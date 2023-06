Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Nordrhein-Westfalen zieht im Juni an

Die Inflation in Nordrhein-Westfalen hat im Juni deutlich angezogen. Wie das Statistische Landesamt berichtete, stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 6,2 (Mai: 5,7) Prozent. Der Anstieg der jährlichen Inflationsrate ist nach Angaben der Statistiker mit einem sogenannten Basiseffekt zu erklären, der mit den Hilfen der Bundesregierung im vergangenen Sommer zusammenhängt: In den Monaten von Juni bis August 2022 wirkten das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt dämpfend auf die Preisentwicklung. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,3 Prozent.

Ifo-Beschäftigungsbarometer im Juni leicht gestiegen

Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat sich im Juni leicht verbessert. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg auf 98,4 Punkte nach 98,2 im Mai. "Aber insbesondere in der Industrie spiegelt sich der aufkeimende Pessimismus in zurückhaltenden Personalplanungen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Einzig bei den Dienstleistern wird weiter über Neueinstellungen nachgedacht."

Powell: Bessere Regulierung von mittelgroßen Banken nötig

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hat erklärt, dass die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank (SVB) und zweier anderer mittelgroßer Kreditinstitute in diesem Frühjahr die Notwendigkeit starker Kapitalpuffer unterstreichen, um sicherzustellen, dass das Bankensystem in Stresszeiten widerstandsfähig ist. "Die Ereignisse der letzten Monate wären viel schwieriger zu bewältigen gewesen, wenn die größten Banken unterkapitalisiert oder illiquide gewesen wären", sagte Powell in seinen Ausführungen, die er bei einer Konferenz in Madrid vortrug.

Scholz räumt Mängel an Erscheinungsbild der Koalition ein

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich kritisch über das Erscheinungsbild der von ihm geführten Koalition geäußert. Vor allem die lange Debatte über das Heizungsgesetz habe den Eindruck der Zerstrittenheit entstehen lassen, sagte Scholz in der ARD-Sendung "Maischberger". In dem Interview sagte er: "Sie haben Recht, dass - wenn so ein Streit so lange öffentlich ausgetragen wird, - das keinen guten Eindruck macht." In der Ampel-Koalition sei es so, "dass wir manchmal sehr lange laut allen mitteilen, wie worüber diskutiert wird", sagte der Kanzler.

Scholz bekräftigt deutsche Unterstützung für EU-Beitritt Nordmazedoniens

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Besuch des nordmazedonischen Ministerpräsidenten Dimitar Kovacevski die Unterstützung Deutschlands für den EU-Beitritt des Balkanstaats bekräftigt. "Deutschland meint es sehr ernst mit der EU-Perspektive für die Staaten des westlichen Balkan", sagte er. Für Nordmazedonien gelte das "ganz besonders".

Scholz betrachtet Verlegung von Wagner-Kämpfern nach Belarus mit Sorge

Die Verlegung der Söldnertruppe Wagner nach Belarus löst in den Nato-Ländern weiter Besorgnis aus. "Es ist eine Situation, die wir mit großer Sorge betrachten und genau hinschauen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Ministerpräsidenten Dimitar Kovacevski in Berlin. Polens Präsident Andrzej Duda sagte bei einem Besuch in Kiew, eine Gefahr für die Nachbarländer von Belarus könne nicht ausgeschlossen werden.

Scholz spricht mit Erdogan in Telefonat über bevorstehenden Nato-Gipfel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über den geplanten Nato-Beitritt von Schweden gesprochen. Der Kanzler habe sich mit Erdogan über den Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in der litauischen Stadt Vilnius ausgetauscht, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. "In dem Gespräch ging es unter anderem auch um einen baldigen Abschluss des Beitritts Schwedens zum Nato-Bündnis", hieß es weiter.

Gespräche von Schweden und Türkei zu Nato-Beitritt nächste Woche in Brüssel

Hochrangige Vertreter der Türkei und Schwedens treffen sich am Donnerstag kommender Woche im Nato-Hauptquartier in Brüssel, um die Gespräche über das schwedische Nato-Beitrittsgesuch voranzubringen. "Es ist jetzt an der Zeit, Schweden als vollwertiges Mitglied der Nato zu begrüßen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz. An den Gesprächen nehmen demnach die Außenminister und Geheimdienstberater der Türkei, Schwedens und Finnlands teil.

Marokko ruft nach Verbrennung von Koran-Seiten in Stockholm Botschafter zurück

Marokko hat nach der Verbrennung von Koran-Seiten vor einer Moschee in Stockholm die Aktion verurteilt und seinen Botschafter in Schweden zurückgerufen. Die schwedische Regierung habe "einmal mehr eine Demonstration erlaubt", bei der der Heilige Koran verbrannt worden sei, kritisierte das Außenministerium in Rabat.

Pentagon: Polen kauft Luftabwehrsystem Patriot für 15 Milliarden Dollar

Polen kauft von den USA nach Angaben des Pentagon moderne US-Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot für bis zu 15 Milliarden Dollar. Die für Rüstungsexporte zuständige US-Behörde DSCA teilte am Mittwoch mit, das Geschäft umfasse bis zu 48 Raketenwerfer und bis zu 644 Raketen sowie Radar und Kontrollkomponenten des Systems. Das US-Außenministerium, das die Aufsicht über Rüstungsexportverträge hat, habe den Kauf gebilligt, der Polen mit einem der modernsten US-Luftabwehrsysteme ausstatten wird.

Pistorius betont enge Zusammenarbeit mit USA bei Ukraine-Hilfen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in den USA die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Washington bei der Unterstützung der Ukraine hervorgehoben. Deutschland und die USA hätten bei dem Thema einen "sehr engen Austausch und sehr enge Beziehungen", sagte Pistorius bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Pentagon. "Wir haben viel erreicht, um die Ukraine zu unterstützen."

Biden wirbt unter dem Schlagwort "Bidenomics" für seine Wirtschaftspolitik

Unter dem Schlagwort "Bidenomics" hat US-Präsident Joe Biden für seine Wirtschaftspolitik geworben. "'Bidenomics' dreht sich um die Zukunft", sagte Biden, der sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 um eine zweite Amtszeit bewirbt, bei einer Rede in Chicago. "'Bidenomics' ist eine andere Art zu sagen, stellt den amerikanischen Traum wieder her." Biden warb für seine Politik umfassender Investitionen. "Wenn wir in unsere Menschen investieren, dann stärken wir die Mittelklasse und sehen Wirtschaftswachstum, von dem alle Amerikaner profitieren", sagte der Politiker der Demokratischen Partei. "Das ist der amerikanische Traum."

Zwei Tote bei Angriff auf US-Konsulat im saudi-arabischen Dschiddah

Bei Schüssen vor dem US-Konsulat in der saudi-arabischen Stadt Dschiddah sind eine Sicherheitskraft und der Schütze getötet worden. Zu dem Vorfall sei es am Mittwochabend gekommen, als ein Mann mit einer Waffe vor dem Konsulat aus dem Auto gestiegen sei, zitierte die staatliche saudi-arabische Presseagentur einen Polizeisprecher. "Die Sicherheitskräfte reagierten, was zu einem Schusswechsel führte, bei dem der Angreifer getötet wurde."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz +0,3% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,3% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz -5,4% gg Vorjahr

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz PROGNOSE -6,8% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Mai +5,7% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Mai +3,4% gg Vj

Australien Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,7% (PROG: +0,1%)

