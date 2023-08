Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juli auf 6,5 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,5 (Vormonat: 6,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Juli. Die sogenannte Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie ausgeklammert bleiben, sank im Jahresvergleich auf 5,5 (5,8) Prozent.

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie weiter rückläufig

In der Industrie gibt es laut Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung immer weniger Probleme mit Materialknappheit. Im Juli berichteten noch 29,5 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 31,9 Prozent im Juni, geht aus der aktuellen Umfrage des Instituts hervor. "Die Lage entspannt sich kontinuierlich seit mehr als einem Jahr", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo- Umfragen. "Engpässe gibt es weiterhin bei einigen elektronischen Komponenten."

Barkow: Biontech drückt deutsches BIP

Peter Barkow, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Barkow Consulting, widmet sich der Frage, ob ausgerechnet Biontech, eines der wenigen Innovationserfolgsgeschichten in Deutschland, in diesem Jahr die heimische Wirtschaft in eine Rezession stürzt. "Im Vergleich zu 2022 dürfte sich der Umsatz von Biontech im Jahr 2023 auf 5,5 Milliarden Euro mehr als dritteln", schreibt Barkow in einer Analyse. "Dabei handelt es sich nicht um unsere eigene Prognose, sondern um die sogenannte Konsensschätzung. Die unternehmenseigene Guidance, die das Biontech-Management selbst kommuniziert, geht sogar von einem noch stärkeren Umsatzrückgang auf 5 Milliarden Euro im Jahr 2023 aus."

Chinas Exporte fallen im Juli stärker als erwartet

Die chinesischen Exporte sind im Juli abermals gefallen. Sie sanken um 14,5 Prozent nach einem Minus von 12,4 Prozent im Juni, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 12,0 Prozent erwartet. Die chinesischen Importe gingen um 12,4 Prozent zurück, nachdem sie im Juni um 6,8 Prozent gesunken waren. Hier hatten die Volkswirte mit einem Minus von 5,0 Prozent gerechnet.

Mindestens acht Menschen bei russischen Angriffen in Ostukraine getötet

Bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk sind ukrainischen Angaben zufolge am Montag mindestens acht Menschen getötet worden. Fünf Zivilisten seien getötet worden, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, im Onlinedienst Telegram nach zwei Angriffen auf ein Wohngebäude. Daneben seien zwei Mitarbeiter der Rettungsdienste und ein Soldat getötet worden. Kyrylenko zufolge wurden 14 Zivilisten verletzt.

DeSantis distanziert sich klar von Trumps Wahlbetrugsvorwürfen

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat sich so deutlich wie nie zuvor von den Wahlbetrugsvorwürfen von Ex-Präsident Donald Trump distanziert. "Natürlich hat er verloren", sagte der rechte Hardliner in einem Interview mit dem US-Sender NBC, das zunächst in Auszügen veröffentlicht wurde, über seinen parteiinternen Rivalen. "Joe Biden ist der Präsident."

Trump scheitert mit Verleumdungsklage gegen E. Jean Carroll

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist mit einer Verleumdungsklage gegen die Kolumnistin E. Jean Carroll gescheitert, die ihn einer Vergewaltigung in den 1990er Jahren bezichtigt. Ein New Yorker Bundesrichter wies die Klage des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers ab. Hintergrund war die Frage, was genau als Vergewaltigung bezeichnet werden kann - juristisch, aber auch umgangssprachlich.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Juli 4,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juni war 5,7% - CBS

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,5088 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,3765 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,5088 Bill JPY; +203,1% gg Vj

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juni -4,2% (PROGNOSE: -4,1%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -4,4% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juni 41,1%

Japan/Konsumneigung Juni +0,3 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite Juni plus 17,9 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Mai revidiert plus 9,4 Mrd USD (vorl: plus 7,3 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)