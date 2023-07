Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juni - Wegfall von Sondereffekten

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Juni gestiegen, was vor allem am Wegfall von Sondereffekten lag. Vor einem Jahr hatten die Einführung des befristeten 9-Euro-Tickets sowie der Tankrabatt die Inflationsrate sinken lassen. Diese Sondereffekte fielen dieses Jahr jedoch weg. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,8 (Vormonat: 6,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Juni.

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige trübt sich ein

Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts verschlechtert. Der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex für Selbstständige sank im Juni nicht saisonbereinigt auf minus 12,6 Punkte von minus 8,6 im Mai, wie das Institut mitteilte. "Es ist eine Art Domino-Effekt", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Da vielen Großunternehmen Aufträge fehlen, vergeben sie auch weniger Aufträge an die Selbstständigen." Die Sorgen um die weitere Geschäftsentwicklung nahmen den Angaben zufolge noch einmal deutlich zu.

Tourismussektor übertrifft Niveau vor Corona-Krise

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Mai 47,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 9,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit wurde das Niveau vor der Corona-Krise übertroffen: Gegenüber Mai 2019 lagen die Übernachtungszahlen 5,8 Prozent höher.

Daly: Fed riskiert, "zu wenig" zur Inflationsbekämpfung zu tun

Das Risiko, dass die Federal Reserve "zu wenig" tut, um die Inflation zu senken, überwiegt immer noch das Risiko, dass sie die Zinsen in einem Tempo erhöht, das die USA in eine tiefe Rezession stürzt. Davor warnte die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly. Die Kluft zwischen diesen beiden Risiken werde jedoch immer geringer. Daly ist derzeit kein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, wird dies aber im nächsten Jahr sein.

Mester fordert leicht höhere Zinsen, um Inflation zu senken

Nach Einschätzung der Präsidentin der Cleveland-Fed muss die Federal Reserve die Zinsen weiter anheben, da die Inflation nun voraussichtlich vier Jahre lang über ihrem Zielwert liegen werde. "Um sicherzustellen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen und zeitgerechten Pfad zurück zu 2 Prozent bewegt, muss der Leitzins meiner Ansicht nach noch etwas weiter von seinem derzeitigen Niveau ansteigen und dann für eine Weile auf diesem Niveau verbleiben, während wir mehr Inflation über die Entwicklung der Wirtschaft sammeln", sagte Loretta Mester in einer Rede an der University of California San Diego.

IEA: Nachfrage nach kritischen Mineralien erreicht neue Dimensionen

Der rasche Anstieg der Nachfrage nach Mineralien, die für die Energiewende entscheidend sind, bietet neue Möglichkeiten sowohl für Investitionen als auch für die Beschaffung von Metallen. Engpässe in der Versorgungskette, schwankende Preise und geopolitische Bedenken stellten jedoch große Risiken und Herausforderungen für die Versorgung dar, erklärte die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem ersten Jahresbericht über den Sektor. Kritische Mineralien wie Kobalt, Nickel und Lithium, die in erneuerbaren Technologien wie Elektrofahrzeugen, Stromspeichern und Windturbinen zum Einsatz kommen, werden der IEA zufolge für die Energiesicherheit immer wichtiger.

Stoltenberg: Erdogan macht Weg für Schwedens Nato-Beitritt frei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht den Weg für den schwedischen Nato-Beitritt frei. "Schweden wird Vollmitglied der Allianz", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Vermittlungsgespräch mit Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Erdogan sagte laut einer Erklärung zu, die Ratifizierung der schwedischen Beitrittsakte durch das Parlament seines Landes sicherzustellen.

Selenskyj fordert "klares Signal" der Nato für Beitritt der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Vorabend des Nato-Gipfels in Litauen ein "klares Signal" des Bündnisses zu den Aussichten seines Landes auf eine Mitgliedschaft gefordert. Die Ukraine verdiene es, in der Allianz zu sein, sagte Selenskyj in einer im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Videobotschaft. "Nicht jetzt, denn jetzt herrscht Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal, und dieses Signal wird jetzt gebraucht", sagte Selenskyj.

Knesset stimmt in erster Lesung für Kernelement von umstrittener Justizreform

Das israelische Parlament hat in der Nacht zum Dienstag in erster Lesung ein Kernelement der umstrittenen Justizreform angenommen. Dem Gesetzentwurf zufolge soll dem Obersten Gericht künftig die Möglichkeit entzogen werden, Regierungsentscheidungen als "unangemessen" einzustufen. Kritiker fürchten eine willkürliche Besetzung hochrangiger Posten und eine Begünstigung von Korruption. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu argumentiert mit einer unverhältnismäßigen Einmischung der Justiz in politische Entscheidungen.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Juni 5,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Mai war 6,1% - CBS

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Mai +77.000, Quote 4,0%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Mai +6,9%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Mai +7,3%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Mai PROGNOSE: +7,1%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Apr revidiert auf +7,3%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Juni +25.700

US/Verbraucherkredite Mai plus 7,3 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Apr revidiert plus 20,3 Mrd USD (vorl: plus 23,0 Mrd USD)

