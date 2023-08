Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Einzelhandelsumsätze sinken im Juli um 0,8 Prozent

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli wider Erwarten gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Stagnation der Umsätze prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel ein reales Umsatzminus von 2,2 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 2,7 Prozent.

Erwerbstätigkeit in Deutschland bleibt im Juli stabil

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Juli stabil geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen stieg die saisonbereinigte Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat leicht um 15.000 Personen (0,0 Prozent). Im Juni war die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat um 1.000 Personen gestiegen.

Stimmung in Chinas Industrie verbessert sich im August weiter

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,7 (Juli: 49,3), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 49,1 Punkten prognostiziert.

BoJ/Nakamura: Notenbank sollte lockere Geldpolitik fortsetzen

Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten, da das Inflationsziel noch nicht erreicht ist. "Es braucht noch Zeit, bis die Bank zu einer geldpolitischen Straffung übergehen kann, weil noch nicht abzusehen ist, ob sie das Inflationsziel von 2 Prozent bei gleichzeitigem Lohnwachstum auf nachhaltige und stabile Weise erreichen kann", sagte Nakamura in einer Rede vor Wirtschaftsführern in der Präfektur Gifu in Zentraljapan.

Merz und Spahn fordern Unterstützung für Erwerbstätige

Die Union hat vor dem Hintergrund der geplanten Erhöhung des Bürgergeldes mehr Unterstützung für Erwerbstätige verlangt. "Wir haben ein Problem mit dem sogenannten Lohnabstandsgebot", sagte Parteichef Friedrich Merz im ARD-Morgenmagazin. "Das verletzt die Koalition mit diesen Vorschlägen immer steigender Transferleistungen." Merz betonte, die Höhe von Transferleistungen sage nichts über den Sozialstaat aus. Vielmehr müsse sich der Staat auf die Unterstützung unterer Einkommensgruppen konzentrieren. Bei Steuern und Sozialabgaben müssten Entlastungen möglich sein, und das gehe nur, "wenn nicht immer neue Ausgaben hinzukommen".

Deutschland stellt Ukraine zehn weitere Leopard-Panzer bereit

Deutschland hat zehn weitere Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. Kiew erhielt außerdem unter anderem ein Luftraumüberwachungsradar, 13,1 Millionen Schuss Handwaffenmunition und vier Schwerlastsattelzüge sowie vier Auflieger, wie aus der am Mittwoch aktualisierten Liste der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine hervorging. Überdies wurden der ukrainischen Armee demnach 16 Aufklärungsdrohnen und ein Feldhospital zur Verfügung gestellt.

Deutschland kritisiert Militärputsch in Gabun

Die Bundesregierung hat den Militärputsch im zentralafrikanischen Gabun verurteilt. "Selbst wenn es berechtigte Kritik an der Transparenz und Rechtmäßigkeit der jüngsten Wahlen gibt, ist es nicht an Militärs, mit Gewalt in den politischen Prozess einzugreifen", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Menschen in Gabun "müssen frei und selbstbestimmt über ihre Zukunft entscheiden können".

Bayerische Freie Wähler stellen sich hinter Aiwanger

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von Bayerns Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erhält der Politiker Rückendeckung aus seiner Partei. Der Landesvorstand der Freien Wähler in Bayern, der Vorstand der Landtagsfraktion und die Kabinettsmitglieder der Freien Wähler in dem Bundesland "stehen geschlossen hinter" Aiwanger, wie der bayerische Landesverband der Freien Wähler mitteilte. Sie "wehren sich gegen alle Diffamierungsversuche und Spekulationen" rund um Aiwanger.

Macron sucht bei Treffen mit Parteichefs nach Kompromissen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit Vertretern der im Parlament in Paris vertretenen Parteien zusammengetroffen. Ziel der Gespräche war es, eine möglichst breite Einigung über Gesetzesvorhaben zu erzielen und gegebenenfalls den Weg für Volksabstimmungen freizumachen. Aus Macrons politischem Lager hieß es, der Präsident, der seit der Parlamentswahl im Juni 2022 über keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung verfügt, wolle mit "allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln" eine politische Blockade verhindern.

Grünes Licht im polnischen Parlament für Gremium gegen "russische Einflussnahme"

Das polnische Parlament hat grünes Licht für die Aufnahme der Arbeit eines umstrittenen Gremiums zur "russischen Einflussnahme" gegeben. Mit der Mehrheit der nationalkonservativen Regierung wurden neun Mitglieder in die Untersuchungskommission gewählt. Alle Oppositionsparteien boykottierten die Abstimmung. Wann das Gremium seine Arbeit aufnehmen wird, wurde nicht genannt.

