Deutsche Erzeugerpreise im August mit stärkstem Rückgang seit 1949

Die deutschen Erzeugerpreise haben im August im Jahresvergleich den stärksten Rückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahr um 12,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat kletterten die Preise leicht um 0,3 Prozent. Die Entwicklung sei insbesondere auf einen Basiseffekt aufgrund des sehr hohen Preisniveaus im Vorjahr zurückzuführen.. So waren die Erzeugerpreise im August 2022 infolge des Kriegs in der Ukraine so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Erhebung.

Scholz warnt bei UN vor "Scheinlösungen" im Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer Rede bei den Vereinten Nationen (UN) vor "Scheinlösungen" für den Ukraine-Krieg gewarnt, die "Frieden" lediglich im Namen trügen. "Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat", betonte er bei der UN-Generalversammlung laut Redetext. "Das muss nun endlich auch in Moskau verstanden werden." Russland sei für den Krieg verantwortlich, und es sei Russlands Präsident Wladimir Putin , der ihn mit einem einzigen Befehl jederzeit beenden könne. "Doch damit er das tut, muss er verstehen, dass wir - die Staaten der Vereinten Nationen - es ernst meinen mit unseren Prinzipien", hob der Bundeskanzler hervor.

Europäischer Automarkt wächst in August erneut deutlich

Der europäische Automarkt ist im August dank deutlicher Steigerungen in den großen Automärkten erneut spürbar gewachsen. Die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,7 Prozent auf 904.509 Pkw, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Im den acht Monaten von Januar bis August stiegen die Verkäufe um 17,9 Prozent auf gut 8,5 Millionen Stück. Die meisten Märkte verzeichneten im vergangenen Monat ein solides Wachstum, darunter die vier größten.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Dies war erwartet worden, nachdem bereits die Leitzinsen Anfang des Monats auf den bisherigen Niveaus belassen worden waren und eine Reihe positiver Daten für August Anzeichen für eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zeigten. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,45 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,2 Prozent.

Japans Exporte sinken im August zweiten Monat in Folge

Japans Exporte sind im August den zweiten Monat in Folge gesunken, was auf eine schwächere Nachfrage nach Brennstoffen und Halbleiterausrüstungen zurückzuführen ist. Wie aus den offiziellen Daten hervorgeht, fielen die Exporte um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juli lag der Rückgang bei 0,3 Prozent, so die Daten des Finanzministeriums. Vom Datenanbieter Factset befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang der Exporte im August um 0,5 Prozent gerechnet.

API-Daten zeigen deutlichen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,3 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 1,2 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 732.000 Barrel nach plus 4,2 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 1 Million Barrel und bei Benzin einen Anstieg von 0,5 Millionen Barrel.

Frankreichs Innenminister lehnt Aufnahme von Migranten aus Lampedusa ab

In der Debatte um die Übernahme von Flüchtlingen aus Italien hat Frankreich eine Aufnahme von Migranten von der italienischen Insel Lampedusa abgelehnt. Paris habe Rom mitgeteilt, dass es bereit sei, bei der Rückführung von Migranten in Länder zu helfen, "mit denen wir gute diplomatische Beziehungen unterhalten", sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag im französischen Fernsehen. Frankreich werde aber selbst "keine Migranten" von der Insel aufnehmen.

UN-Generalsekretär fordert "unverzügliches Ende" der Kämpfe in Berg-Karabach

UN-Generalsekretär António Guterres hat ein "unverzügliches Ende" der Kämpfe in der umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach gefordert. "Der Generalsekretär fordert aufs Nachdrücklichste zu einem unverzüglichen Ende der Kämpfe, zur Deeskalation und zu strengerer Einhaltung des Waffenstillstands von 2020 und den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts auf", erklärte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag. Nach monatelanger Eskalation im Konflikt um Berg-Karabach hatte Aserbaidschan am Dienstag einen groß angelegten Militäreinsatz in der umstrittenen Kaukasusregion gestartet.

