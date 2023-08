Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Weniger Lieferengpässe im Einzelhandel

Weniger Einzelhändler sind nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung von Nachschubproblemen betroffen. Im Juli sank der Wert auf 36,6 Prozent, nach 40,4 Prozent im Juni, wie das Institut unter Verweis auf seine aktuelle Umfrage mitteilte. Im Vergleich zum vorherigen Jahr habe sich dieser Anteil in etwa halbiert. "Trotz stabilerer Lieferketten bleibt das Geschäftsumfeld für viele Einzelhändler angespannt", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

Deutsche Exporte steigen im ersten Halbjahr um 3,3 Prozent

Die deutschen Exporte sind im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 797,8 Milliarden Euro gestiegen. Nach Deutschland importiert wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 insgesamt Waren im Wert von 699,1 Milliarden Euro. Das waren 4,3 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2022.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im Juni mehr Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Juni 49,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Nachdem das Vor-Corona-Niveau im Mai wieder überschritten worden war (plus 5,6 Prozent gegenüber Mai 2019), lagen die Übernachtungszahlen im Juni um 2,2 Prozent niedriger als im Juni 2019.

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im Juli um 23,8 Prozent

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli um 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im Juni hatte sie bereits um 13,9 Prozent zugenommen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen.

Britische Wirtschaft im zweiten Quartal besser als erwartet

Die britische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal 2023 besser entwickelt als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das BIP um 0,4 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Stagnation auf Quartalsbasis erwartet und einen Zuwachs um 0,2 Prozent im Jahresvergleich.

Daly: Haltung auf September-Sitzung noch unklar

Die Präsidentin der Zentralbank von San Francisco, Mary Daly, hält es für verfrüht, einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Daly sagte in einem Interview auf Yahoo Finance: "Es gibt noch viel zu tun." Sie sagte weiter, die jüngsten Daten zu den US-Verbraucherpreise seien eine gute Nachricht für Familien und Unternehmen und stünden im Einklang mit einer allmählich sinkenden Inflation.

Mexikanische Notenbank belässt Leitzins unverändert

Die mexikanische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins beibehalten. Sie bekräftigte, dass sie davon ausgeht, den Zinssatz für einen längeren Zeitraum unverändert zu lassen. Der fünfköpfige Gouverneursrat beschloss einstimmig, den Zielwert für den Tagesgeldsatz bei 11,25 Prozent zu belassen, was den Erwartungen entsprach.

Scholz: Freiheit gegen Gegner der Demokratie verteidigen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für den Zusammenhalt aller Demokraten geworben. Er sehe nicht, dass die Demokratie unterwandert werde, sagte Scholz bei einem Bürgerdialog in Erfurt. "Aber es gibt schon Gegner der Demokratie, auch im politischen Spektrum, und da werden wir uns nicht davor drücken können, dass wir gegenhalten."

Scholz lehnt höheres Renteneintrittsalter ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt ein höheres Renteneintrittsalter ab. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt nicht mehr nötig haben, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben", sagte Scholz bei einem Bürgerdialog in Erfurt. "Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, hat fünf Jahrzehnte Arbeit vor sich. Ich finde, das ist genug." Wenn jemand freiwillig länger arbeiten wolle, sei das "super, aber nicht weil er muss, sondern weil er oder sie kann", sagte der Kanzler.

Bundesregierung prüft Taurus-Lieferungen an die Ukraine - Magazin

Die Bundesregierung prüft, wie Deutschland die Ukraine in den kommenden Monaten mit Marschflugkörpern vom Typ Taurus aus Beständen der Bundeswehr versorgen kann. Nach Spiegel-Informationen laufen darüber Gespräche zwischen dem Verteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie . Dabei hat das Haus von Minister Boris Pistorius (SPD) den Taurus-Hersteller gebeten, eine Limitierung für die Ziel-Programmierung in die Marschflugkörper zu integrieren. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will durch technische Modifikationen des Taurus ausschließen, dass die Ukraine mit den weitreichenden Waffensystemen Angriffe auf russischem Territorium ausführen kann.

Rakete zu erster russischer Mondmission seit fast 50 Jahren gestartet

In Russland ist am Freitag eine Sojus-Trägerrakete gestartet, die den Luna-25-Lander auf den Mond bringen soll. Wie eine Live-Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigte, hob die Rakete um 02.10 Uhr (Ortszeit, 01.10 MESZ) vom Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands ab. Das Raumschiff soll in fünf Tagen die Mondumlaufbahn erreichen, wo es dann drei bis sieben Tage verbringen wird, bevor es in der Nähe des Südpols auf dem Mond landen soll.

Biden bittet Kongress um weitere 13 Milliarden Dollar für Ukraine-Militärhilfen

US-Präsident Joe Biden hat den Kongress um weitere 13 Milliarden Dollar (knapp zwölf Milliarden Euro) an Militärhilfen für die Ukraine gebeten. "Der Präsident hat bekräftigt, dass wir so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen werden, während sie ihre Souveränität verteidigt", schrieb die Haushaltschefin des Weißen Hauses, Shalanda Young, an den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy von den oppositionellen Republikanern. Diese Strategie habe "erfolgreich unsere Verbündeten und Partner vereint und die Ukraine ausgerüstet, um sich gegen den russischen Angriff zu wehren", fügte Young hinzu.

Sonderermittler will Beginn von Wahlverschwörungsprozess gegen Trump im Januar

Im Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung hat Sonderermittler Jack Smith einen Prozessstart Anfang kommenden Jahres beantragt. In einem eim zuständigen Bundesgericht in der Hauptstadt Washington eingereichten Dokument schreibt Smith, die Auswahl der Geschworenen solle am 11. Dezember beginnen. Der Prozess selbst könnte dann am 2. Januar starten - zwei Wochen vor Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner, bei denen Trump klarer Favorit ist.

Biden ruft wegen verheerender Buschbrände auf Hawaii Katastrophenfall aus

Wegen der verheerenden Buschbrände auf Hawaii mit mindestens 36 Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden den Katastrophenfall ausgerufen. Biden gab damit Hilfen des Bundes für die betroffenen Gebiete auf der US-Inselgruppe im Pazifik frei, wie das Weiße Haus mitteilte. Das Geld soll unter anderem Menschen zugute kommen, deren Häuser von den Flammen zerstört oder beschädigt wurden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Arbeitslosenquote 2Q 7,2% (1Q: 7,1%)

Frankreich/Arbeitslosenquote 2Q PROGNOSE: 7,1%

GB/Industrieproduktion Juni +1,8% gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Industrieproduktion Juni PROG: unverändert gg Vm, -1,2% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai rev -0,6% gg Vm, -2,1% gg Vj

GB/Handelsbilanz Juni Defizit 15,5 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Mai revidiert Defizit 18,4 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 18,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: Defizit 16,9 Mrd GBP

Singapur BIP 2Q rev. bereinigt +0,1% gg Vorquartal (vorläufig +0,3%)

Singapur BIP 2Q rev. +0,5% gg Vorjahr (vorläufig +0,7%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)