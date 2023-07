Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung bei japanischen Großunternehmen verbessert sich

Die Stimmung unter den japanischen Großunternehmen hat sich in den drei Monaten bis Juni zum ersten Mal seit sieben Quartalen verbessert, was auf die nachlassenden Angebotsbeschränkungen zurückzuführen ist. Der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Herstellern lag bei plus 5, verglichen mit plus 1 im März und der Prognose der Ökonomen von plus 3, laut der am Montag veröffentlichten vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan.

Industriedynamik in China verlangsamt sich

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (Mai: 50,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Paus muss sich bei Kindergrundsicherung mit 2 Mrd Euro zufriedengeben - Zeitung

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll für die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung von 2025 an zunächst 2 Milliarden Euro pro Jahr erhalten. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Finanzplanung des Bundes für den Zeitraum 2025 bis 2027 hervor, die das Kabinett an diesem Mittwoch gemeinsam mit dem Haushalt für 2024 verabschieden will.

Scholz: Einigung zur Kindergrundsicherung bis Ende der Sommerpause

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet damit, dass die Ampel-Koalition bis zum Ende der Sommerpause ihren Streit über die Einführung der Kindergrundsicherung beilegen wird. "Die Regierung hat sich verständigt, dass die Kindergrundsicherung kommt", sagte Scholz im ARD-Online-Format "Frag Selbst". Die Koalition hätte bereits zwei Schritte in diese Richtung unternommen, indem sie das Kindergeld und den Kinderzuschlag erhöht habe.

FDP blockiert Lemkes Verpackungsgesetz

Die FDP hat das Verpackungsgesetz von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) blockiert. Dies bestätigten Kreise des Bundesumweltministeriums (BMUV) den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Von den Liberalen geführte Ressorts legten demnach Versendewiderspruch gegen Lemkes Gesetzentwurf ein. Damit geht er vorerst nicht in die Verbändeanhörung, bei der Experten ihre Einschätzungen abgeben.

Ifo-Institut: Volkswirte wollen mehr Geld fürs Militär

Deutsche Volkswirte fordern für den Bundeshaushalt 2024 mehr Geld für das Verteidigungsministerium (59 Prozent), das Bildungs- und Forschungsministerium (54 Prozent) sowie für das Digital- und Verkehrsministerium (51 Prozent). Das zeigt das neue Ifo-Ökonomenpanel mit 177 Teilnehmenden, wie das Institut mitteilte. "Im Haushalt sollen Ausgaben für öffentliche Güter bevorzugt werden, von denen alle Bürger etwas haben", erklärte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. Rund 78 Prozent forderten, 2 Prozent oder mehr der deutschen Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben.

In Frankreich zeichnet sich Beruhigung der Lage ab

Nach den tagelangen Krawallen in Frankreich infolge des tödlichen Schusses eines Polizisten auf einen 17-Jährigen hat sich die Lage in der Nacht zum Montag offenbar etwas beruhigt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden keine größeren Vorfälle gemeldet, bis 01.30 Uhr wurden landesweit 78 Festnahmen gezählt. Präsident Emmanuel Macron will sich wegen der Ereignisse mit den Parlamentspräsidenten beraten. Angesichts Dutzender Angriffe auf Rathäuser sowie mindestens ein Wohnhaus eines Bürgermeisters rief die Vereinigung der Bürgermeister derweil zu Solidaritätskundgebungen auf.

Macron empfängt Parlamentspräsidenten und Bürgermeister

Nach den tagelangen Unruhen nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen in Frankreich will Präsident Emmanuel Macron in dieser Woche mit den Parlamentspräsidenten und den Bürgermeistern betroffener Gemeinden beraten. Das teilte der Elysée-Palast nach einem Krisentreffen mit. Unterdessen schienen die Krawalle in der Nacht zum Montag weiter abzuflauen. Landesweit wurden bis 23.30 Uhr 49 Menschen festgenommen, wie das Innenministerium mitteilte.

US-Präsident Biden reist nach Großbritannien, Litauen und Finnland

US-Präsident Joe Biden plant in diesem Monat eine Europa-Reise mit Stationen in Großbritannien, beim Nato-Gipfel in Litauen und bei einem weiteren Gipfeltreffen in Finnland. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird Biden am 9. Juli nach Großbritannien aufbrechen, wo er König Charles III. und Premierminister Rishi Sunak treffen wird, um "die engen Beziehungen" zwischen London und Washington "weiter zu stärken".

US-Finanzministerin Yellen reist am Donnerstag nach China

Vor dem Hintergrund der deutlich abgekühlten Beziehungen zwischen Washington und Peking reist US-Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag nach China. Bei ihrem Besuch in Peking werde Yellen mit ihren Gesprächspartnern über die Notwendigkeit sprechen, "die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf verantwortungsvolle Weise zu regeln", teilte das Finanzministerium in Washington mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juni Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz Juni Verbraucherpreise +1,7% (PROGNOSE: +1,8%) gg Vorjahr

Japan/Kfz-Absatz Juni +31,5% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Juni +2,58% gg Vorjahr (Mai: +1,73%)

