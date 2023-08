ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Geschäftsklima für Selbstständige "auf Talfahrt"

Schwache Nachfrage bei anhaltend hohen Kosten: Das Geschäftsklima bei den Selbstständigen befindet sich weiter im Sinkflug. Der vom Ifo-Institut gemeinsam mit dem Online-Dienstleister Jimdo ermittelte Geschäftsindex sank im Juli weiter auf minus 16,4 Punkte, nach minus 12,6 Punkten im Juni, wie das Münchner Institut am Montag mitteilte. Das war der vierte Rückgang in Folge.

Hunderte Kleinanleger wollen gegen Credit-Suisse-Übernahme durch UBS vorgehen

Hunderte Kleinaktionäre wollen am Montag Klage gegen die vor zwei Monaten vollzogene Übernahme der Schweizer Krisenbank Credit Suisse durch die Großbank UBS einreichen. Hinter der Klage vereinten sich fast 1000 Anleger, sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV) am Sonntag der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte einen Artikel der "Financial Times". Ziel ist eine Entschädigung massiver Verluste infolge der Credit-Suisse-Übernahme.

Zustimmung aus Unionsfraktion zu 2%-Ziel für Bundeswehr

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, hat das Vorhaben der Bundesregierung befürwortet, künftig pro Jahr strikt 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, wie es der Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz vorsieht. "Wenn die Bundesregierung jetzt ernsthaft plant, ihre Bündniszusagen verbindlicher einzuhalten, werden wir das unterstützen", sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Die konkreten Haushaltszahlen für das kommende Jahr und die weiteren Planungen bleiben jedoch dahinter zurück."

Widerstand aus der SPD gegen jährlich 2% des BIP für Bundeswehr

Die Vorsitzende des Bundestagsgremiums, das die Verwendung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr überwacht, die SPD-Abgeordnete Wiebke Esdar, lehnt es ab, künftig pro Jahr strikt zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, wie es der Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz vorsieht. "Ich sehe keine Notwendigkeit, beim Zwei-Prozent-Ziel gesetzlich nachzusteuern, weil wir eine gute Regelung haben", sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Erneut Flugzeugpanne für Außenministerin Baerbock

Auf ihrer Reise nach Australien hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erneut eine Flugzeugpanne hinnehmen müssen: Wegen eines technischen Problems befand sich ihre Maschine am Montagmorgen noch in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie in Regierungskreisen in Berlin bestätigt wurde.

CDU fordert Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme für Afghanistan

Aus der CDU mehren sich die Stimmen, die freiwilligen Aufnahmeprogramme für Afghanen zu stoppen. "Ich denke, dass wir jetzt, zwei Jahre nach dem Abzug, nicht noch weiter über weitere Aufnahmen sprechen können", sagte die Bundestagsabgeordnete Serap Güler der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe). "Dafür ist die Migrationssituation bei uns gerade zu angespannt", fügte sie hinzu. Güler ist Mitglied der Enquete-Kommission, die sich im Bundestag mit den Lehren des Afghanistan-Einsatzes beschäftigt.

Erhöhte Sicherheitswarnungen für Schiffe in Straße von Hormus

Die Internationale Maritime Sicherheitsallianz IMSC hat für Schiffe in der Straße von Hormus im Persischen Golf eine Sicherheitswarnung wegen der möglichen Beschlagnahme durch den Iran ausgegeben. Den Schiffen werde geraten, "sich so weit wie möglich von den iranischen Hoheitsgewässern fernzuhalten", sagte der Sprecher der fünften US-Flotte, Tim Hawkins, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Besuch von König Charles III. in Frankreich nun für September geplant

Der Besuch des britischen Königs Charles III. in Frankreich, der im März wegen der heftigen Rentenproteste kurzfristig abgesagt werden musste, soll einem Medienbericht zufolge nun im September stattfinden. Die Zeitung "Sud-Ouest" berichtete am Sonntag, Charles III. und seine Gemahlin Camilla würden nun um den 20. September in Frankreich erwartet. Der britische Monarch werde Paris und Bordeaux besuchen. Der Elysée-Palast lehnte es ab, den Bericht zu kommentieren.

Drei Kandidaten gehen in das Rennen um die Präsidentschaft in Argentinien

Drei Kandidaten gehen in das Rennen um die Präsidentschaft in Argentinien: Bei der Wahl am 22. Oktober treten der ultraliberale Wirtschaftsexperte Javier Milei, die ehemalige Sicherheitsministerin Patricia Bullrich und der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa gegeneinander an. Die drei Kandidaten wurden bei den Vorwahlen am Sonntag ermittelt, bei denen die mehr als 35 Millionen Wahlberechtigten über die Kandidaten entscheiden konnten.

Nach tödlichem Attentat neuer Präsidentschaftskandidat in Ecuador ernannt

Nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador wird an seiner Stelle der Journalist Christian Zurita kandidieren. Seine Partei Construye teilte am Sonntag mit, Zurita werde bei der Präsidentenwahl am 20. August ins Rennen gehen. Am Tag zuvor hatte die zentristische Partei noch erklärt, Andrea González, die bisherige Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, werde anstelle Villavicencios antreten. Für den Schwenk wurden formale Gründe genannt, da González bereits als Kandidatin für das Vizepräsidentenamt registriert war.

DEUTSCHLAND

Großhandelspreise Juli -0,2% gg Vm und -2,8% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)