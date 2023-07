Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte stagnieren im Mai - Importe steigen

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Mai konstant gehalten, während die Importe wuchsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 0,1 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 0,7 Prozent niedriger. Die Importe stiegen im Mai um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 8,6 Prozent.

ING: Deutsche Exporte enttäuschen im Mai

Die deutschen Exporte sind im Mai entgegen den Erwartungen etwas gesunken. Nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski werden schwache Exportzahlen langsam zur neuen Normalität. "Der Außenhandel ist nicht mehr wie früher der stabile Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft, sondern eher eine Belastung", schreibt er in einem Kommentar. "Reibungen in der Lieferkette, eine stärker fragmentierte Weltwirtschaft und die Tatsache, dass China zunehmend in der Lage ist, Waren zu produzieren, die es zuvor in Deutschland gekauft hat, sind alles Faktoren, die die deutschen Exporte belasten", analysiert Brzeski.

VP Bank: Deutsches Exportminus passt zur Auftragsschwäche

Der unerwartete Rückgang der deutschen Ausfuhren im Mai kann nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, als Indiz dafür gewertet werden, dass sich nun die schwachen Auftragseingänge der Industrie bemerkbar machen. "Die Auftragseingänge sind nun bereits schon seit mehr als einem Jahr schwach, und weniger Aufträge heißt am Ende auch weniger Export", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Damit erhärte sich einmal mehr der Verdacht, dass aus einer konjunkturellen Erholung vorerst nichts werde.

Australische Notenbank belässt Leitzins bei 4,10 Prozent

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat den Leitzins konstant gehalten und erklärt, dass ihr diese Entscheidung Zeit gebe, die gemischten Wirtschaftsaussichten zu bewerten. Der Leitzins blieb bei 4,10 Prozent, wobei Ökonomen im Vorfeld geteilter Meinung darüber waren, ob die RBA die Zinsen weiter anheben oder an der Seitenlinie bleiben würde.

Scholz fordert in Streit um Kindergrundsicherung geeinten Referentenentwurf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in den Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung eingeschaltet. In einem dem ARD-Hauptstadtstudio am Montag vorliegenden Brief an Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert er einen geeinten Referentenentwurf bis Ende August. In dem Schreiben ist im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung von einer "beabsichtigten Leistungsverbesserung" die Rede.

Monopolkommission rät zu Zerschlagung der Deutschen Bahn

Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, empfiehlt eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. "Der Deutsche-Bahn-Konzern muss umgebaut werden", sagte Jürgen Kühling, Vorsitzender des Gremiums, der Süddeutschen Zeitung. Die Pläne der Ampelkoalition, welche die Bildung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft vorsehen, seien "ein sinnvoller Baustein eines umfassenden Reformpakets", sagte Kühling.

Gewaltsame Proteste in Frankreich flauen weiter ab

Nach den mehrtägigen Krawallen in Frankreich hat sich die Lage in der Nacht zum Dienstag weiter beruhigt. Im Großraum Paris ging die Zahl der Festnahmen nach Behördenangaben erneut zurück, größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Präsident Emmanuel Macron besuchte am Abend zusammen mit Innenminister Gérald Darmanin eine Polizeikaserne im 17. Arrondissement und führte kurz nach Mitternacht Gespräche in der Polizeipräfektur von Paris, wie der Elysée-Palast mitteilte.

Selenskyj lässt Georgiens Botschafter wegen Zustand Saakaschwilis ausweisen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des Gesundheitszustands des früheren georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili den Botschafter des Landes zur Rückkehr nach Tiflis aufgefordert. Das Außenministerium in Kiew solle den georgischen Botschafter auf seine Anweisung "zum Verlassen der Ukraine binnen 48 Stunden" auffordern, schrieb Selenskyj auf Twitter. Der seit 2021 inhaftierte Saakaschwili, der ukrainischer Staatsbürger ist, hatte sich zuvor in einem im Fernsehen veröffentlichten Video abgemagert und gebrechlich gezeigt.

China wirft London "Schutz flüchtiger" Aktivisten aus Hongkong vor

China hat Großbritannien in scharfen Worten vorgeworfen, "flüchtigen" Aktivisten aus Hongkong Schutz zu bieten und sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. "Britische Politiker haben Flüchtigen offen Schutz angeboten", erklärte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in London. Dies sei "eine grobe Einmischung in Hongkongs Rechtsstaat und Chinas innere Angelegenheiten", hieß es weiter. "China drückt starke Unzufriedenheit aus und lehnt dies entschieden ab."

Hongkong setzt acht prominente Aktivisten im Ausland unter Druck

Nach der Aussetzung eines Kopfgelds auf acht im Ausland lebende Demokratieaktivisten hat Hongkongs Regierungschef John Lee die Betroffenen gedrängt, sich den Behörden zu stellen. "Der einzige Weg, ihr Schicksal als Flüchtige zu beenden, die lebenslang verfolgt werden, ist, sich zu stellen", sagte Lee. Sonst würden sie ihr Leben "in Angst verbringen". Peking warf unterdessen Großbritannien vor, "flüchtigen" Aktivisten aus Hongkong Schutz zu bieten und sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen.

Argentinien und Brasilien pochen bei Mercosur-Gipfel auf Augenhöhe mit EU

Argentinien und Brasilien haben zum Auftakt des Gipfels der vier Mercosur-Staaten gleichberechtigte Beziehungen mit der EU gefordert. Mit Blick auf das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten der südamerikanischen Freihandelszone sagte der argentinische Außenminister Santiago Cafiero zum Gipfelauftakt im argentinischen Puerto Iguazú, dessen 2019 beschlossener Text spiegle "ungleiche Anstrengungen zwischen asymmetrischen Blöcken wider". Dies werde "dem aktuellen internationalen Kontext nicht gerecht".

USA wollen Chinas Zugang zum Cloud Computing beschränken - Kreise

Die Biden-Regierung will nach Angaben von Insidern den Zugang chinesischer Unternehmen zu US-Cloud-Computing-Diensten beschränken und bereitet dies auch konkret vor. Sollten die Überlegungen umgesetzt werden, müssten sich US-Cloud-Service-Anbieter wie Amazon.com und Microsoft eine Erlaubnis aus Washington einholen, bevor sie chinesischen Kunden solche Cloud-Dienste anbieten, bei denen fortschrittliche Chips für künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, wie mit der Situation vertraute Personen berichten.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Handelsbilanz Juni Überschuss 10,6 Mrd USD (Mai: Überschuss 11,4 Mrd USD)

Südkorea Verbraucherpreise Juni +2,7% (PROG: +2,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juni unverändert (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juni +3,5% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

