Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sinkt weiter

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Mai stark gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 23.500 Wohnungen genehmigt. Das waren 25,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im April war die Zahl neu genehmigter Wohnungen um 31,9 Prozent und im März um 29,6 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat gesunken. Von Januar bis Mai wurden insgesamt 113.400 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, das waren 27,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. "Zum Rückgang der Bauvorhaben dürften weiterhin vor allem steigende Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen beigetragen haben", erklärte Destatis.

Preise für Flugtickets und Pauschalreisen stark gestiegen

Urlauber müssen für Flugtickets und Pauschalreisen sehr viel tiefer in die Tasche greifen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Preise für internationale Flüge im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 24,9 Prozent. Sowohl für Flugtickets als auch für Pauschalreisen sind die Preise schon seit Ende der corona-bedingten Reisebeschränkungen sehr stark gestiegen: So lagen die Preise für Flugtickets im ersten Halbjahr 2023 sogar um 52,6 Prozent höher als im stark von der Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2021.

Spanien ächzt unter Temperaturen von bis zu 47 Grad

Höchsttemperaturen von bis zu 47 Grad in Spanien: Weit ist das Land inmitten der dritten Hitzewelle in diesem Sommer nicht mehr vom absoluten Hitzerekord Europas entfernt. Dieser war 2021 in der italienischen Region Sizilien mit 48,8 Grad Celsius erreicht worden, wie die UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bestätigte. Für Spanien sind die Temperaturen in diesem Sommer aber bereits jetzt "ungewöhnlich hoch", erklärte der nationale Wetterdienst Aemet.

Getreideabkommen zwischen Ukraine und Russland nach fast einem Jahr ausgelaufen

Das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ist nach fast einem Jahr am Montagabend ausgelaufen. Die bei der letzten Verlängerung des Abkommens um zwei Monate im Mai festgelegte Frist endete um 23.00 Uhr MESZ. Russland hatte eine Verlängerung des Abkommens zwischen der Ukraine und Russland, das am 22. Juli 2022 unter Vermittlung der UNO und der Türkei unterzeichnet worden war, kurz zuvor abgelehnt und als Grund Behinderungen der Ausfuhr von Düngemitteln aus Russland durch westliche Sanktionen angegeben.

Straßenverkehr nach Angriff auf die Krim-Brücke teilweise wieder aufgenommen

Nach dem Angriff auf die Krim-Brücke läuft der Straßenverkehr russischen Angaben zufolge teilweise wieder. Der Fahrzeugverkehr sei auf einer Spur wieder aufgenommen worden, teilte der stellvertretende russische Ministerpräsident Marat Chusnullin im Onlinedienst Telegram mit. Die Brücke über die Straße von Kertsch ist die wichtigste Straßen- und Bahn-Verbindung zwischen dem russischen Festland und der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Sie war in der Nacht zum Montag angegriffen worden.

Putin kündigt nach Angriff auf Krim-Brücke Vergeltung an

Nach einem ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke mit zwei Toten hat der russische Präsident Wladimir Putin Vergeltung angekündigt. "Gestern Abend wurde auf der Brücke ein weiterer Terroranschlag verübt", sagte Putin in einer Fernsehansprache. "Natürlich wird es eine Antwort von Russland geben. Das Verteidigungsministerium bereitet entsprechende Vorschläge vor", fügte er hinzu. Aus militärischer Sicht sei das Verbrechen "sinnlos"; die Brücke sei "lange Zeit" nicht mehr für Militärtransporte genutzt worden, sagte Putin und forderte strengere Sicherheitsmaßnahmen.

Israel erkennt Souveränität Marokkos über die Westsahara an

Als zweites Land nach den USA hat Israel beschlossen, die Souveränität von Marokko über die Westsahara anzuerkennen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe Marokkos König Mohammed VI. in einem Brief über die Entscheidung Israels informiert, "die Souveränität Marokkos" über das rohstoffreiche Wüstengebiet anzuerkennen, teilte der Königshof in Rabat mit. In seinem Schreiben erklärte Netanjahu, die Position seines Landes werde "in allen einschlägigen Handlungen und Dokumenten der israelischen Regierung" berücksichtigt.

US-Militär stationiert Zerstörer und Kampfjets im Nahen Osten

Das US-Militär verstärkt seine Präsenz im Nahen Osten. Ein Zerstörer sowie F-35- und F-16-Kampfjets würden in die Region entsandt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Eine Sprecherin des Pentagons verwies auf die "anhaltende Bedrohung", nachdem ein Schiff der iranischen Marine versucht habe, zwei Handelsschiffe in der Straße von Hormus und im Golf von Oman unter seine Kontrolle zu bringen.

USA warnen China vor "provokativen Aktionen" wegen Zwischenstopps

Die USA haben China davor gewarnt, US-Zwischenstopps von Taiwans Vizepräsident William Lai als "Vorwand für provokative Aktionen" zu nutzen. Lais Zwischenstopps in den USA auf dem Weg zur Amtseinführung von Paraguays Präsident Santiago Peña und auf dem Rückweg seien "reine Routine", sagte US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Die USA hätten zudem keinerlei Absicht, den "Status quo" in der Taiwan-Frage zu verändern.

Kerry: Klimawandel ist "Bedrohung für die gesamte Menschheit"

Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat den Klimawandel bei einem Besuch in China als "Bedrohung für die gesamte Menschheit" bezeichnet. "Das Klima ist, wie Sie wissen, ein globales Thema, nicht ein bilaterales. Es ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit", sagte Kerry in Peking zu dem chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi. Dies erfordere eine "globale Führung". Die Welt "hofft darauf und braucht das".

