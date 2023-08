Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Prigoschin an Bord von abgestürztem Flugzeug

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiatsija an Bord eines am Mittwoch in Russland abgestürzten Flugzeugs. "Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich folgende Passagiere an Bord des Flugzeugs vom Typ Embraer 135", berichtete Rosawiatsija am Mittwochabend und nannte neben Prigoschins Namen auch den seines Stellvertreters Dmitri Utkin. Demnach erfolgte der Flug "im Rahmen einer ordnungsgemäß erteilten Luftraumgenehmigung".

Weißes Haus: Tod von Wagner-Chef Prigoschin wäre "keine Überraschung"

Der mögliche Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz am Mittwoch in Russland wäre nach Ansicht der US-Regierung keine Überraschung. "Wir haben gesehen, was (über den Absturz) berichtet wurde. Wenn es bestätigt wird, wäre es für niemanden eine Überraschung", erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson.

Rudy Giuliani stellt sich nach Anklage wegen Wahlbeeinflussung in Georgia

Der frühere Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump , Rudy Giuliani, hat sich nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung im US-Bundesstaat Georgia den Behörden gestellt. Der frühere Bürgermeister von New York erschien am Mittwoch im Gefängnis des Landkreises Fulton County in der Großstadt Atlanta für eine erkennungsdienstliche Behandlung. Er wurde anschließend gegen eine Kaution von 150.000 Dollar (rund 138.000 Euro) auf freien Fuß gesetzt.

Internationaler Währungsfonds gewährt Argentinien neue Kredittranche

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Argentinien eine neue Kredittranche in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar genehmigt. Der IWF-Vorstand "hat der Auszahlung von 7,5 Milliarden Dollar zugestimmt", teilte ein Sprecher des argentinischen Wirtschaftsministers Sergio Massa am Mittwoch mit. Argentinien steckt seit Jahren in einer massiven Wirtschaftskrise und hat hohe Schulden beim IWF.

Einleitung von Fukushima-Kühlwasser ins Meer begonnen

In Japan hat am Donnerstag die Einleitung von Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifik begonnen. "Jetzt öffnen sich die Ventile nahe der Meerwasser-Transportpumpen", hieß es in einem Video der Betreiberfirma Tepco. Das Wasser wurde davor gefiltert, wodurch fast alle radioaktiven Bestandteile bis auf Tritium entfernt wurden.

Nordkorea meldet zum zweiten Mal Fehlstart eines Spionagesatelliten

Rund drei Monate nach einem ersten gescheiterten Versuch Nordkoreas, einen Spionagesatelliten ins All zu schicken, ist auch ein zweiter Startversuch fehlgeschlagen. Die Flüge der ersten und zweiten Stufe der Rakete seien "normal" verlaufen, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Der Start sei dann aber "aufgrund eines Fehlers im Notzündsystem während des Fluges der dritten Stufe" gescheitert. Die Regierung erklärte, die Ursache des Unfalls sei "kein großes Problem" und kündigte einen dritten Startversuch im Oktober an.

Wirtschaftsminister Habeck eröffnet Spielemesse Gamescom in Köln

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Mittwochabend die Spielemesse Gamescom in Köln eröffnet. Die Spielebranche sei eine "entscheidende Wachstumsbranche, die Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz, Simulationen, virtuelle Realität und Augmented Reality vorantreibt", sagte Habeck laut vorab verbreitetem Redetext. "Ihre Zukunftstechnologien finden Eingang in andere Branchen."

SÜDKOREA

Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 3,50%

