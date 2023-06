Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima von Unsicherheit geprägt

Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist von einer zunehmenden Verunsicherung geprägt. Während die Anschaffungsneigung leicht zunimmt, müssen Konjunktur- und Einkommenserwartung Einbußen hinnehmen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juli einen Rückgang ihres Indikators für das Konsumklima auf minus 25,4 Zähler von revidiert minus 24,4 (zunächst: minus 24,2) im Vormonat. Das ist der erste Rückgang nach acht Steigerungen in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 23,0 Punkte erwartet.

Deutsche Staatsschulden steigen im ersten Quartal

Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte waren am Ende des ersten Quartals 2023 mit 2.406,6 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2022 um 38,9 Milliarden Euro bzw. 1,6 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal 2022 nahm die Verschuldung um 3,8 Prozent oder 87,6 Milliarden Euro zu.

Chinas Industriegewinne im Mai weniger stark rückläufig

Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind im Mai dank einer verbesserten Profitabilität im Maschinenbausektor weniger stark gesunken als im Vormonat. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, fielen die Industriegewinne im Mai um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während im April noch ein Minus von 18,2 Prozent verzeichnet wurde. Im Zeitraum Januar bis Mai waren die Industriegewinne in China um 18,8 Prozent eingebrochen.

Lane: EZB-Entscheidung im September nicht absehbar

Nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane ist noch nicht absehbar, welche Zinsentscheidung der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) im September treffen wird. In einem Interview mit CNBC sagte Lane aber, der Juli sei nun nahe genug, um sagen zu können, dass die Zinsen dann wahrscheinlich angehoben werden müssten. Die Erwartung baldiger Zinssenkungen bezeichnete der EZB-Chefvolkswirt als unrealistisch. Es werde eine Phase anhaltend "restriktiver" Zinsen geben, sagte er.

Panetta wird Chef der Banca d'Italia - Agentur

EZB-Direktor Fabio Panetta wird Gouverneur der Banca d'Italia. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, beschloss das italienische Regierungskabinett, dass Panetta das Amt am 1. November von Ignazio Visco übernehmen soll. Visco war 2011 Nachfolger Mario Draghis geworden, nachdem dieser das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) angetreten hatte.

Bundesumweltministerin ruft zum sparsamen Umgang mit Wasser auf

Angesichts zunehmender Wasserknappheit hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zu einem sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel übte sie zum einen Kritik an der starken Versiegelung der Städte. Beim Städtebau sei "zu wenig darauf geachtet" worden, das Wasser "in den Städten zu halten und zu speichern". Es seien vor allem Kanalisationen gebaut worden, die das Wasser schnell ableiteten.

Jens Spahn (CDU): Union wird Heizungsgesetz nicht zustimmen

Im Streit um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat Unions-Bundestagsfraktionsvize Jens Spahn der Ampelkoalition vorgeworfen, das Parlament zu missbrauchen. "Das Ganze ist eine Farce", sagte Spahn in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. "Das ist die Simulation eines parlamentarischen Verfahrens, wenn schon nächste Woche abschließend beraten werden soll und bisher keiner weiß, worüber wir konkret entscheiden soll. Dem stimmen wir sicher nicht zu", sagte Spahn der Zeitschrift.

Stoltenberg: Nato bereit zu Verteidigung gegen "Moskau oder Minsk"

Die Nato ist nach den Worten ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg bereit zur Verteidigung gegen jede Bedrohung aus "Moskau oder Minsk". Bei ihrem nächsten Gipfel Mitte Juli in Litauen werde die Allianz eine Stärkung ihrer Verteidigungssysteme beschließen, um alle ihre Mitglieder zu schützen und besonders diejenigen mit einer gemeinsamen Grenze mit Russland und Belarus, sagte Stoltenberg vor Journalisten in Den Haag.

USA verhängen neue Sanktionen beim Vorgehen gegen Söldnergruppe Wagner

Die USA haben neue Sanktionen beim Vorgehen gegen die russische Söldnergruppe Wagner verhängt. Die Strafmaßnahmen zielen insbesondere auf die Finanzierung von Wagner durch Goldgeschäfte in der Zentralafrikanischen Republik ab, wie das US-Finanzministerium mitteilte. Verhängt wurden Sanktionen gegen das Bergbauunternehmen Midas, das Minen in dem afrikanischen Land betreibt, und gegen das Unternehmen Diamville, das in dem Land Gold und Diamanten kauft.

USA planen neue Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China - Kreise

Die US-Regierung erwägt offenbar neue Beschränkungen für den Export von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) nach China. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, wächst die Besorgnis über die Macht der Technologie in den Händen von US-Konkurrenten. Das Handelsministerium könnte bereits Anfang kommenden Monats die Chiplieferung von Nvidia und anderen Herstellern an Kunden in China und anderen Ländern stoppen. Die Maßnahme wäre Teil der endgültigen Regeln, die die im vergangenen Oktober angekündigten Exportkontrollmaßnahmen kodifizieren und erweitern, so die Personen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juni 85 (Mai: 83)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 84

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)