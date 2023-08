Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Faeser: Reform des Staatsbürgerrechts entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts als wichtigen Faktor für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Für die Wettbewerbsfähigkeit sei ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht "ein entscheidender Schlüssel", sagte Faeser den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Nötig sei dabei auch eine bessere Integration schon länger hier lebender Ausländer.

Bayern wirft Bund nach Ende der Borchert-Kommission gescheiterte Agrarpolitik vor

Bayern hat der Bundesregierung nach der Auflösung der sogenannten Borchert-Kommission eine gescheiterte Landwirtschaftspolitik vorgeworfen. "Auf so kluge Köpfe und erfahrene Experten nicht zu hören zeigt, dass in der Bundesregierung eigentlich kein wirkliches Interesse an einer guten Zukunft der Landwirtschaft vorhanden ist", erklärte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch. Dass sich das Beratergremium "enttäuscht aufgelöst" habe, stehe für das Scheitern von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) beim Tierwohl.

Ramaphosa unterstreicht auf Brics-Gipfel wachsende Bedeutung der Gruppe

Zum Auftakt des dreitägigen Gipfels der Brics-Staaten hat der Präsident von Gastgeberland Südafrika, Cyril Ramaphosa, die aus seiner Sicht wachsende Rolle der Staatengruppe unterstrichen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seien "starke Motoren des globalen Wachstums", sagte Ramaphosa zum Abschluss des ersten Gipfeltags in Johannesburg. Auf der Agenda des Treffens zwischen den fünf Ländern steht unter anderem eine mögliche Erweiterung der Brics-Gruppe.

Spanischer König schlägt Konservativen Feijóo als Regierungschef vor

Gut vier Wochen nach der Parlamentswahl hat der spanische König Felipe VI. den konservativen Parteichef Alberto Numez Feijóo als künftigen Regierungschef vorgeschlagen. Der König habe seine Entscheidung mitgeteilt, sagte die vergangene Woche gewählte Parlamentspräsidentin Francina Armengol am Dienstag vor Journalisten. Feijóo hat nun den Auftrag, sich einer Wahl im Parlament zu stellen - wo er nach derzeitigem Stand allerdings nicht über eine Regierungsmehrheit verfügt.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,9 Millionen Barrel nach plus 0,7 Millionen eine Woche zuvor.

Gouverneur: Getreideinfrastruktur in Region Odessa beschädigt

Bei einem russischen Drohnenangriff ist ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch Getreideinfrastruktur in der südukrainischen Region Odessa beschädigt worden. "Es wurden Produktions- und Umschlagkomplexe getroffen", erklärte der Regionalgouverneur Oleg Kiper im Onlinedienst Telegram. "Unter den beschädigten Objekten waren Getreidespeicher." Seinen Angaben zufolge gab es keine Opfer in der Zivilbevölkerung bei dem dreistündigen Angriff.

Epidemiologe rät wegen zunehmender Corona-Infektionen zu Selbsttests

Angesichts zunehmender Corona-Infektionen hat der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz -Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie zur Anwendung von Selbsttests aufgerufen. "Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich jetzt wieder testen, um eine Corona-Infektion zu erkennen und möglichst niemanden anzustecken", sagte Zeeb dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Tests funktionieren weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Variante."

SINGAPUR

Verbraucherpreise Juli +4,1% gg Vj (PROG: +4,1%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +3,8% (Juni: +4,2%) gg Vj

