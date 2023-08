Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Britische Inflation sinkt im Juli deutlich

Der Inflationsdruck in Großbritannien hat im Juli wie erwartet deutlich abgenommen, wo bei die Kerninflation unverändert blieb. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 6,8 (Juni: 7,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Rate von minus 0,5 und plus 6,9 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und 6,9 (6,9) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,3 und plus 6,8 Prozent.

Neuseelands Zentralbank lässt Zinsen unangetastet

Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand - RBNZ) hat ihre Zinssätze wie erwartet unverändert bei 5,5 Prozent gelassen. "Der Ausschuss ist zuversichtlich, dass die Verbraucherpreisinflation bei einem noch einige Zeit anhaltenden restriktiven Zinsniveau wieder in den Zielbereich von 1 bis 3 Prozent pro Jahr zurückkehren und gleichzeitig eine möglichst nachhaltige Beschäftigung unterstützen wird", erklärte die RBNZ. Nach Ansicht von Ökonomen hatte die Erklärung eine leicht hawkische Tendenz, da die Vorausschätzungen der RBNZ nun darauf hindeuten, dass die Zinssenkungen nicht Ende 2024, sondern erst Anfang 2025 erfolgen werden.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,7 Millionen Barrel nach minus 0,4 Millionen eine Woche zuvor.

Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands steigt

Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Juni weiter zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren Ende Juni knapp 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Das waren 68.600 bzw. 1,2 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg gegenüber Juni 2022 um 4,3 Prozent auf 690 Millionen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Juni 2023 einen Arbeitstag mehr hatte als der Vorjahresmonat. Die Entgelte für die Beschäftigten lagen bei rund 28,3 Milliarden Euro. In den vergangenen zwölf Monaten stieg die Entgeltsumme im Vergleich zu den zwölf Monaten davor um 5,3 Prozent.

Mangel an Fachkräften in Deutschland nimmt leicht zu

Der Mangel an Fachkräften hat einer Unternehmensumfrage zufolge trotz der schwachen Konjunktur leicht zugenommen. Im Juli sagten 43,1 Prozent der Firmen, sie litten unter Engpässen an qualifizierten Arbeitskräften, wie die Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 9.000 Unternehmen ergab. Im April waren es 42,2 Prozent gewesen. Im Juli 2022 war das Allzeithoch von 49,7 Prozent der Firmen erreicht worden, wie das Ifo am Mittwoch mitteilte.

Buschmann verteidigt Cannabis-Gesetz gegen Kritik

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat der Kritik widersprochen, das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis führe zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass eine pragmatischere Drogenpolitik zu einer Entlastung der Gerichte führen wird", sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. Die geäußerte Skepsis des Deutschen Richterbunds rühre womöglich daher, "dass man generell bei diesem Vorhaben politische Vorbehalte hat".

Finnland: Russische Truppenverlegung an die Grenze hat noch nicht stattgefunden

Russland hat finnischen Angaben zufolge die angekündigte Truppenverlegung an die Grenze zu Finnland noch nicht umgesetzt. Russland habe bereits im Dezember letzten Jahres als Reaktion auf eine Nato-Erweiterung die Schaffung neuer Einheiten im Nordwesten Russlands angekündigt, erklärte die finnische Außenministerin am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Diese Bemühungen scheinen nicht sehr schnell voranzukommen", betonte sie und fügte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hinzu: "Russische Ressourcen scheinen im Moment an anderer Stelle gebunden zu sein".

GROßBITANNIEN

Erzeugerpreise (Output) Juli +0,1% gg Vm; -0,8% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Juli PROG: -0,1% gg Vm; -1,2% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Juli -0,4% gg Vm; -3,3% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Juli PROG: -0,1% gg Vm; -2,9% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)