Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW: Deutsche Wirtschaftsleistung sinkt 2023 um rund 0,5 Prozent

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland wird nach der jüngsten Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,5 Prozent zurückgehen. Auch die Zahl der Arbeitslosen dürfte zunehmen. Im Jahresschnitt rechnet das Institut mit 2,58 Millionen Arbeitslosen, die Arbeitslosenquote steigt damit auf gut 5,5 Prozent, wie das IW mitteilte. Die Weltwirtschaft wiederum wachse 2023 zwar, doch mit rund 2,5 Prozent falle der Zuwachs im Vergleich zu der vergangenen Dekade um einen Prozentpunkt geringer aus.

GfK: Konsumklima von Inflation und Pessimismus belastet

Das Konsumklima in Deutschland zeigt derzeit keinen klaren Trend und befindet sich insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Belastend wirken Inflation und Pessimismus über die Konjunkturentwicklung. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für September einen Rückgang ihres Indikators auf minus 25,5 Zähler von revidiert minus 24,6 (zunächst: minus 24,4) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 25,0 Punkte erwartet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer im August leicht gesunken

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im August auf 97,0 Punkte von 97,1 im Juli leicht gesunken. "Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat geringfügig nachgegeben. Einstellungs- und Entlassungspläne gleichen sich im Moment gerade aus", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Aufgrund der wirtschaftlichen Schwächephase halten sich viele Unternehmen mit Neueinstellungen zurück."

Nominallöhne steigen im zweiten Quartal mit Rekordrate

Die Nominallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal 2023 um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ist das der höchste Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe 2008. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 6,5 Prozent. Damit lagen die Reallöhne im zweiten Quartal um 0,1 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Damit sind sie zum ersten Mal seit insgesamt zwei Jahren wieder leicht gestiegen.

Habeck fordert vor Kabinettsklausur erneut Industriestrompreis

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg erneut für die Einführung eines Industriestrompreises für energieintensive Betriebe geworben. Er sagte im ARD-Morgenmagazin, man müsse sich die Frage stellen, ob man diese im internationalen Wettbewerb stehende Industrie in Deutschland halten wolle. Dabei gehe es um 2.300 bis 2.600 energieintensive Unternehmen, darunter auch viele mittelständische Betriebe. Das Thema ist in der Koalition umstritten.

Macron bekennt sich zu offensiver Außenpolitik Frankreichs

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich zu einer offensiven Außenpolitik seines Landes in den kommenden Monaten bekannt. "Weder Paternalismus noch Schwäche, denn sonst werden wir nirgendwo mehr präsent sein", sagte Macron in einer zweistündigen Rede vor den versammelten französischen Botschaftern im Elysée-Palast in Paris. In seiner Rede bekräftigte Macron unter anderem die unnachgiebige Haltung seines Landes gegenüber den neuen Militärmachthabern im Niger - und gab den Verbleib des französischen Botschafters im Land trotz eines Ultimatums aus Niamey bekannt.

Modi: Putin bleibt G-20-Gipfel in Indien fern

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi nicht am G-20-Gipfel in Neu-Delhi im September teilnehmen. Moskau werde bei dem Treffen am 9. und 10. September stattdessen von Außenminister Sergej Lawrow vertreten, erklärte Modis Büro. Putin habe Modi in einem Telefongespräch über seine Entscheidung informiert. Modi habe "Verständnis" für Putins Entschluss geäußert, hieß es weiter.

Trump muss im Vorwahlkampf wegen Wahlverschwörung vor Gericht

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich im kommenden März mitten im Vorwahlkampf wegen Wahlverschwörung vor Gericht verantworten. Die zuständige Bundesrichterin Tanya Chutkan setzte den 4. März als Auftakttermin für das Verfahren in Washington fest, das somit einen Tag vor dem als "Super Tuesday" bekannten Wahltag beginnen dürfte. An diesem Tag finden in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Präsidentschaftsvorwahlen statt. Trump äußerte sich gewohnt aggressiv. Trump war im vorliegenden Fall Anfang August von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 nachträglich zu kippen und sich damit an der Macht zu halten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Aug 85 (Juli: 85)

Schweden 2Q BIP -1,0% gg Vorjahr

Schweden 2Q BIP -0,8% gg Vorquartal

Schweden 2Q BIP PROGNOSE: -1,1% gg Vorjahr

Schweden 2Q BIP PROGNOSE: -1,2% gg Vorquartal

Japan/Arbeitslosenquote Juli 2,7% (PROG: 2,5%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)