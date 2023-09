Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed hält Leitzins konstant - Tür für Straffung offen

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins in der aktuellen Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent konstant gehalten. Zugleich signalisierte sie, dass sie bereit ist, die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Der Zinsbeschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das konstante Zinsniveau war von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet worden. Da die Wirtschaftstätigkeit stärker ist als erwartet, rechnet die Mehrheit der Notenbanker damit, dass sie die Zinssätze auch im nächsten Jahr in der Nähe ihres derzeitigen Niveaus beibehalten müssen, ging aus den neuen Projektionen zu Zinsen, Wachstum und Inflation hervor.

HQ Trust: Zinspause der Fed ist gut begründet

"Die Zinspause der Fed erhöht die Chancen einer sanften Landung der US-Wirtschaft", befindet Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. "Auch wenn die Fed weitere Zinserhöhungen in der Zukunft nicht ausschließen kann, und die Teilnehmer an der Sitzung des Offenmarktausschusses mehrheitlich eine weitere Zinserhöhung sehen, ist die Zinspause zum jetzigen Zeitpunkt gut begründet. Es gilt jetzt, die kumulierten Auswirkungen der bisherigen elf Zinserhöhungen auf die Konjunktur und die Inflation zu analysieren."

Commerzbank: Fed vor schwieriger Operation

"Sollten sich die Projektionen der Fed bestätigen, hätte die US-Notenbank die schwierigste geldpolitische Operation hinbekommen, nämlich eine weiche Landung", schreibt Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner in einem Kommentar. "Wir sind da nach wie vor skeptisch und erwarten weiter eine Rezession Anfang 2024. Dann wären mehr als die zwei vom Dot Plot für 2024 vorgesehenen Zinssenkungen von 50 Basispunkten wahrscheinlich."

LBBW: Fed hält Tür für weitere Straffung offen

"Die Fed hält die Tür für eine weitere Straffung der Geldpolitik im vierten Quartal offen", resümiert LBBW-Analyst Elmar Völker. "Die Meinung ist innerhalb des Federal Open Market Committee (FOMC) gespalten, ob eine solche erneute (und mutmaßlich finale) Zinsanhebung tatsächlich erforderlich ist." Da der Beschäftigungsaufbau sukzessive an Dynamik verlierte und die Inflation auf dem richtigen Weg sei, spreche eigentlich einiges dafür, erst einmal im Abwartemodus zu bleiben.

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins - Signal für weitere Senkungen

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte gesenkt. Zudem kündigte die Notenbank weitere Zinssenkungen in dieser Größenordnung in den kommenden Sitzungen an. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) reduzierte den Selic-Satz von 13,25 auf 12,75 Prozent. Die Notenbank hatte den Zins im August ebenfalls um einen halben Prozentpunkt reduziert. Damit wurde ein Zinserhöhungszyklus umgekehrt, der im März 2021 begann.

Steuereinnahmen legen auch im August deutlich zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im August um 8,6 Prozent gestiegen und haben damit ihren Aufwärtstrend aus dem Vormonat fortgesetzt. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Das kräftige Plus basiert vor allem auf einer guten Entwicklung des Aufkommens der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer und der Kapitalertragsteuern", erklärte das Ministerium. "Ein kräftiger Anstieg ist auch bei der Energiesteuer zu verzeichnen, der allerdings überwiegend auf einer durch die temporäre Steuersatzsenkung niedrigeren Vergleichsbasis im Jahr 2022 beruht."

Deutsche Exporte in Drittstaaten sinken im August

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im August deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, fielen die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent auf 58,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 4,3 Prozent niedriger.

Bund und Länder nähern sich bei Planungsbeschleunigung an - Bericht

Nach monatelangen Debatten kommt einem Bericht zufolge Bewegung in die deutschlandweit angestrebte Planungsbeschleunigung und Entbürokratisierung. Die Bundesländer reagierten auf ein Vorschlagspaket, das ihnen das Kanzleramt Ende Juli geschickt hatte, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Unter Federführung der Staatskanzleien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hätten sich die Länder auf ein 17-seitiges Dokument geeinigt, das auf den Vorschlägen des Kanzleramts basiere und um zahlreiche Änderungswünsche ergänzt worden sei.

Scholz sichert Selenskyj "fortwährende Solidarität" zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem bilateralen Treffen in New York die weitere Unterstützung Deutschlands im Verteidigungskrieg gegen Russland zugesichert. "Der Bundeskanzler bekräftigte die fortwährende Solidarität mit der Ukraine", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch nach dem Treffen von Scholz und Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte. "Er betonte, dass Deutschland die Unterstützung der Ukraine in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern fortführen werde."

Nach Streit um Getreide: Polen verkündet Stopp von Waffenlieferungen an Ukraine

Polen liefert nach eigenen Angaben keine Waffen mehr an die Ukraine, sondern konzentriert sich auf die Bewaffnung des eigenen Landes. "Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten", sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Sender Polsat News. Kurz zuvor war ein Streit zwischen beiden Ländern über ukrainische Getreideexporte eskaliert.

Irans Präsident bezeichnet Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien als Verrat

Nach den Worten von Irans Präsident Ebrahim Raisi würde eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien einen "Verrat an der palästinensischen Sache" darstellen. Eine Einigung zwischen "Ländern in der Region und dem zionistischen Regime wären ein Dolchstoß in den Rücken des palästinensischen Volkes und des palästinensischen Widerstands", sagte Raisi am Rande der UN-Generalversammlung vor Journalisten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Sep 99 (Sep: 97)

Neuseeland/BIP 2Q sb +0,9% (PROG: +0,5%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 2Q +1,8% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

