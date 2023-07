Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Baupreise für Wohngebäude im Mai 8,8 Prozent über Vorjahr

Der Inflationsdruck im Wohnungsbau in Deutschland hat auf hohem Niveau nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Mai um 8,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, waren die Preise im Vorjahresvergleich um 15,1 Prozent gestiegen. Wie die Behörde weiter mitteilte, erhöhten sich die Baupreise im Mai gegenüber Februar um 0,8 Prozent. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Chinas Erzeugerpreise erneut gesunken - Verbraucherpreise stabil

Die Erzeugerpreise in China haben im Juni deutlich nachgelassen. Wie die Statistikbehörde mitteilte, sank der Erzeugerpreisindex um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im Mai bereits um 4,6 Prozent gefallen war. Der Verbraucherpreisindex lag hingegen auf Vorjahresniveau. Der Erzeugerpreisindex erzielte den schwächsten Wert seit Dezember 2015, als er um 5,9 Prozent gefallen war. Für Juni hatten vom Wall Street Journal befragte Ökonomen einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet.

Lemke unterstützt Vertiefung der Fahrrinne im Mittelrhein

In der Debatte um eine Vertiefung des Mittelrheins hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) Meldungen zurückweisen lassen, wonach ihr Haus die Pläne blockiere. Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte der Rheinischen Post: "Das Bundesumweltministerium hat weder gegen die Beseitigung von Engpässen am Mittelrhein noch gegen die Einstufung in die höchste Prioritätsstufe,Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung' im Bundeswasserstraßenausbaugesetz Einwände erhoben." Man gehe im Gegenteil davon aus, dass das Vorhaben aufgrund seiner Priorisierung und unumstrittenen wirtschaftlichen Bedeutung zügig umgesetzt werde, sagte der Sprecher.

Habeck: Verhältnis mit Lindner ist "supi"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist Eindrücken über ein angespanntes Verhältnis zu Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) entgegengetreten. Die Beziehung zwischen beiden sei "supi", sagte Habeck im Interview mit dem Fernsehsender ntv. Er bekräftigte zudem seine Erwartung, dass die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP das Heizungsgesetz in seiner jetzigen Form nach der Sommerpause Anfang September verabschiedet werden.

Letzter Vermittlungsversuch zwischen Schweden und Türkei vor Nato-Gipfel in Vilnius

Einen Tag vor Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius treffen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson am Montag zu einem letzten Vermittlungsversuch im Streit um einen Beitritt Schwedens. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt eingeladen hatte, hoffte, dass Erdogan von seinem Veto gegen den Nato-Beitritt Schwedens abrücken werde.

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +0,9% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +7,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni PROG: +0,6% gg Vm, +6,6% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juni +0,6% gg Vm, +6,4% gg Vj

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 1,862 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,8845 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Mai nsb Überschuss 1,862 Bill JPY; +140,8% gg Vj

