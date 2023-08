Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fitch enzieht den USA das Toprating für die Bonität

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft, wenige Wochen, nachdem die US-Regierung im jüngsten Schuldenstreit an den Rand eines historischen Zahlungsausfalls geraten war. Fitch Ratings hatte das AAA-Rating der USA wegen des politischen Streits in Washington im Mai auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt und nach der Einigung der Parteien dort belassen. Nun hat die Agentur das langfristige Emittentenausfallrating der USA von AAA auf AA+ gesenkt, um der erwarteten finanziellen Verschlechterung der Haushaltslage in den kommenden Jahren und der wachsenden Schuldenlast der Regierung Rechnung zu tragen.

Bostic: September- Zinserhöhung nicht notwendig

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta hält eine Zinserhöhung im September nicht für notwendig. Raphael Bostic sagte, eine "signifikante" Verlangsamung der Inflation gebe der Zentralbank Spielraum, die Zinsen im September unverändert zu lassen und die Fed bis zum nächsten Jahr "in der Warteschleife zu halten". Bostic sagte weiter, es bestehe ein wachsendes Risiko, dass die Fed es mit weiteren Zinserhöhungen übertreibe und die Wirtschaft unnötig schädige. Er äußerte sich bei einem Zoom-Roundtable mit Reportern.

BoJ will lockere Geldpolitik trotz flexibler Zinskurvensteuerung fortsetzen

Die japanische Notenbank wird nach den Worten ihres stellvertretenden Gouverneurs Shinichi Uchida trotz ihrer jüngsten Entscheidung, die Steuerung der Zinskurve flexibler gestalten, an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. "Die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinskurve mit größerer Flexibilität zu steuern, zielt darauf ab, die geldpolitische Lockerung geduldig fortzusetzen", sagte Uchida in einer Rede. "Wir haben keinen Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung im Sinn".

Geywitz plant neues Anreizprogramm für Wohnungsbau - Bericht

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will einem Bericht zufolge mit einem neuen Anreizprogramm den Wohnungsbau ankurbeln. Sie plane, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten ab dem kommenden Jahr und befristet bis Ende des Jahres 2030 massiv zu erweitern, berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf einen Ergänzungsvorschlag der Bauministerin für das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Demnach sollen in den ersten vier Jahren jeweils 7 Prozent der Baukosten abgeschrieben werden können. Nach der aktuellen Regelung sind es 3 Prozent.

Ökonomen kritisieren Lindners Steuerreformpläne

Ökonomen haben die Steuerentlastungspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für Unternehmen als unzureichend kritisiert. "Die Richtung stimmt, aber der Impuls ist nicht sehr groß", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest dem Handelsblatt. Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hält die Maßnahmen für "grundsätzlich richtig", schränkt aber ebenfalls ein: "Die Dimension stimmt hingegen nicht." Lindners sogenannte "Wachstumschancengesetz" enthält unter anderem eine neue Investitionsprämie für Unternehmen. Ökonom Hüther kritisierte allerdings unter anderem die dabei geplante Begrenzung der Investitionsprämie auf maximal 30 Millionen Euro.

Polen und Ukraine bestellen wegen Getreideimporten gegenseitig Botschafter ein

Der Streit um ukrainische Getreideexporte zwischen Polen und der Ukraine ist weiter eskaliert. Das ukrainische Außenministerium bestellte den polnischen Außenminister ein, nachdem Warschau Kiew fehlende Wertschätzung im Bezug auf Polens Unterstützung für den kriegsgebeutelten Nachbarn vorgeworfen hatte. Als Reaktion bestellte das polnische Außenministerium seinerseits den ukrainischen Gesandten ein. Die Ukraine erklärte, die Äußerungen über die "angebliche Undankbarkeit der Ukrainer" entsprächen nicht der Realität und seien "inakzeptabel". Kiew reagierte damit auf Aussagen des polnischen Präsidentschaftsberaters Marcin Przydacz, der gesagt hatte, die Unterstützung Polens für die Ukraine "wäre es wert, wenn sie beginnen würden, die Rolle Polens in den vergangenen Wochen und Monaten wertzuschätzen".

Ex-US-Präsident Trump im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 und der Erstürmung des Kapitols angeklagt worden. Sonderermittler Jack Smith legte eine Anklageschrift vor, in der Trump vier Anklagepunkte zur Last gelegt werden, darunter Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Für zwei der Anklagepunkte drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren. In dem 45-seitigen Dokument hieß es, Trump habe kurz nach dem Wahltag am 3. November 2020 seinen "kriminellen Plan" gestartet. Absicht der Verschwörung sei demnach gewesen, "die legitimen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 unter der Verwendung wissentlich falscher Vorwürfe des Wahlbetrugs zu kippen".

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Juli +2,3% (PROG: +2,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli +0,1% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juli +3,3% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Juli Überschuss 9,04 Mrd USD (Juni: Überschuss 10,6 Mrd USD)

