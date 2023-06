Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen sinken im Juni deutlich

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Juni auf minus 5,6 Punkte von plus 1,0 im Mai gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022. "Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich deutlich eingetrübt", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Neben der inländischen Nachfrageschwäche zeichnen sich jetzt auch noch weniger Aufträge aus dem Ausland ab. Dies sind keine guten Nachrichten für die deutsche Exportwirtschaft."

Chinas Premier zuversichtlich für BIP-Ziel

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hat sich zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes gezeigt. In einer Rede bei einer unter dem Namen "Summer Davos" bekannten Veranstaltung in Tianjin sagte Li, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal werde den BIP-Anstieg in den ersten drei Monaten voraussichtlich übertreffen. Zudem sei das Land auf Kurs, sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr von rund 5 Prozent zu erreichen.

Japans Finanzminister: Yen-Entwicklung einseitig und schnell

Die derzeitige Entwicklung des Yen-Dollar-Kurses ist nach Einschätzung von Japans Finanzminister Shunichi Suzuki "einseitig und schnell". Die Wechselkurse sollten die Fundamentaldaten und den Fortschritt auf stabile Art und Weise widerspiegeln, sagte Suzuki während einer Pressekonferenz. Auf die Frage, ob die japanische Regierung ein Eingreifen in den Markt durch Yen-Käufe in Erwägung ziehe, antwortete er, dass die Regierung im Falle einer übermäßigen Bewegung "angemessen reagieren" werde.

Ampel-Fraktionen einigen sich auf letzte Details beim Heizungsgesetz

Die Ampel-Fraktionen haben letzte Änderungen am lange umstrittenen Heizungsgesetz festgezurrt. Die Verständigung sei in der Nacht bei Gesprächen der Fraktionsvorsitzenden und der Fraktionsvizes erreicht worden, sagte ein Sprecher der SPD-Fraktion am Dienstag. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast sagte, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) könne nun noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. "Damit haben die Bürgerinnen und Bürger Klarheit, wie es mit dem Heizen weitergeht."

SPD will weitere Bafög-Reform noch dieses Jahr und stetigen Inflationsausgleich

Die SPD will eine weitere Erhöhung des Bafög noch in diesem Jahr erreichen und eine regelmäßige Angleichung an die Inflation durchsetzen. Bildungspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion fordern in einem Positionspapier, das AFP vorlag, die Elternfreibeträge sowie Bedarfssätze und Wohnkostenpauschale weiter zu erhöhen und dabei den Grundbetrag analog zum Bürgergeld anzupassen; der Grundbetrag würde damit um 50 Euro steigen. Zudem solle ein verbindlicher Mechanismus etabliert werden, mit dem das Bafög "regelmäßig an steigende Lebenshaltungskosten angeglichen werden kann".

Putin: Wagner-Aufständische können Armee beitreten oder "nach Belarus gehen"

Nach dem abgebrochenen Aufstand der Wagner-Söldner in Russland hat der russische Präsident Wladimir Putin jeden Versuch der Erpressung in Russland als "zum Scheitern verurteilt" bezeichnet. In einer am Montagabend vom Fernsehen übertragenen Ansprache sagte Putin, die Wagner-Mitglieder könnten einen Vertrag mit der regulären russischen Armee zu unterzeichnen und "zu ihren Familien und Angehörigen zurückzukehren" oder "nach Belarus gehen". "Seit Beginn der Ereignisse wurden auf meine direkte Anweisung hin Maßnahmen ergriffen, um ein großes Blutvergießen zu vermeiden", sagte Putin.

Biden: Westen hatte mit Wagner-Revolte "nichts zu tun"

US-Präsident Joe Biden hat jegliche Verwicklung des Westens in die Revolte der Söldnergruppe Wagner in Russland bestritten. Der Westen habe mit dem Aufstand "nichts zu tun" gehabt, sagte Biden zu Journalisten im Weißen Haus. "Das war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems."

Schweden Mai Handelsbilanz Defizit 0,3 Mrd SEK

Schweden Mai Exporte 177,4 Mrd SEK

Schweden Mai Importe 177,7 Mrd SEK

Schweden Mai Erzeugerpreise -1,7% gg Vormonat

Schweden Mai Erzeugerpreise -2,1% gg Vorjahr

