Deutsche Produktion sinkt im Juli deutlicher als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juli etwas schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lag um 2,1 (Juni: 1,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert. Der für Mai gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 1,5 Prozent wurde auf ein Minus von 1,4 Prozent revidiert. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai bis Juli um 1,9 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

ING sieht hohes Rezessionsrisiko für Deutschland

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hält nach der Veröffentlichung unerwartet schwacher Produktionsdaten für Juli einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal für möglich. "Die harten Makro-Daten für Juli deuten in ihrer vollen Breite darauf hin, dass das Rezessionsrisiko wieder hoch ist", schreibt Brzeski in einem Kommentar. Einzelhandelsumsätze, Exporte und nun auch die Industrieproduktion seien im Juli gesunken, was der deutschen Volkswirtschaft eine sehr schwachen Start ins dritte Quartal beschert habe.

LBBW: Deutsches BIP dürfte im dritten Quartal sinken

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juli deutlicher als erwartet gesunken - aus Sicht von LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch "kein wirkliches Desaster", aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreiche. "Das dritte Quartal dürfte einen Rückgang der Wirtschaftsleistung bringen", prognostiziert Niklasch.

Chinas Exporte im August weniger stark rückläufig als erwartet

Chinas Exporte sind im August weniger stark zurückgegangen als erwartet. Wie die Allgemeine Zollverwaltung mitteilte, sanken die Ausfuhren im August um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Rückgang von 14,5 Prozent im Juli. Ökonomen hatten nach einer Umfrage des Wall Street Journal im Mittel mit einem Rückgang um 10 Prozent gerechnet. Die chinesischen Importe verringerten sich im August um 7,3 Prozent, verglichen mit einem Minus von 12,4 Prozent im Juli.

Morgan Stanley: Die EZB lässt Zinsen unverändert

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Zinsen nach Einschätzung der Analysten von Morgen Stanley in der nächsten Woche nicht mehr erhöhen. "Nach den Inflationszahlen für August und der Schwäche der Einkaufsmanagerindizes erwarten wir nun, dass die EZB die Zinsen in der nächsten Woche unverändert lassen und ihren Zinserhöhungszyklus bei einem Einlagensatz von 3,75 Prozent beenden wird", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung am 13./14. September.

US-Notenbank: Preisauftrieb in den meisten Regionen verlangsamt

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Juli und August in den meisten Regionen moderat gewachsen. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, hat sich die Inflation in den meisten Regionen insgesamt verlangsamt, insbesondere in den Bereichen Produktion und Konsumgüter. Hervorgehoben wurden die Konsumausgaben im Bereich Tourismus. Diese seien stärker als erwartet ausgefallen, was einer weiterhin aufgestauten Nachfrage aus der Corona-Pandemie geschuldet gewesen sei. Die übrigen Konsumausgaben hätten sich weiterhin moderat entwickelt.

Fed-Gouverneurin Cook vom Senat für neue Amtszeit bestätigt

Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die erste schwarze Frau im Vorstand der US-Notenbank, ist vom Senat knapp für eine weitere 14-jährige Amtszeit bestätigt worden. Die Abstimmung fiel mit 52 zu 47 Stimmen aus. Senator Mike Rounds aus South Dakota war der einzige republikanische Senator, der für ihre Bestätigung stimmte. Die Sitze im Fed-Vorstand sind auf 14 Jahre befristet, und die Gouverneure können die Amtszeit ganz oder teilweise ausfüllen.

Notenbankerin: Lockere BoJ- Geldpolitik ist nachhaltig

Junko Nakagawa, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BoJ), hat erklärt, dass die Notenbank die geldpolitische Lockerung beibehalten und gleichzeitig die Funktionsweise der Märkte sorgfältig beobachten müsse. Das einzige weibliche Mitglied im Direktorium sagte, die Entscheidung der Zentralbank vom Juli, die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen anzuheben, habe die Politik zur Kontrolle der Zinskurve verbessert.

Arbeitgeberpräsident fordert "Taten" beim Deutschland-Pakt

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, mahnt die Bundesregierung, dem von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigten "Deutschland-Pakt" nun auch Taten folgen zu lassen. "Mit dem angekündigten Deutschland-Pakt wacht die Bundesregierung endlich auf", sagte Dulger der Rheinischen Post. Zu lange habe die Ampel-Regierung die Digitalisierung verschlafen und an bürokratischen Hürden für Wirtschaft und Gesellschaft festgehalten. "Gemeinsam mit den Ländern muss sie das Maßnahmenpaket jetzt schnell auf den Weg bringen. Ankündigungen sind keine Taten", betonte er.

US-Präsident Biden schränkt Ölbohrungen in großen Teilen Alaskas ein

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat ein Verbot von neuen Öl- und Gasbohrungen in großen Teilen des US-Bundesstaats Alaska verkündet. Das bekannt gegebene Verbot betrifft eine Fläche von 4,3 Millionen Hektar Land - ein Gebiet so groß wie Dänemark - und rund 40 Prozent des bundeseigenen National Petroleum Reserve Alaska (NPRA). Die Region ist ein wichtiger Lebensraum für Eis- und Grizzlybären, für Karibus sowie huderttausende Zugvögel.

Präsidentschaftswahl in Mexiko wird zum Duell zweier Frauen

Die Präsidentschaftswahl in Mexiko wird erstmals zu einem Duell zwischen zwei Frauen: Die linke Regierungspartei Morena nominierte die frühere Hauptstadtbürgermeisterin Claudia Sheinbaum zur Kandidatin für die Wahl im kommenden Jahr. Die 61-Jährige tritt gegen die Senatorin Xóchitl Gálvez an, die von den drei größten Oppositionsparteien zur Bewerberin um das höchste Staatsamt gekürt worden war. Am Sonntag hatte Mexikos Opposition die Senatorin Gálvez offiziell zu ihrer Präsidentschaftskandidatin ernannt.

