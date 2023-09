Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Aktivität in Chinas Industrie im August gestiegen

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,0 (Juli: 49,2) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Chinas Zentralbank senkt Devisenreservesatz auf 4 Prozent

Die chinesische Zentralbank versucht den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China erklärte, soll die Höhe des von den Banken zu haltenden Deviseneinlagensatz von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Senkung soll am 15. September in Kraft treten. Die Maßnahme würde die Devisenliquidität auf dem Markt erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

Ifo-Institut: Geschäftsklima in der Autoindustrie trübt sich weiter ein

In der deutschen Autoindustrie hat sich die Einschätzung zu ihrer aktuellen Lage und ihre Erwartungen verschlechtert. Einer Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts zufolge fiel der Indikator zur aktuellen Geschäftslage im August auf 12,7 Punkte nach 22,1 Punkten im Juli. "Die Stimmung hat sich vor allem bei den Autoherstellern verschlechtert; die Zulieferer sind mit ihrer aktuellen Lage immer noch einigermaßen zufrieden", sagte Anita Wölfl, Fachreferentin am Ifo Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien.

Unionsfraktion will Absenkung der Stromsteuer auf 0,05 Cent

Die CDU/CSU-Fraktion macht sich für eine Absenkung der Stromsteuer auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde stark, das gesetzliche Minimum in der Europäischen Union. Außerdem sollen die Netzentgelte halbiert werden. Das geht aus einem Maßnahmenpapier mit dem Titel "Anpacken - Wachstum schaffen - Wohlstand sichern" hervor, das die CDU/CSU-Fraktionsspitze verabschiedet hat. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Absenkung der Stromsteuer, während Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die Einführung eines zeitlich befristeten und staatlich subventionierten Industriestrompreises plädiert.

Weißes Haus fordert US-Kongress zur Abstimmung über Haushaltsverlängerung auf

Angesichts einer erneut drohenden Haushaltssperre hat die US-Regierung den Kongress aufgefordert, zeitnah über eine Haushaltsverlängerung abzustimmen. "Es ist klar, dass im nächsten Monat eine kurzfristige Verlängerung des Haushalts erforderlich sein wird", erklärte das Büro für Verwaltung und Haushalt (OMB) des Weißen Hauses. Eine solche Abstimmung sei notwendig, "um schwerwiegende Unterbrechungen der Regierungsdienste" im neuen, am 1. Oktober beginnenden Haushaltsjahr abzuwenden.

Proud-Boys-Anführer wegen Sturm auf US-Kapitol zu 17 Jahren Haft verurteilt

Ein Anführer der rechtsradikalen Miliz Proud Boys ist wegen des Sturms auf das US-Kapitol im Januar 2021 zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwälte erklärten, Joe Biggs sei eine der zentralen Figuren in einer "aufrührerischen Verschwörung" gewesen, welche die endgültige Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 verhindern sollte. Es handelt sich um die zweithöchste Haftstrafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Aug Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Aug Verbraucherpreise +1,6% (PROGNOSE: +1,6%) gg Vorjahr

GB/Nationwide Hauspreisindex Aug -0,8% gg Vm; -5,3% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: -0,4% gg Vm: -4,9% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Aug +19,4% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Aug +2,18% gg Vorjahr (Juli: +2,43%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)