Deutsche Exporte sinken im Juli - Schwache globale Nachfrage

Der deutsche Export hat im Juli einen weiteren Dämpfer erhalten. Angesichts einer schwachen globalen Nachfrage insbesondere aus sogenannten Drittstaaten verkauften exportorientierte Unternehmen kalender- und saisonbereinigt 0,9 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 1,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,0 Prozent niedriger.

Förderprogramm für selbst erzeugten Strom für E-Fahrzeuge startet Ende September

Das Förderprogramm zur Eigenerzeugung und Nutzung von Solarstrom für Elektrofahrzeuge an Wohngebäuden startet nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums am 26. September. Wie das Ministerium mitteilte, können Eigentümer selbst genutzter Wohnhäuser bei der staatlichen Förderbank KfW einen Investitionszuschuss von bis zu 10.200 Euro für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher beantragen, sofern ein eigenes Elektroauto vorhanden oder bestellt ist.

Ministerpräsidenten wollen in Brüssel Industriestrompreis fordern

Die EU-Kommission soll es nach dem Willen der deutschen Ministerpräsidentenkonferenz den nationalen Regierungen ermöglichen, einen Industriestrompreis einzuführen. Das fordern die Regierungschefinnen und -chefs der 16 deutschen Bundesländer in einer "Brüsseler Erklärung", wie das Handelsblatt berichtete. Die gestiegenen Energiekosten seien ein "akutes Hemmnis für die Erholung der Konjunktur", heißt es demnach in dem Entwurf, der diese Woche veröffentlicht werden soll. "Es muss daher den Mitgliedstaaten für einen Übergangszeitraum möglich sein, einen wettbewerbsfähigen Brückenstrompreis vor allem für energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen zu etablieren, bis bezahlbare erneuerbare Energien in hinreichendem Umfang zur Verfügung stehen", zitierte die Zeitung weiter aus dem Papier.

Expertin hält Chancen auf Wiederaufnahme von Getreideabkommen für gering

Die Sicherheitsexpertin Claudia Major schätzt die Chancen auf eine Wiederbelebung des ukrainischen Getreideabkommens mit Russlands als gering ein. Angesichts erneuter russischer Angriffe auf ukrainische Getreidehäfen kurz vor einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan scheine da "wenig Bereitschaft zu sein", sagte die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) im ZDF-Morgenmagazin. Es sei schwer vorherzusagen, "ob es dem türkischen Präsidenten tatsächlich gelingt, Russland zu überzeugen, dieses Abkommen wieder aufzunehmen", sagte Major.

Selenskyj kündigt Entlassung von Verteidigungsminister Resnikow an

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat inmitten der ukrainischen Gegenoffensive die Entlassung von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow angekündigt. Nach mehr als 550 Tagen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land brauche das Ministerium "neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen", sagte der Präsident in einer Videoansprache. Als Nachfolger schlug er den bisherigen Chef des Fonds für Staatsvermögen, Rustem Umerow, vor. Er erwarte, dass das Parlament in Kiew seinem Vorschlag zur Ernennung des Krim-Tataren Umerow zustimme, sagte Selenskyj weiter.

Russland meldet Zerstörung von vier ukrainischen Militärbooten

Russland hat eigenen Angeben zufolge vier ukrainische Militärboote mit Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt. In der Nacht zu Montag hätten Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte vier Schnellboote des US-Herstellers Willard "mit Landungstruppen der ukrainischen Streitkräfte" zerstört, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Online-Dienst Telegram. Demnach waren die Boote auf dem Weg zum Kap Tarchankut an der Küste der Krim.

Biden "enttäuscht" über mögliche Abwesenheit Xis beim G20-Gipfel

US-Präsident Joe Biden hat sich enttäuscht über das mögliche Fernbleiben des chinesischen Präsidenten Xi Jinpings vom G20-Gipfel in Indien gezeigt. "Ich bin enttäuscht, aber ich werde ihn noch zu sehen bekommen", sagte Biden zu Journalisten, ohne weitere Angaben zu machen. Am Donnerstag hatte ein EU-Vertreter angegeben, dass Xi nicht vorhabe, nach Neu Delhi zu reisen. Stattdessen werde Ministerpräsident Li Qiang zum Treffen der G-20-Staatengruppe kommen.

Schweden 2Q Leistungsbilanz Überschuss 68,8 Mrd SEK

September 04, 2023