der UN-Charta und territoriale Integrität und Souveränität" respektiert werden.

Republikaner starten Prozess für Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden

Das von den oppositionellen Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat den Prozess für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden begonnen. Die Abgeordneten der Republikanischen Partei stimmten dafür, eine entsprechende Resolution ihrer Rechtsaußen-Abgeordneten Lauren Boebert an die Ausschüsse für Justiz und Heimatschutz zu übergeben. Darin werfen sie Biden im Streit um die Grenzpolitik "Machtmissbrauch" und "Amtspflichtverletzung" vor.

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni -24 (Mai: -27)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: -27

GB/Einzelhandelsumsatz Mai +0,3% gg Vm; -2,1% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Mai PROG: -0,2% gg Vm; -2,6% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Mai +0,1% gg Vm; -1,7% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Mai +3,2% (PROG: +3,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai +3,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai unverändert gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Mai +2,8% (PROG: +2,9%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Mai +0,2% gg Vormonat

Singapur Verbraucherpreise Mai +5,1% gg Vj (PROG: +5,5%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Mai +4,7% (Apr: +5,0%) gg Vj

