Jahresteuerung in NRW sinkt im September auf 4,2 Prozent

Der Preisdruck in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat im September aufgrund von Basiseffekten deutlich nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate fiel auf 4,2 (August: 5,9) Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Das ist der niedrigste Preisanstieg seit September 2021. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Die Jahresteuerung unter Ausschluss der Preisentwicklung bei Nahrungsmittel und Energie - auch als Kerninflation bezeichnet - betrug im September 4,4 Prozent.

Öffentliche Schulden steigen im ersten Quartal um 49,0 Mrd Euro

Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte waren am Ende des zweiten Quartals 2023 mit 2.417,0 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2022 um 2,1 Prozent oder 49,0 Milliarden Euro. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 nahm die Verschuldung um 0,4 Prozent oder 10,4 Milliarden Euro zu.

EZB gibt grünes Licht für Cipollone als Direktoriumsmitglied

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Ernennung von Piero Cipollone zum Direktoriumsmitglied gebilligt. Der EZB-Rat habe keine Einwände gegen den Kandidaten, teilte die EZB mit. Cipollone sei eine in Währungs- und Bankfragen anerkannte und erfahrene Persönlichkeit. Derzeit ist Cipollone einer der Vizepräsidenten der Banca d'Italia. Nach Stellungnahme durch den EZB-Rat und das Europäische Parlament ernennt der Europäische Rat das neue Direktoriumsmitglied. Die Amtszeit von Cipollone beträgt acht Jahre und kann nicht verlängert werden.

Scholz warnt vor Schlechtreden des Standortes Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor einem Schlechtreden des Standorts Deutschland gewarnt und sein Versprechen eines grünen Wirtschaftswunders erneuert. "Schwarzmalerei ärgert mich. Vor lauter Lust an Kassandra-Rufen sollte niemand mutwillig unser Land schlecht reden", sagte Scholz der Wirtschaftswoche. "Es gibt keinen Anlass zu jammern. Wer jammert, bleibt stehen - ich will, dass wir vorankommen." Konkret auf sein früheres Versprechen eines grünen Wirtschaftswunders angesprochen, sagte der Kanzler: "All die Investitionen, die getätigt werden, um unsere Wirtschaft zu modernisieren und klimaneutral zu machen, werden sich bezahlt machen. Ich halte es für durchaus möglich, zu hohen Wachstumsraten zu gelangen."

Geywitz: Keine 400.000 neue Wohnungen diese Legislaturperiode

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hält es für unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung ihr Ziel, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, halten kann. "Ich fürchte, das ist der Fall", sagte Geywitz in der ARD-Sendung "Maischberger". In einer Wirtschaftssituation mit äußerst geringem Wachstum sei es "mathematisch äußerst unwahrscheinlich, dass man eine Steigerung einer Produktivität in der Branche von über 30 Prozent hat", sagte die Bauministerin. Die SPD-Politikerin sprach sich zudem gegen die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne aus, so wie es derzeit im Land Berlin diskutiert wird: "Das kostet jede Menge Geld, weil die Entschädigung natürlich dann auch finanziell untersetzt werden muss."

Pflegekräfte arbeiten auch nach der Pandemie am Limit

Die Pflegekräfte in Deutschland arbeiten auch nach der Corona-Pandemie am Limit. Nach einer Studie der Barmer, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag, sind rund 62 Prozent der Pflegerinnen und Pfleger regelmäßig körperlich erschöpft. Vor der Pandemie waren es rund 43 Prozent. Knapp mehr als die Hälfte (52 Prozent) fühlt sich aktuell emotional erschöpft, während dies vor der Pandemie rund 34 Prozent der Pflegekräfte angaben.

Republikaner kritisieren Abwesenheit Trumps bei zweiter TV-Debatte

Bei der zweiten Fernsehdebatte der republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber haben die sieben Konkurrenten am Mittwochabend die Wirtschafts- und Grenzpolitik der amtierenden Regierung kritisiert - einige der schärfsten Attacken richteten sich jedoch gegen den Favoriten und Ex-Präsidenten Donald Trump , der der Diskussionsrunde erneut ferngeblieben war. New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie warf Trump in der vom Sender Fox Business aus der nahe Los Angeles gelegenen Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek übertragenen Sendung vor, er verstecke sich "hinter den Wänden seiner Golfclubs".

Nordkorea verankert Status als Atomwaffenmacht in der Verfassung

Nordkorea hat seinen Status als Atomwaffenmacht in der Verfassung verankert. "Die Politik zum Aufbau von Atomwaffen in der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde als Grundgesetz des Staates verankert, das niemand missachten darf", sagte Machthaber Kim Jong Un auf einer Sitzung der Obersten Volksversammlung, wie die Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Vor einem Jahr hatte das nordkoreanische Parlament den Umgang mit Atomwaffen bereits gesetzlich verankert.

