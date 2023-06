Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel steigen im Mai leicht

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Mai leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Stagnation der Umsätze prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Mai preisbereinigt um 3,6 Prozent niedriger. Nominal stiegen die Umsätze um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen auf Jahressicht um 2,8 Prozent höher.

Deutsche Importpreise sinken im Mai deutlich

Die Importpreise in Deutschland sind im Mai deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 1,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 9,1 Prozent registriert. Das ist der stärkste Rückgang auf Jahressicht seit September 2009. Die befragen Ökonomen hatten einen Rückgang von 9,0 Prozent erwartet.

Erwerbstätigkeit in Deutschland im Mai leicht rückläufig

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Mai leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 4.000 Personen (0,0 Prozent) und damit erstmals seit zehn Monaten.

Ifo-Institut: Preiswelle ebbt in kommenden Monaten ab

Das Ifo-Institut geht davon aus, dass die Preiswelle in den kommenden Monaten abebben wird. Die Preiserwartungen sanken eine Ifo-Umfrage zufolge im Juni auf 16,3 Punkte, von 19,1 im Mai. Einen kräftigen Rückgang von 61,4 auf 45,6 Punkte gab es im Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln. Dort dürfte das Tempo der Preisanstiege allmählich nachlassen, wie Ifo erklärte. In anderen Bereichen dürfte es länger dauern.

Frankreichs HVPI-Inflation sinkt im Juni auf 5,3 Prozent

Die französische Inflation ist im Juni spürbar gesunken, blieb aber auf einem hohen Niveau. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung reduzierte sich auf 5,3 (Mai: 6,0) Prozent, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 5,4 Prozent erwartet.

Britische Wirtschaft wächst im ersten Quartal minimal

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 nur geringfügig gewachsen, da eine durch hohe Inflation und steigende Zinssätze verursachte Krise der Lebenshaltungskosten die Wirtschaftstätigkeit belastete. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Jahresvergleich legte das BIP um 0,2 Prozent zu. Die erste Schätzung wurde damit - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.

Stimmung in Chinas Industrie verbessert sich im Juni leicht

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben leicht gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,0 (Mai: 48,8), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,1 Punkten prognostiziert.

US-Notenbanker Bostic sieht keinen Bedarf für weitere Zinsschritte

Zinssenkungen in den USA werden nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, bis 2025 nicht nötig sein. Bostic sagt in einer Rede vor dem jährlichen Dinner der Irish Association of Investment Managers in Dublin ferner, die US-Notenbank müsse ihren Leitzins in diesem Zyklus nicht mehr anheben, es sei denn, die wirtschaftlichen Bedingungen änderten sich auf unerwartete Weise.

Polen und Ungarn blockieren EU-Verhandlungen zu Migration

Polen und Ungarn haben aus Protest gegen den Anfang Juni erreichten Asylkompromiss in der Nacht zu Freitag die Verhandlungen der EU-Staats- und Regierungschefs blockiert. Beide Länder hätten erneut die Tatsache kritisiert, dass der Asylkompromiss nicht einstimmig beschlossen worden sei, hieß es in Diplomatenkreisen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs verließen das Ratsgebäude gegen halb zwei Uhr morgens, ohne sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt zu haben.

Oberstes US-Gericht untersagt Studentenauswahl anhand von Hautfarbe

Der Oberste Gerichtshof der USA hat Universitäten in einem historischen Urteil grundsätzlich untersagt, bei der Auswahl von Studienplatzbewerbern deren Hautfarbe zu berücksichtigen. Der Supreme Court in Washington urteilte am Donnerstag, die unter dem Begriff Affirmative Action oder positive Diskriminierung bekannte Praxis verstoße gegen die Verfassung. Mit dem Vorgehen hatten Hochschulen über Jahrzehnte versucht, einen besseren Zugang von Minderheiten - insbesondere Afroamerikanern - sicherzustellen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Investitionen 1Q endgültig +3,3% gg Vq; +5,8% gg Vj

GB/Investitionen 1Q revidiert von vorläufig +0,7% gg Vq; +3,2% gg Vj

GB/Leistungsbilanz 1Q Defizit 10,8 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 4Q bestätigt mit Defizit 2,5 Mrd GBP

GB/Nationwide Hauspreisindex Juni +0,1% gg Vm; -3,5% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: -0,2% gg Vm: -3,9% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juni +3,2% (PROG: +3,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +3,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +0,2% gg Vm

Japan/Industrieproduktion Mai -1,6% (PROG: -0,9%) gg Vm

